«Локомотив» может возглавить Семин или голландский специалист

Это вообще какой-то криминал в РФПЛ, и каждый год все хуже и хуже!! Уже после 2-года тура три отставки, причём какие- абсолютно непонятные. Уже начался сезон, команды вернулись со сборов и играют так, как в межсезонье их готовил тренер, а то резко они ушли, сейчас любого тренера поставь в команду - лучше не будет, так как сезон уже начался, времени на подготовку нет. Такой бардак происходят по одной из причин
Руководство «Локомотива» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Юрия Семина, который уже трижды возглавлял железнодорожников. Кроме того, существует вероятность, что на данную должность будет приглашен голландский специалист.
Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» по собственной инициативе покинул Игорь Черевченко.