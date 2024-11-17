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    • Мостовой отреагировал на приглашение от Слуцкого в «Шэньхуа»

    Мостовой отреагировал на приглашение от Слуцкого в «Шэньхуа»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой похвалил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого за согласие пригласить его на стажировку в китайский клуб.

    «Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Не был там лет тридцать, поэтому почему бы туда не съездить? Сейчас это самая быстроразвивающаяся страна.

    Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Я поехал бы в Шанхай.

    В футболе все давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знает», – сказал Мостовой.

    • Ранее Леонид Слуцкий сказал, что согласился бы взять Мостового на стажировку, если бы тот попросил.
    • Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с начала января.
    • Мостовой проходит обучение в академии РФС. Ранее он прошел стажировку в «Динамо», а в «Спартаке» ему отказали.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    17.11.2024 20:15
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    Комментарии (12)
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    Александр.Т.
    1731865075
    Переобулся как всегда
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    k611
    1731865534
    Извиниться бы надо. Недавно его всячески "поливал"... и вдруг...
    Ответить
    FWSPM
    1731867735
    Вот только одна проблема кто за это все будет платить?
    Ответить
    Цугундeр
    1731867915
    Теперь он до весны будет собирать деньги на царскую боковушку у туалета.
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1731871891
    Так типичный, двуличный поросёнок, который отображает суть всего розового проекта. Когда у них появляется то, что есть у других, они быстренько забывают сказанное до этого
    Ответить
    Виктор56--google
    1731890030
    А почему б?
    Ответить
    Городовой
    1731912209
    Во-во. Компания собирается.Слуцкий, Дзюба, Мостовой. На подходе Соболев, Савин, Кокорин. Глушенков пока в резерве. Группа странных манерных людей.
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    Питерский князь
    1731925340
    Он, в форме срамтака, хорошо бы получился на туалетной бумаге.
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    TOMSON
    1731926889
    Молодец Леонид Викторович. Одним броском кости сразу показал кто есть кто..
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    Башка-Кэй-yandex
    1731940288
    Явно по звонку,обычно ненужного человека,который ещё и мешается зовут куда то или предлагают не с того
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