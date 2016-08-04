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    В «Локомотиве» не подтвердили возвращение Хапова

    В пресс-службе столичного «Локомотива» не смогли подтвердить информацию о назначении тренером вратарей команды Заура Хапова.

    «Тренерский штаб работает в штатном режиме. Владислав Тихонов готовит бригаду вратарей к матчу с «Томью», – сообщили в пресс-службе клуба.

    Вчера о назначении Заура Хапова новым тренером вратарей «железнодорожников» сообщил бывший пресс-атташе клуба Александр Удальцов. Возвращение Хапова в стан «Локо» связывают с уходом президента клуба Ольги Смородской.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2016 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 августа 2016, 00:20

      с таким отношением к людям....локо вообще лучше не рассматривать...

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