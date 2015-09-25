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    10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому


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    Голосов: 2
    25.09.2015 16:49
    Леонид Слуцкий огласил список футболистов, вызванных на матчи против Молдовы и Черногории. «Бомбардир» рассказывает о тех, кого тренерский штаб сборной России по непонятным причинам игнорирует.

    Леонид Слуцкий огласил список футболистов, вызванных на матчи против Молдовы и Черногории. "Бомбардир" рассказывает о тех, кого тренерский штаб сборной России по непонятным причинам игнорирует.

    Евгений Конюхов

    Клуб: "Крылья Советов"

    Позиция: вратарь

    Юрий Лодыгин потерял уверенность в себе. Артем Ребров почти не ошибается, но почему-то пропускает все больше. Игорь Акинфеев чередует хорошие матчи с провальными. Однако Слуцкий по-прежнему доверяет именно этой вратарской бригаде. А параллельно в Премьер-лиге отлично проявляет себя голкипер Евгений Конюхов. Еще в прошлом сезоне, когда "Крылья Советов" выступали в ФНЛ, опытный вратарь впечатлял страну сухими сериями. Во многом благодаря его отличной игре "Крылья" и сейчас находятся на плаву. Единственный минус: Конюхову уже 28 лет. Альтернативным вариантом может стать голкипер "Браги" Станислав Крицюк. Ведь не каждый россиянин сейчас может похвастать местом в основном составе серьезного европейского клуба.

    Иван Новосельцев

    Клуб: "Ростов"

    Позиция: центральный защитник

    Слуцкий продолжает опираться на проверенных бойцов в центре обороны. Его любимые братья Березуцкие и Сергей Игнашевич не подвергаются конкуренции. Возможно, именно это и может сыграть со сборной злую шутку. Иван Новосельцев вызывался в российскую команду еще при Капелло, выходил на поле в злополучном матче с Австрией, где россияне обидно проиграли. Однако надежность этого защитника никогда сомнению не подвергалась. Тем более что и тренируется он под руководством Курбана Бердыева. Такими ценными кадрами нужно дорожить даже Леониду Слуцкому, так не любящему альтернативные варианты.

    Виталий Дьяков

    Клуб: "Динамо"

    Позиция: центральный защитник

    Большая болезнь сборной России и вообще всех команд Леонида Слуцкого – исполнение пенальти. Мы помним, как Роман Широков мазал с точки, еще когда команду тренировал Капелло. В ЦСКА вообще сменилось уже несколько пенальтистов, но все они позволяют себе ошибаться. Приглашение Виталия Дьякова могло бы решить эту проблему. И не смотрите на то, что он играет в центре обороны. Дьяков прекрасно исполняет одиннадцатиметровые удары, но при этом и часто забивает с игры. Жаль только, что из-за травмы Виталий остался без футбола на ближайшие два месяца. Приглашение такого защитника, неплохо справляющегося и с оборонительными функциями, могло бы придать сборной чего-то нового и уж точно не сделало бы ее слабее.

    Кирилл Набабкин

    Клуб: ЦСКА

    Позиция: крайний защитник

    Самое интересное, что именно Леонид Слуцкий лучше всех нас знает возможности этого защитника. Да только сборной без него приходится очень нелегко. У российской команды серьезно страдает левый фланг, где Юрий Жирков выдерживает максимум половину матча, а Дмитрий Комбаров вдруг забывает, как обороняться. Может Набабкин подстраховать и Игоря Смольникова, став альтернативой в запасе уже возрастному Олегу Кузьмину. И пусть Кириллу явно не хватает атакующих навыков, прямо сейчас это один из лучших оборонительных защитников Премьер-лиги. Защитник, который пригодится сборной России прямо сейчас.

    Магомед Оздоев

    Клуб: "Рубин"

    Позиция: опорный полузащитник

    Пусть "Рубин" показывает сейчас не самую лучшую игру, но класс Магомеда Оздоева сомнению не подвергается. Уйдя из "Локомотива", Оздоев по-настоящему обрел себя в новой команде. Полузащитник умеет неплохо разгонять атаки и выполнять оборонительные функции. Единственный минус Оздоева – вспыльчивость, которая часто мешает Магомеду и его коллективу. Возможно, именно по причине ненадежного и непостоянного характера Слуцкий и не рассматривает Магомеда в качестве кандидата в сборную.

    Георгий Габулов

    Клуб: "Крылья Советов"

    Позиция: центральный полузащитник

    А вот этот парень своей игрой точно заслужил получение хотя бы маленького шанса проявить себя. Брат голкипера "Динамо" Владимира Габулова долгое время скитается по середнякам и аутсайдерам российского чемпионата, но везде является лидером и покоряет нестандартностью действий. В нынешнем сезоне полузащитник отметился уже четырьмя забитыми мячами, внеся большой вклад в успехи "Крыльев". Такой футболист пригодился бы сборной России в матчах с командами, где все может решить только один забитый мяч.

    Динияр Билялетдинов

    Клуб: "Рубин"

    Позиция: центральный полузащитник

    Динияр мог бы добавить этой команде опыта. Неудачный вояж в Англию, попытки прижиться в "Спартаке" и "Торпедо" - все это не могло не отложить отпечаток на карьере Билялетдинова. Настрадался полузащитник вдоволь, да только сейчас это играет ему даже в плюс. В "Рубине" Динияр наконец-то вспомнил, как получать от футбола удовольствие. А когда Билялетдинов в порядке, выглядит он намного лучше многих, пусть и более молодых конкурентов. С приглашением Билялетдинова Леонид Слуцкий точно ничего не потеряет, но при этом многое приобретет.

    Алан Касаев

    Клуб: "Локомотив"

    Позиция: крайний полузащитник

    Когда Леонид Слуцкий только приступил к работе в сборной России, болельщики "Локомотива" очень испугались. На первые игры не было вызвано ни одного представителя их любимой команды. Сейчас Слуцкий в их глазах исправился, пригласив в команду Тарасова и Самедова. Да только вне заявки снова остался полузащитник Алан Касаев. Тот самый Касаев, который пока проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Алан может закрыть в полузащите оба фланга и неплохо отрабатывает в обороне. Обходиться без таких игроков – настоящее преступление. Но Слуцкий пока предпочел Касаеву Дениса Черышева, испытывающего большие проблемы с игровой практикой в мадридском "Реале".

    Максим Канунников

    Клуб: "Рубин"

    Позиция: крайний нападающий

    Максим Канунников в сборной не новичок. Он уже играл в российской команде даже на чемпионате мира, да только после этого о Максиме в сборной как-то позабыли. Нестандартность мышления, способность обострить игру и равноценно подменить кого-нибудь из уставших лидеров – все эти качества говорят в пользу Канунникова. С его приглашением Леонид Слуцкий мог в случае чего дать отдохнуть Олегу Шатова, да и вообще поменять тактику игры. Канунников универсален, может закрыть несколько позиций в атаке.

    Евгений Луценко

    Клуб: "Мордовия"

    Позиция: нападающий

    Вот этот парень уже показал себя перед Леонидом Слуцким. В игре прошлого тура Премьер-лиги ЦСКА встречался с "Мордовией". Там Луценко забил два мяча. "Мордовия", конечно, проиграла, но форвард саранской команды должен был впечатлить главного тренера сборной России. Не столько голами, сколько самоотверженной игрой и большим объемом работы в прессинге. Преобразившегося Федора Смолова Слуцкий уже отметил, так почему бы и не дать шанс Луценко? Пусть он играет и не за самую статусную российскую команду, но возможности проявить себя вполне заслуживает.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +34

      Смит80 6 октября 2015, 13:02

      Евгений Конюхов, Кирилл Набабкин, Георгий Габулов, Алан Касаев - этих можно приглашать, вопрос : вместо кого? И Кроме Набакина - партнеров у остальных нет... Связки разорваны будут. Касаев - Самедов , как по мне то равнозначны.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 5 октября 2015, 17:38

      Касаев, Дьяков и возможно Оздоев с Набабкиным, остальные много ниже уровня сборной.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 27 сентября 2015, 20:47

      Касаева надо в сборную, остальные из списка пока не достойны!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 27 сентября 2015, 00:08

      слуцкий знает все.
      он же слуцкий.
      не капелло.
      верим.

      1
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 26 сентября 2015, 22:14

      Кто такой Черышев? Почему его постоянно приглашают в сборную и по чьей просьбе. Какая то мутная история.Считаю, что Алан достоин и должен быть в сборной на данном этапе.

      -1
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      Рейтинг: +92

      taben 26 сентября 2015, 19:06

      Согласен только за Касаева. Остальные дныри и в сборной не нужны.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 26 сентября 2015, 01:26

      КАСАЕВ ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ УМЕЮЩИЙ ОБЫГРАТЬ ОДИН В ОДИН....В ЭТОМ АСПЕКТЕ ИГРЫ НАШИ СМОТРЕЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА УБОГО

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 сентября 2015, 21:53

      Тут действительно дело не в том,что эти 10 хороших игроков не приглашаются сейчас в сборную,а в том,что для двух решающих матчей главному тренеру по сути в добровольно-принудительном порядке назначенному по совместительству руководить сборной на решающие отборочные матчи! И здесь уже нет времени,как у Капелло заниматься селекцией,зато есть задача-оставшиеся два матча побеждать! Поэтому ЛВС делает ставку да,на ветеранах и опытных бойцах,которые психологически более устойчивы,тактически более грамотны и сыгранны и готовы сыграть через не могу!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2015, 21:43

      эксперименты можно отложить до конца октября))) причем в любом случае эксперименты нужны будут - попадем или не попадем на ЧЕ... в первую очередь нужна новая оборона, а не эта деревянная цсковская защита вместе с "чудотворцем" конифеевым

      а пока нужен просто результат ...

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 25 сентября 2015, 20:36

      очередной бред... лучше ничего не писать,чем такое....

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