Мостовой отреагировал на приглашение от Слуцкого в «Шэньхуа»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой похвалил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого за согласие пригласить его на стажировку в китайский клуб.

«Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Не был там лет тридцать, поэтому почему бы туда не съездить? Сейчас это самая быстроразвивающаяся страна.

Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Я поехал бы в Шанхай.

В футболе все давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знает», – сказал Мостовой.

Ранее Леонид Слуцкий сказал, что согласился бы взять Мостового на стажировку, если бы тот попросил.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с начала января.

Мостовой проходит обучение в академии РФС. Ранее он прошел стажировку в «Динамо», а в «Спартаке» ему отказали.

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