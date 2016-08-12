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    Газзаев намерен отменить лимит на легионеров

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что намерен отменить лимит, в случае победы на выборах. Напомним, голосование состоится 24 сентября.

    «Первое, что сделаю, если выиграю выборы, – отменю лимит. Вы прекрасно понимаете, в каком состоянии сегодня и российский спорт со всеми его проблемами, и футбол в частности. Последние результаты на чемпионатах мира и Европы говорят о том, что сегодня необходимо проводить, считаю, масштабные реформы для того, чтобы реанимировать в футбол, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Конечно, нужно менять структуру чемпионата, вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского футбола все регионы Российской Федерации. В программе, с которой я буду выступать на конференции РФС, все будет четко изложено. Программа достаточно практична, мы много работали с крупнейшими консалтинговыми и юридическими компаниями для того, чтобы выверить практический путь, внедрить новую систему и реформы в российский футбол. Мы должны поменять структуру чемпионата. Затронули вопросы и детско-юношеского, и профессионального футбола. Нам необходимо сократить количество профессиональных клубов вдвое. У нас сегодня их 105, ни в одном другом чемпионате такого нет.

    Программа касается и проблем финансового фэйр-плей, и работы с болельщиками. Очень много проблем, которые сегодня существуют в стране. Моя программа достаточно обширная, большая. Для того чтобы создать эту программу, мы проанализировали весь мировой футбол, провели 12 месяцев работы. В сентябре, надеюсь, будет разработана программа реформирования и реорганизации российского футбола. Все структуры должны четко следовать этой программе», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 12:56
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 19:39

      лимит отменить давно пора и это верно. Но вот сокращать ПФК - это явно абсурд. Где начинать играть молодым ребятам? Не до 25 лет же сидеть в молодежке и играть со своими сверстниками ?

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 августа 2016, 18:29

      уже сейчас видно что балаболить только может...всему пример алания-верх всех анализов и реформ,это и ожидает наш весь футбол.клубов он собрался сократить,это сколько кормушек прикрыть собрался,только заикнётся ему тут же по башке...

      0
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 12 августа 2016, 18:28

      :сократить ПФК в двое. Кокую же бредятину он говорит, и так сколько клубов нормальных позакрывали.

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      Рейтинг: +320

      ваавва 12 августа 2016, 17:50

      Газаев хороший кандидат! Удачи ему!:D

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 августа 2016, 17:21

      ой блиииин....читаю комменты и то плачу, то смеюсь...вы бы уж определились ))) то отмени лимит...то Газзаев (нет не надо отменять - убьешь футбол), то Гинер (и так все покупаешь)....так нужен или нет этот сраный лимит на легионеров ???? ну и предложите в конце концов персону, которая всех бы устроила!

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 12 августа 2016, 17:20

      Малорик!

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 августа 2016, 17:12

      говорит не мешки таскать

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 августа 2016, 17:01

      Первое, что нужно сделать-это установить реальные зарплаты футболистам в российских рублях и сделать, чтобы они эти деньги зарабатывали, а не получали по контракту (играешь-не играешь, забиваешь-не забиваешь все равно еврики получают)! Бонусами (за победы, за голы, за передачи) "накручивайте" зарплаты! Тогда и лимит не нужен будет! это же российский менталитет! Зачем "пахать" если нам и так отлично платят?

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Serjoga 12 августа 2016, 17:21

      а защитники бесплатно буду играть? Или вратарь? Такую ахинее пишешь. Достали тупари типа тебя уже.

      -3
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      Рейтинг: +430

      andr2112 12 августа 2016, 16:40

      +++++

      -1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 12 августа 2016, 16:37

      Говорит красиво, впрочем как и все .... Думаю российский чемпионат не готов так вот сразу полностью отменить лимит ... К этому надо подготовиться , постепенно увеличивая квоту иностранных игроков ... Может даже начать как и планировали раньше - 10+15

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