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    «Зенит» и «Ростов» забили 5 голов на двоих. Газзаев пообещал отменить лимит. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    12.08.2016 22:00
    Погба получил дисквалификацию на первый тур АПЛ. В «Спартак» помимо Бердыева перейдет Сарсания. «Реал» продаст Хамеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Зенит» выиграл первый матч РФПЛ при Луческу

    В стартовом матче третьего тура РФПЛ «Зенит» вырвал победу у «Ростова», уступая 0:2 по ходу встречи после двух голов Дмитрия Полоза. После перерыва Жулиано реализовал пенальти, Эзатолахи забил в свои ворота, а победный гол за «Зенит» провел Лука Джорджевич. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в чемпионате России-2016/17.

    Газзаев отменит лимит на легионеров, если станет президентом РФС

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал, что избавит РФПЛ от лимита на легионеров, если сможет выиграть выборы. Голосование состоится 24 сентября. «Первое, что сделаю, если выиграю выборы, – отменю лимит. В программе, с которой я буду выступать на конференции РФС, все будет четко изложено», – сообщил Газзаев, рассказав и о других планируемых реформах.

    Спортивным директором «Спартака» может стать Сарсания

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания близок к назначению на аналогичную должность в «Спартаке», а к работе он приступит после того, как красно-белые официально подпишут контракт с Курбаном Бердыевым. «Не готов комментировать эту информацию», – так отреагировал на вопрос о своем будущем сам Сарсания.

    Бердыев будет назначен тренером «Спартака» после игры с «Рубином»

    Бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев изъявил желание начать свою карьеру в «Спартаке» после игры с «Рубином», которая состоится в субботу. Сообщается, что опытный специалист уже оформил контракт с московским клубом, о чем будет официально объявлено в воскресенье или понедельник. Впрочем, другие источники намекают на то, что никакого подписанного контракта еще пока нет, а переговоры между сторонами продолжаются.

    Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?

    Погба не сыграет в первом туре АПЛ из-за карточки, полученной в Италии

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дисквалифицирован на первый тур чемпионата Англии и не сыграет в матче с «Борнмутом». Причина – в двух желтых карточках, полученных … в Кубке Италии. «Погба получил два предупреждения в играх Кубка Италии, что привело к одноматчевой дисквалификации. Французу придется отбыть ее в чемпионате Англии», – гласит сайт FA.

    Домашнее Поля. Почему Погба стоит этих колоссальных денег

    Воронин отговаривал Нойштедтера от игры за сборную России

    Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как пытался отговорить полузащитника Романа Нойштедтера от выступлений за сборную России. Напомним, Нойштедтер принял российское гражданство и сыграл за нашу национальную команду на Евро-2016

    «Я знаком с Ромой с 2000 года, мы с его папой вместе играли в «Майнце». Когда Рома подавал документы на российское гражданство, я с ним в Дюссельдорфе встречался, беседовал. Если честно, даже пытался отговорить его. «Ты не понимаешь, на что идешь! – говорил ему. – Ты вырос в Германии, у тебя другой менталитет, другие взгляды», – пояснил Воронин.

    Хамес Родригес покинет «Реал»

    Руководство мадридского «Реала» намерено расстаться с Хамесом Родригесом и будет вести переговоры с потенциальными покупателями, хотя тренерский штаб испанского клуба предпочитает продолжить сотрудничество с футболистом. Ранее одним из претендентов на футболиста являлся «Манчестер Юнайтед». Напомним, в прошедшем сезоне на счету колумбийца 32 матча в составе «Реала», 8 голов и 10 голевых передач.

    Новый генподрядчик зенитовского стадиона получит 7,2 миллиарда рублей

    Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов объявил, что компания «Метрострой» получит 7,2 миллиарда рублей в качестве нового генподрядчика строящегося в Санкт-Петербурге стадиона. При этом, «Метрострой» обещает сдать стадион 26 декабря. Основной целью на данный момент является установка крыши, чтобы закрыть стадион от поступающей влаги из-за дождей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Skysport
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 14 августа 2016, 14:06

      Е-мое!!!Лодыгин,перестань сношаться у ворот!Да пни ты ногой по мячу и подальше!

      -1
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 13 августа 2016, 17:23

      Неужели наши дети будут брать пример с таких игроков как Кокорин и Лодыгин? Нет будущего у Российского футбола, пока балом правят деньги и престиж богатеев! А этой прости...ке, которая судила матч "Зенит"-"Ростов" место соответствующее положенно!

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 13 августа 2016, 15:27

      газаев хитрый лис ну очевидно же зачем он сделал заявление об отмене лимита чтобы его в лиге сразу поддержали и выбрали .Тогда можно будет попрощаться вообще с нашим футболом.Наши футболисты просто уедут в снг играть.Отмена лимита если и нужна то только после того ка детский футбол в гору пойдет.А в нынешней ситуации получается что и школы не работают и легионеры прийдут.Будет просто чемпионат наёмников.Типа апл только по уровню 5ой ихней лиги.

      -1
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > Kosmotoga 13 августа 2016, 16:03

      очнись прошу наша молодёжка играет на высоком уровне следи за играми в европе их а лимит давно пора убрать чтоб какорины не получали ганарары ...

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 13 августа 2016, 13:10

      Судьишка помог зенитику

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Strig 13 августа 2016, 15:28

      почему то тренер ростова так не считает,а может всё дело в том что ты голословный балабол? почему ты не создашь петицию ...ах да ты ж диванная девка видимо.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > Kosmotoga 13 августа 2016, 16:04

      посмотри матч недуачник
      просто гацкана засудили

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Kosmotoga 13 августа 2016, 16:35

      ...ну зачем ты так его???....просто иногда мы все выдаем желаемое за действительное!!!...я вообще думаю, счет по моментам должен был быть 2:1...ростов должен был играть умнее и осторожнее, а зениту давно покупать вратаря из шальке или майнца....а так - все по делу!

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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > 13 августа 2016, 16:45

      ...лимит надо упразднять!!!...сейчас - это точно!!!...мы видим, к чему привел сейчас вроде бы разумный лимит....как всегда, агенты и иже с ними(тренеры, спортивные директоры - обнальщики, и т.д) обгадили все хорошие начинания!!!...сейчас надо все вернуть на ноль и начать с академий и детских тренеров!!!!...мамаевых, кокориных, игнашевичей и прочих - в пердив на копейки, которые они по факту и заслуживают!!!!!...а сборная???...а что сборная????....возьмите ростов, добавьте к нему пару молодых миранчуков, могилевцев, джамалетдиновых, панченко, зуевых, кротовых и зобниных - вот вам и сборная, которая не выиграет чм-18, но за нее точно не будет стыдно!!!!!

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Виктор_RnD 13 августа 2016, 16:59

      никто так их экспертов не думает и только вам всегда видиться всё время заговоры.Уверен у вас всегда на все победы зенита есть один ответ.Судьи помогли.Так дофига детей на бомбардире.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 августа 2016, 13:09

      Газик это подставной для порядка. Футбол должен быть самоокупаемым, сколько заработали, то и получи, как в театре.

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 13 августа 2016, 11:59

      Отмена лимита-это не серьезно!!!!!!
      Будет не чемпионат России а непонятно что.

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      Рейтинг: -3

      lihindic 13 августа 2016, 11:51

      ура.

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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 13 августа 2016, 09:54

      Как врач, могу заявить!
      Если отменят лимит, то самый популярный, самый супер-мега футболист России Дзюба, даже на лавке не усидит. А мы столько вложили в него денег....

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      Рейтинг: +94

      Виталич 13 августа 2016, 07:42

      а кто играть будет если лимит отменят? вся африка здесь будет..с азией..вы че в своем уме? надо чтоб наши пацаны играли..

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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD > Виталич 13 августа 2016, 16:05

      наши должны уметь играть вот и пусть пробиваюца через азиатов и африканцев

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 13 августа 2016, 07:11

      ЗА ИГРУ БЕЗ ЛИМИТА

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