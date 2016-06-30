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  • Ибрагимович определился с новым клубом. Сборная России осталась без тренера. Дайджест событий дня

Ибрагимович определился с новым клубом. Сборная России осталась без тренера. Дайджест событий дня

Ибрагимович будет играть за «МЮ»

Бывший футболист «ПСЖ» Златан Ибрагимович сообщил, что продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Швед подписал однолетний контракт с зарплатой в размере 17 миллионов евро. «Пора миру узнать: я еду в «Манчестер Юнайтед», – написал Ибрагимович в Instagram. Ранее сообщалось, что официальный магазин «МЮ» начал изготавливать футболки с фамилией Ибрагимовича.

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«Барселона» приобрела Умтити

Французский защитник Самуэль Умтити сменил «Лион» на «Барселону», о чем на пресс-конференции сообщил президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу. «Барселона» заплатит «Лиону» 25 миллионов евро. Предполагается, что 22-летний футболист подписал контракт сроком на пять лет, однако подробности сделки пока не разглашаются.

Неймара снова зовут в «МЮ»

Руководство «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелено на покупку нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара. Испанские СМИ сообщают о новом предложении по бразильцу со стороны английского клуба, но не называют условий сделки. Что касается «Барселоны», то клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров, но при этом никак не может договориться с ним о продлении действующего контракта. Нынешний закончится в 2018 году.

«Реал» сделал гигантское предложение по Алабе

Защитник мюнхенской«Баварии» Давид Алаба провалился вместе со сборной Австрии на Евро-2016, но это никак не отпугнуло мадридский «Реал», который собирается заплатить за трансфер футболиста 65 миллионов евро. Ранее эта сумма не превышала 50 миллионов, но не устроила «Баварию», и председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что за такие деньги клуб с австрийцем не расстанется.

Слуцкий покинул сборную России

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сумел вывести нашу национальную команду на Евро-2016, однако на самом чемпионате Россия выступила крайне неудачно и финишировала в группе на последнем месте с одним набранным очком. Сегодня РФС официально подтвердил отставку Слуцкого, который будет продолжать работу с московским ЦСКА. На данный момент в качестве основных претендентов на пост главного тренера сборной России называют Станислава Черчесова, покинувшего польскую «Легию» в это межсезонье, а также туркменского специалиста Курбана Бердыева, работающего с «Ростовом».

Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии

«Анжи» будет тренировать бывший наставник сборной Чехии

Чешский тренер Павел Врба, сумевший вывести команду Чехии на Евро-2016, подписал контракт с махачкалинским «Анжи». На самом турнире чехи набрали одно очко в игре с Хорватией и проиграли Испании и Турции, заняв последнее место в группе. Помогать Врбе в российском клубе будут Душан Фитцель, Александр Бокий и Мартин Тихачек.

Халк написал прощальное сообщение «Зениту»

«Пользуясь моментом, хочу поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за то, как они меня приняли. В течение последних четырех сезонов я был очень счастлив. Мне удавалось приносить им радость на поле и получать радость в ответ. Давай, «Зенит»! Вы всегда будете в моем сердце», – признался бывший нападающий «Зенита» Халк, новым клубом которого стал «Шанхай Теллэйс». Сегодня бразилец прошел медосмотр. О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Между тем, генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов выделил положительные моменты в уходе Халка.

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У «Рубина» – очередной новичок из испанской Примеры

Казанский «Рубин» продолжает собирать футболистов из испанского чемпионата. Еще один новичок – полузащитник «Вильярреала» Самуэль Гарсия, который подписал с российским клубом четырехлетний контракт и перешел за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний Саму провел в составе «Вильярреала» 26 встреч, отметившись тремя мячами и пятью голевыми передачами.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Барселона Реал Россия Анжи Чехия Зенит Рубин Ибрагимович Златан Халк Алаба Давид Неймар Умтити Самуэль Саму Слуцкий Леонид Врба Павел
Комментарии (3)
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ufos73
1467311873
Сб. России уже 6 лет без тренера
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lihindic
1467312338
да и пофиг
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SunDick
1467322468
Ибра без татух ниоч
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