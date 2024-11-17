Слуцкий согласился взять Мостового на стажировку в «Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном приглашении на тренерскую стажировку в китайский клуб экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

– Если бы Александр Мостовой попросился к вам на стажировку, вы бы его пустили?

– Конечно [улыбается].

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с начала января.

Мостовой проходит обучение в академии РФС. Ранее он прошел стажировку в «Динамо», а в «Спартаке» ему отказали.

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