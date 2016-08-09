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    «Локомотив» может возглавить Семин или голландский специалист

    Руководство «Локомотива» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Юрия Семина, который уже трижды возглавлял железнодорожников. Кроме того, существует вероятность, что на данную должность будет приглашен голландский специалист.

    Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» по собственной инициативе покинул Игорь Черевченко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.08.2016 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 августа 2016, 00:08

      Это вообще какой-то криминал в РФПЛ, и каждый год все хуже и хуже!! Уже после 2-года тура три отставки, причём какие- абсолютно непонятные. Уже начался сезон, команды вернулись со сборов и играют так, как в межсезонье их готовил тренер, а то резко они ушли, сейчас любого тренера поставь в команду - лучше не будет, так как сезон уже начался, времени на подготовку нет. Такой бардак происходят по одной из причин

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 августа 2016, 00:05

      Семин - хороший выбор !

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 августа 2016, 21:44

      Игроков покупать надо других. С таким составом любой провалится. От хороший жизни чтоль в центре защиты бездарь Михалик играет, в центре поля бревно Коломейцев!

      1
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      Рейтинг: +186

      STatham 9 августа 2016, 21:04

      Черевченко ушел, потому что понимает, что его уберут после 10-го числа. Обидно что русский тренер по собственному желанию уходит. Но мне кажется дело в игроках. Не тренер виноват, что второй тайм остановились. И я не вижу повода уходить после этого. Не нужны иностранные тренеры. Игорь вернись.

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