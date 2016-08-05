Аленичев покинул «Спартак». «Ростов» сыграет с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня

Лучшим игроком Европы станет один из героев Евро-2016

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего игрока Европы прошлого сезона. В тройку вошли футболисты, ярко проявившие себя на прошедшем Евро: это Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Антуан Гризманн. В десятке – три немецких футболиста (Нойер, Кроос, Мюллер), а также Суарес, Месси, Пепе и Буффон. Победитель будет объявлен 25 августа в Монако – в день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Ростов-на-Дону приедет знаменитый «Аякс»

Сегодня в Ньоне прошли жеребьевки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Ростов» в ЛЧ сразится с голландским «Аяксом» (первый матч на выезде), а «Краснодар» сыграет в ЛЕ с «Партизани» из Албании (первый матч дома). В Лиге чемпионов первые встречи пройдут 16/17 августа, а ответные – 23/24 августа. В Лиге Европы – соответственно 18 и 25 августа.

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Шейдаев и Махмудов будут играть за Азербайджан

Комитет по статусу игроков ФИФА разрешил Рамилю Шейдаеву и Эмину Махмудову выступать за сборную Азербайджана, о чем и сообщил в УЕФА и РФС. Напомним, оба футболиста играли за юношеские и молодежные сборные России, причем Шейдаев даже становился чемпионом Европы в 2013 году с командой в возрасте до 17 лет.

Кокорин и Мамаев рискуют остаться без вызова в сборную

Министр спорта РФ Виталий Мутко пояснил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев из-за инцидента в Монте-Карло могут лишиться места в национальной команде.

«Не могу подтвердить, что дорога в сборную будет открыта Кокорину и Мамаеву. Они оба по-разному извинились, не нужно их объединять. Две разные истории. Еще раз скажу: мы с огромным уважением и вниманием отнесемся к этой петиции о роспуске сборной России. Дорога в сборную должна быть заработана и оправдана, а я не думаю, что она будет оправдана за такой короткий срок. Не хочу вдаваться в фамилии», – сообщил Мутко.

Аленичев покинул «Спартак»

«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Аленичева с поста главного тренера клуба. Судя по сообщению на официальном сайте, российский специалист принял решение покинуть «Спартак» после вылета из Лиги Европы, а совет директоров красно-белых принял отставку. До назначения нового главного тренера руководить командой будет Массимо Каррера.

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Бердыев – первый претендент на пост тренера «Спартака»

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак» после увольнения Дмитрия Аленичева. «Матч ТВ» сообщил о том, что руководство красно-белых договорилось о двухлетнем контракте с 63-летним специалистом. Напомним, что нынешнему клубу Бердыева – «Ростову» – в этом месяце предстоит сыграть два матча Лиги чемпионов против «Аякса» за выход в групповой этап.

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«Милан» купили китайцы

«Милан» объявил о сделке с китайским инвестором: 99,93% акций будут проданы в Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. Сумма сделки составит примерно 740 миллионов евро. Таким образом, новые владельцы «Милана» должны будут вложить в итальянский клуб 350 миллионов в течение трех лет.

Россия сыграет товарищеские матчи с Турцией и Ганой

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что сборная России сыграет с командами Турции и Ганы в товарищеских матчах. «Мы в более слабом положении: должны идти навстречу тем, кто играет квалификацию в Европе. У Турции идет подготовка к официальной игре с Хорватией. Они очень нас просят, чтобы мы сыграли с ними в Турции. Думаю, мы приедем и сыграем. Будет интересный матч. С Ганой сыграем дома – либо в Москве, либо в Петербурге. В ближайшие дни решим этот вопрос», – сообщил Мутко.