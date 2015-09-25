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10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому

Леонид Слуцкий огласил список футболистов, вызванных на матчи против Молдовы и Черногории. "Бомбардир" рассказывает о тех, кого тренерский штаб сборной России по непонятным причинам игнорирует.

Евгений Конюхов

Клуб: "Крылья Советов"

Позиция: вратарь

Юрий Лодыгин потерял уверенность в себе. Артем Ребров почти не ошибается, но почему-то пропускает все больше. Игорь Акинфеев чередует хорошие матчи с провальными. Однако Слуцкий по-прежнему доверяет именно этой вратарской бригаде. А параллельно в Премьер-лиге отлично проявляет себя голкипер Евгений Конюхов. Еще в прошлом сезоне, когда "Крылья Советов" выступали в ФНЛ, опытный вратарь впечатлял страну сухими сериями. Во многом благодаря его отличной игре "Крылья" и сейчас находятся на плаву. Единственный минус: Конюхову уже 28 лет. Альтернативным вариантом может стать голкипер "Браги" Станислав Крицюк. Ведь не каждый россиянин сейчас может похвастать местом в основном составе серьезного европейского клуба.

Иван Новосельцев

Клуб: "Ростов"

Позиция: центральный защитник

Слуцкий продолжает опираться на проверенных бойцов в центре обороны. Его любимые братья Березуцкие и Сергей Игнашевич не подвергаются конкуренции. Возможно, именно это и может сыграть со сборной злую шутку. Иван Новосельцев вызывался в российскую команду еще при Капелло, выходил на поле в злополучном матче с Австрией, где россияне обидно проиграли. Однако надежность этого защитника никогда сомнению не подвергалась. Тем более что и тренируется он под руководством Курбана Бердыева. Такими ценными кадрами нужно дорожить даже Леониду Слуцкому, так не любящему альтернативные варианты.

Виталий Дьяков

Клуб: "Динамо"

Позиция: центральный защитник

Большая болезнь сборной России и вообще всех команд Леонида Слуцкого – исполнение пенальти. Мы помним, как Роман Широков мазал с точки, еще когда команду тренировал Капелло. В ЦСКА вообще сменилось уже несколько пенальтистов, но все они позволяют себе ошибаться. Приглашение Виталия Дьякова могло бы решить эту проблему. И не смотрите на то, что он играет в центре обороны. Дьяков прекрасно исполняет одиннадцатиметровые удары, но при этом и часто забивает с игры. Жаль только, что из-за травмы Виталий остался без футбола на ближайшие два месяца. Приглашение такого защитника, неплохо справляющегося и с оборонительными функциями, могло бы придать сборной чего-то нового и уж точно не сделало бы ее слабее.

Кирилл Набабкин

Клуб: ЦСКА

Позиция: крайний защитник

Самое интересное, что именно Леонид Слуцкий лучше всех нас знает возможности этого защитника. Да только сборной без него приходится очень нелегко. У российской команды серьезно страдает левый фланг, где Юрий Жирков выдерживает максимум половину матча, а Дмитрий Комбаров вдруг забывает, как обороняться. Может Набабкин подстраховать и Игоря Смольникова, став альтернативой в запасе уже возрастному Олегу Кузьмину. И пусть Кириллу явно не хватает атакующих навыков, прямо сейчас это один из лучших оборонительных защитников Премьер-лиги. Защитник, который пригодится сборной России прямо сейчас.

Магомед Оздоев

Клуб: "Рубин"

Позиция: опорный полузащитник

Пусть "Рубин" показывает сейчас не самую лучшую игру, но класс Магомеда Оздоева сомнению не подвергается. Уйдя из "Локомотива", Оздоев по-настоящему обрел себя в новой команде. Полузащитник умеет неплохо разгонять атаки и выполнять оборонительные функции. Единственный минус Оздоева – вспыльчивость, которая часто мешает Магомеду и его коллективу. Возможно, именно по причине ненадежного и непостоянного характера Слуцкий и не рассматривает Магомеда в качестве кандидата в сборную.

Георгий Габулов

Клуб: "Крылья Советов"

Позиция: центральный полузащитник

А вот этот парень своей игрой точно заслужил получение хотя бы маленького шанса проявить себя. Брат голкипера "Динамо" Владимира Габулова долгое время скитается по середнякам и аутсайдерам российского чемпионата, но везде является лидером и покоряет нестандартностью действий. В нынешнем сезоне полузащитник отметился уже четырьмя забитыми мячами, внеся большой вклад в успехи "Крыльев". Такой футболист пригодился бы сборной России в матчах с командами, где все может решить только один забитый мяч.

Динияр Билялетдинов

Клуб: "Рубин"

Позиция: центральный полузащитник

Динияр мог бы добавить этой команде опыта. Неудачный вояж в Англию, попытки прижиться в "Спартаке" и "Торпедо" – все это не могло не отложить отпечаток на карьере Билялетдинова. Настрадался полузащитник вдоволь, да только сейчас это играет ему даже в плюс. В "Рубине" Динияр наконец-то вспомнил, как получать от футбола удовольствие. А когда Билялетдинов в порядке, выглядит он намного лучше многих, пусть и более молодых конкурентов. С приглашением Билялетдинова Леонид Слуцкий точно ничего не потеряет, но при этом многое приобретет.

Алан Касаев

Клуб: "Локомотив"

Позиция: крайний полузащитник

Когда Леонид Слуцкий только приступил к работе в сборной России, болельщики "Локомотива" очень испугались. На первые игры не было вызвано ни одного представителя их любимой команды. Сейчас Слуцкий в их глазах исправился, пригласив в команду Тарасова и Самедова. Да только вне заявки снова остался полузащитник Алан Касаев. Тот самый Касаев, который пока проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Алан может закрыть в полузащите оба фланга и неплохо отрабатывает в обороне. Обходиться без таких игроков – настоящее преступление. Но Слуцкий пока предпочел Касаеву Дениса Черышева, испытывающего большие проблемы с игровой практикой в мадридском "Реале".

Максим Канунников

Клуб: "Рубин"

Позиция: крайний нападающий

Максим Канунников в сборной не новичок. Он уже играл в российской команде даже на чемпионате мира, да только после этого о Максиме в сборной как-то позабыли. Нестандартность мышления, способность обострить игру и равноценно подменить кого-нибудь из уставших лидеров – все эти качества говорят в пользу Канунникова. С его приглашением Леонид Слуцкий мог в случае чего дать отдохнуть Олегу Шатова, да и вообще поменять тактику игры. Канунников универсален, может закрыть несколько позиций в атаке.

Евгений Луценко

Клуб: "Мордовия"

Позиция: нападающий

Вот этот парень уже показал себя перед Леонидом Слуцким. В игре прошлого тура Премьер-лиги ЦСКА встречался с "Мордовией". Там Луценко забил два мяча. "Мордовия", конечно, проиграла, но форвард саранской команды должен был впечатлить главного тренера сборной России. Не столько голами, сколько самоотверженной игрой и большим объемом работы в прессинге. Преобразившегося Федора Смолова Слуцкий уже отметил, так почему бы и не дать шанс Луценко? Пусть он играет и не за самую статусную российскую команду, но возможности проявить себя вполне заслуживает.

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Билялетдинов Динияр Касаев Алан Набабкин Кирилл Луценко Евгений Габулов Георгий Канунников Максим Дьяков Виталий Оздоев Магомед Конюхов Евгений Новосельцев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (28)
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mauxa
1443189921
Из всех разве что Касаев и Новосельцев.. сейчас не до экспериментов, поэтому Слуцкий и играет проверенными игроками..а по списку 1. любой из тройки вратарей сборной сильнее его 2. можно взять, сильный ЦЗ 3. слабее новосельцева и тех кто в сборной 4. слабее Комбарова и Жиркова 5. Слабее сборников 6.Слабее сборников 7. списан))) далеко до всех сборников и многих кто в нее не попал. а опыта итак валом. 8. Можно взять. Сейчас один из лучших в чемпе на своей позиции 9. 3 форварда в сборной достаточно 10. та же ситуация, да и не заигран за сборну.
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Mr Trueman
1443190211
У Рубина форма красивая
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slavа0508
1443191404
Ну и где 10 классных футболистов???Обычные середнячки,,,,А если сравнивать с Европой то вообще ниже среднего,,,,,
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Remy Etienne LeMeau
1443196431
И слава Богу, что их нет в сборной. Касаев еще может быть, но остальные ни о чем.
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CSKA-39-
1443199548
Какой Луценко, какой Конюхов! Очнитесь, вы что там вообще жуете? Есть гораздо лучше футболисты, это во первых, а во вторых всех не вызовешь, постоянно такие тупые и никому не нужные статьи лепить будете? Класс сайта на лицо!
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stas-kst
1443202572
очередной бред... лучше ничего не писать,чем такое....
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1443219980
КАСАЕВ ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ УМЕЮЩИЙ ОБЫГРАТЬ ОДИН В ОДИН....В ЭТОМ АСПЕКТЕ ИГРЫ НАШИ СМОТРЕЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА УБОГО
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taben
1443283591
Согласен только за Касаева. Остальные дныри и в сборной не нужны.
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МУМИЁ
1443294897
Кто такой Черышев? Почему его постоянно приглашают в сборную и по чьей просьбе. Какая то мутная история.Считаю, что Алан достоин и должен быть в сборной на данном этапе.
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alex1951
1443301697
слуцкий знает все. он же слуцкий. не капелло. верим.
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