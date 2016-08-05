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  • Аленичев покинул «Спартак». «Ростов» сыграет с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня

Аленичев покинул «Спартак». «Ростов» сыграет с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня

Лучшим игроком Европы станет один из героев Евро-2016

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего игрока Европы прошлого сезона. В тройку вошли футболисты, ярко проявившие себя на прошедшем Евро: это Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Антуан Гризманн. В десятке – три немецких футболиста (Нойер, Кроос, Мюллер), а также Суарес, Месси, Пепе и Буффон. Победитель будет объявлен 25 августа в Монако – в день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Ростов-на-Дону приедет знаменитый «Аякс»

Сегодня в Ньоне прошли жеребьевки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Ростов» в ЛЧ сразится с голландским «Аяксом» (первый матч на выезде), а «Краснодар» сыграет в ЛЕ с «Партизани» из Албании (первый матч дома). В Лиге чемпионов первые встречи пройдут 16/17 августа, а ответные – 23/24 августа. В Лиге Европы – соответственно 18 и 25 августа.

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Шейдаев и Махмудов будут играть за Азербайджан

Комитет по статусу игроков ФИФА разрешил Рамилю Шейдаеву и Эмину Махмудову выступать за сборную Азербайджана, о чем и сообщил в УЕФА и РФС. Напомним, оба футболиста играли за юношеские и молодежные сборные России, причем Шейдаев даже становился чемпионом Европы в 2013 году с командой в возрасте до 17 лет.

Кокорин и Мамаев рискуют остаться без вызова в сборную

Министр спорта РФ Виталий Мутко пояснил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев из-за инцидента в Монте-Карло могут лишиться места в национальной команде.

«Не могу подтвердить, что дорога в сборную будет открыта Кокорину и Мамаеву. Они оба по-разному извинились, не нужно их объединять. Две разные истории. Еще раз скажу: мы с огромным уважением и вниманием отнесемся к этой петиции о роспуске сборной России. Дорога в сборную должна быть заработана и оправдана, а я не думаю, что она будет оправдана за такой короткий срок. Не хочу вдаваться в фамилии», – сообщил Мутко.

Аленичев покинул «Спартак»

«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Аленичева с поста главного тренера клуба. Судя по сообщению на официальном сайте, российский специалист принял решение покинуть «Спартак» после вылета из Лиги Европы, а совет директоров красно-белых принял отставку. До назначения нового главного тренера руководить командой будет Массимо Каррера.

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Бердыев – первый претендент на пост тренера «Спартака»

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак» после увольнения Дмитрия Аленичева. «Матч ТВ» сообщил о том, что руководство красно-белых договорилось о двухлетнем контракте с 63-летним специалистом. Напомним, что нынешнему клубу Бердыева – «Ростову» – в этом месяце предстоит сыграть два матча Лиги чемпионов против «Аякса» за выход в групповой этап.

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«Милан» купили китайцы

«Милан» объявил о сделке с китайским инвестором: 99,93% акций будут проданы в Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. Сумма сделки составит примерно 740 миллионов евро. Таким образом, новые владельцы «Милана» должны будут вложить в итальянский клуб 350 миллионов в течение трех лет.

Россия сыграет товарищеские матчи с Турцией и Ганой

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что сборная России сыграет с командами Турции и Ганы в товарищеских матчах. «Мы в более слабом положении: должны идти навстречу тем, кто играет квалификацию в Европе. У Турции идет подготовка к официальной игре с Хорватией. Они очень нас просят, чтобы мы сыграли с ними в Турции. Думаю, мы приедем и сыграем. Будет интересный матч. С Ганой сыграем дома – либо в Москве, либо в Петербурге. В ближайшие дни решим этот вопрос», – сообщил Мутко.

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Ростов Аякс Азербайджан Россия Милан Краснодар Партизани Спартак Турция Мамаев Павел Роналду Криштиану Бэйл Гарет Кокорин Александр Махмудов Эмин Гризманн Антуан Шейдаев Рамиль Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Мутко Виталий
Комментарии (16)
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ТАРО
1470430505
Жалко Аленичева, из-за "пешеходов" уволили хорошего тренера и человека. Как будто он голы должен был забивать...
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KARAT777
1470431089
жаль очень жаль
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TUMS
1470435512
Обидно...
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kurskih
1470436324
В каком, интересно, клубе Аленичев продолжит тренерскую карьеру?
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headvk
1470456901
Норм жеребьёвка
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vladimir-7
1470464638
Что-то Мудко развеселился, состав сборной РФ определяет главный тренер команды, а не министр спорта и не министерство спорта в целом. Что касается Аленичева, то думаю в игре Спартака решающую роль сыграл обиженный Промес, которому не увеличили зарплату и его поддержал Зе-Луиш. Они не стали играть как надо, а делали вид, что играют, а пас ни кому не отдают.
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lihindic
1470469692
так и надо мясу...
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Strig
1470485767
Шустро отставился...
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mihail1980
1470491255
давно пора
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kudrin
1470513839
Аленичев , вернись в Спартак! Ты наше все!
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