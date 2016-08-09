«Локомотив» может возглавить Семин или голландский специалист

Руководство «Локомотива» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Юрия Семина, который уже трижды возглавлял железнодорожников. Кроме того, существует вероятность, что на данную должность будет приглашен голландский специалист.

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» по собственной инициативе покинул Игорь Черевченко.