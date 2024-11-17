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    Миранчук поделился впечатлениями от игры против Месси

    Защитник сборной России Валентин Пальцев передал впечатления Алексея Миранчука от игры против Лионеля Месси.

    • «Атланта» Миранчука выбила «Интер» Месси из плей-офф МЛС.
    • Теперь команда россиянина в 1/4 финала сыграет с «Орландо».
    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

    «Немного пообщались с Миранчуком, спросил у него, как ему играть против Месси, Суареса, таких звeзд. Про Месси он сказал, что это космос. Это все знали, но из его уст, человека, который играл против него, ещe больше верится», – сказал Пальцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2024 09:47
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