Топ-5 человек, которые могут заменить Игнашевича в сборной

5. Алексей Березуцкий

Возраст: 34 года

Клуб: ЦСКА

Матчей за сборную: 58

Самый очевидный вариант, который наверняка применит новый тренер сборной. И, возможно, представит его на домашнем ЧМ. Что будет слишком грустно. Алексей хоть и младше Василия на 20 минут, но ему тоже в свои 34 пора на пенсию. Медлительность линии обороны вынуждала Слуцкого на Евро играть высоко, используя рискованную офсайдную ловушку. Все минусы такой тактики нам показал Уэльс. Добиваться чего-либо серьезного с 36-летними центрбекам невозможно даже если у них взаимопонимание на генетическом уровне. Помимо прочего в минус Алексею идет тот факт, что он давно и прочно осел на лавке в клубе. Да и министры не поймут такого решения в годы поиска молодых талантов.

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4. Андрей Семенов

Возраст: 27 лет

Клуб: «Терек»

Матчей за сборную: 3

Давно вместе с Дьяковым называется в качестве будущего сменщика кого-либо из стареющих центрбеков. Однако Виталий провел прошлый сезон так, что новый начнет в «Томи», а потому его в списке не будет. Защитник «Терека» же не попадает в тройку лучших по одной простой причине: за все те пару лет, что он призывается в сборную, ему так и не начали доверять. Да и в топ-клубы в эпоху дефицита качественных русских оборонцев его не зовут. Видимо, Андрей не так хорош, как кажется, если даже Капелло поставил на Чернова (кстати, где он?), а не на него. Возможно Черчесов, хорошо знакомый с Семеновым, попробует его в основе и даже даст шанс второй раз сыграть полный матч, но в успех вериться не особенно – защитник застрял на уровне середняка РФПЛ и вряд ли в ближайшее время совершит серьезный скачок.

3. Роман Нойштедтер

Возраст: 28 лет

Клуб: «Фенербахче»

Матчей за сборную: 3

Данные поразительно схожи с Семеновым, но на деле Нойштедтер на голову выше по одной простой причине: он вырос в большой европейской лиге и продолжает играть в именитых клубах. Да, в матче с чехами мы видели, какой из него защитник, но Леонид Слуцкий, например, уверяет, что в «Шальке» тот играл потрясающе (хотя и о судьбоносных ошибках в Бундеслиге мы тоже наслышаны). В конце концов, очевидно, что Роман натурализовывался не в качестве опорника, где у нас более-менее есть варианты, а как центрбек на будущее. Будущее наступило уже сейчас. Станет ли для Нойштедтера твердое место в основе сборной светлым настоящим? После Евро в это верится уже не так, как ранее.

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2. Илья Кутепов

Возраст: 22 года

Клуб: «Спартак»

Матчей за сборную: 0

С недавних пор главная надежда «Спартака», а в перспективе и сборной. Весной мы узнали, что у нас есть как минимум один талантливый молодой центрбек. Но в сборную Слуцкий его вызывать побоялся, хотя СМИ и болельщики настаивали в один голос. Нет, Илья появлялся в составе красно-белых еще осенью, но во втором круге превратился в уверенного защитника, практически не совершающего ошибок и готового выступать в основе. Там его Аленичев на сборах и наигрывает, притом в роли ведущего защитника (Боккетти – ведомый). Любопытно, что при своих 192 сантиметрах, Илья силен скорее в наземной борьбе, чем воздушной (на сборах 60% выигранных единоборств против 69% у Боккетти). Знаковых ошибок от молодого центрбека вспомнить сложно, все чаще при нем команда играла на ноль (три из пяти весенних матчей). В новом сезоне у него будет гораздо больше шансов проявить себя, и, вполне возможно, именно Кутепов станет главной заменой Игнашевичу и основным защитником сборной на долгие годы. Пока же у него слишком много авансов, которые необходимо оправдывать.

1. Иван Новосельцев

Возраст: 24 года

Клуб: «Ростов»

Матчей за сборную: 3

Любопытно, что даже у Семенова был свой большой турнир (бразильский ЧМ на лавке), а у Новосельцева – нет. И весьма несправедливо. Слуцкий на пресс-конференциях перед Евро объяснял игнор серебряных призеров особенностями тактики: дескать, со схемы с тремя центральными тяжело перестроиться на схему с двумя. Ага, будто Иван ранее в такой не играл. Даже в сборной бывало (хотя это лучше не вспоминать). Но почему же тогда сезон Нойштедтера в роли центрбека не помешал превратить его в опорника? Или его легче перестроить в короткий срок, чем пробовать условного Глушакова. Чувствуете тон? У болельщиков он был схожим. Что говорит нам об одном – Новосельцеву давно пора в основу сборной. Это понял еще Капелло, хотя изрядно поторопился. На данный момент у нас нет неармейского защитника сильнее. Об этом говорит и статистика: по перехватам, отборам и выигранным единоборствам лучше Новосельцева в прошлом сезоне были только Игнашевич и Березуцкий (причем Василий незначительно обошел только по отборам и перехватам). Окажись Бердыев на посту тренера сборной, защитнику «Ростова» обеспечено место в основе. Окажись кто-либо другой – не факт. Но ведь мы понимаем, что уже пора. Кто, если не Новосельцев?

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