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    Бышовец: «Я не готов тренировать «Локомотив»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что не готов возглавить «Локомотив» из-за фанатов. Напомним, вчера стало известно, что Игорь Черевченко покинул свой пост.

    «Черевченко – тренер хорошей перспективы. Добытые при нeм результаты и выигранный Кубок демонстрируют его прогресс. В матче с «Зенитом» команда заслуженно претендовала на победу, но в следующем туре произошeл сбой. С «Томью» клуб вeл в счeте и был близок к победе, но у игроков в подсознании появилось ощущение, что матч уже выигран. Такое расслабление не идeт на пользу. Это не повод, чтобы принимать решение об отставке. Мне кажется, что есть другие причины, о которых мы не узнаем.

    Карпин совершил нестандартный переход от руководителя «Спартака» до главного тренера, он прошeл сложный тренерский путь. Это помогло ему обрести необходимый опыт, потому что приходилось начинать с нуля, без лицензии. Работа в «Торпедо» и спартаковский опыт помогли ему прибавить знаний и умений управления командой.

    Лично я не готов вернуться в «Локомотив», поскольку с фанатами «железнодорожников» из околофутбольной среды у нас полное расхождение», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2016 16:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 августа 2016, 01:43

      Почему, или ты не хочешь тренировать кого-либо вообще?

      0
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 9 августа 2016, 22:17

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 августа 2016, 20:36

      А причем здесь Карпин?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 августа 2016, 18:37

      Я тоже не готов, что бы вы,Анатолий Фёдорович тренировали Локомотив :-))

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 августа 2016, 18:29

      Мне кажется, в одном он прав: истинные причины отставки Черевченко мы не знаем, и, возможно, никогда не узнаем. Две боевые ничья подряд на старте сезона - не повод для отставки.

      3
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 9 августа 2016, 18:19

      Можно подумать Локомотив готов взять Бышовца...

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 9 августа 2016, 18:17

      Я вот удивляюсь! Сборную он был готов тренировать, а клуб сразу не готов! Так бы и сказал, что в клубе много работы, а работать я, много не хочу!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 августа 2016, 18:08

      Бышовец давно уже не готов тренировать кого бы то ни было, ага.

      2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 9 августа 2016, 16:51

      Интересно. он матч с Зенитом смотрел? В каком месте Локомотив заслуженно претендовал на победу?

      1
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      Рейтинг: +12

      mi-racle 9 августа 2016, 16:34

      а кто готов

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > mi-racle 9 августа 2016, 16:50

      Сёмин, поскольку с фанатами «железнодорожников» из околофутбольной среды у него полное взаимопонимание

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