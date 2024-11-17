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    • Слуцкий согласился взять Мостового на стажировку в «Шэньхуа»

    Слуцкий согласился взять Мостового на стажировку в «Шэньхуа»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном приглашении на тренерскую стажировку в китайский клуб экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

    – Если бы Александр Мостовой попросился к вам на стажировку, вы бы его пустили?

    – Конечно [улыбается].

    • Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с начала января.
    • Мостовой проходит обучение в академии РФС. Ранее он прошел стажировку в «Динамо», а в «Спартаке» ему отказали.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    17.11.2024 19:35
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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1731862425
    Лёня,не пугай Сашку,он сейчас от страха обосрётся...
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    qwertyйцукен
    1731867234
    Мостовой---наконец то, кто то меня заметил.А то я всем намякиваю без конца и до конца. Гы гы
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    FWSPM
    1731867747
    Вот только одна проблема кто за это все будет платить?
    Ответить
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