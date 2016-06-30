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    Ибрагимович, Варди и еще 3 игрока со стальными яйцами, которые вернут «МЮ» в большую игру


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    Голосов: 0
    30.06.2016 16:00
    Златан объявил миру, что уходит в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» предсказывал это месяц назад, но есть еще несколько игроков, которых не хватает «МЮ», чтобы снова бороться за трофеи, а не владение мячом.
    СПОЙЛЕРЫ
    Представляем пять парней, которые смогут возродить «Манчестер Юнайтед». С некоторыми из этих игроков Жозе Моуринью уже пересекался, но все они обязательно должны вписаться в его философию. Но главное, что такие футболисты способны добавить «МЮ» харизмы и футбольной гордости.

    Златан Ибрагимович

    «Я покорил Францию, но это только разминка», – сказал Ибра, когда его провожали из «ПСЖ». Легендарного форварда чествовали едва ли не целым стадионом, в честь него приостанавливали матчи, а сам Ибра продолжал забивать. Мысли Златана всегда направлены только на победу. В каком бы клубе не играл швед, его везде ждали турнирные успехи. С еврокубками как-то не задалось, а в ближайший сезон в «МЮ» Лига чемпионов Златану вообще не светит. Он едет в Англию, чтобы ввязаться с Моуринью в новый проект. Два неплохих бонуса: возможная роль играющего помощника тренера и оклад в 17 млн евро.

    Джон Стоунс

    Предыдущим летом Стоунса пытались переманить в «Челси». И делал это как раз Жозе Моуринью. Но судьба уберегла Джона от перехода в клуб, в нынешнем сезоне потерпевший крах. При этом и сам Джон в «Эвертоне» особо не блистал, а во второй половине сезона и вовсе дошел до роли запасного. Все дело в непростых отношениях с Роберто Мартинесом, сначала пытавшимся сохранить Джона в коллективе, а затем просто переставшем его воспитывать. Жозе Моуринью умеет работать с такими футболистами, а Стоунс при этом еще и добротный защитник. На вид Джон – парень скромный. Однако он не тушуется в сложных ситуациях, что делает его нужным футболистам для любого топ-клуба. А Давид Де Хеа наконец-то сможет чуть меньше беспокоиться за сохранность собственных ворот.

    Джейми Варди

    Большой привет болельщикам «МЮ» шлет и лидер «Лестера». Варди в нынешнем сезоне с «МЮ» сыграл лишь однажды, однако именно в этом матче побил рекорд Руда ван Нистелроя, отличившись в 11-ти играх подряд. Во второй половине сезона Варди заметно сбавил, но при этом наружу вылез его характер. Он не стеснялся симулировать, а иногда совершал и откровенно грубые фолы. Победа «Лестера» в чемпионате добавила лишних миллионов к стоимости Джейми, а его голевое чутье по-прежнему работает. Однако Варди все-таки боец. Именно за самоотверженность и самоотдачу его стоит взять в «Юнайтед».

    Лассана Диарра

    Диарра поиграл в «Челси» и «Арсенале», засветился в «Реале». 31-летний футболист способен заменить в «МЮ» постаревшего Майкла Каррика, а заодно и добавить харизмы полузащите команды. Ласс – парень прямой, который не терпит подводных камней. Российским фанатам приезд Диарра запомнился скандалами и судами, но в Европе футболист по-прежнему на хорошем счету. Сейчас Диарра выступает во Франции за родной «Марсель», переживший очередной слабый сезон. «Манчестер Юнайтед» способен дать Лассу возможность выигрывать титулы, а сам Диарра может стать одним из творцов великих побед. Осталось только оформить переход.

    Ромелу Лукаку

    Занявший 12-е место «Эвертон» – главное разочарование нынешнего английского сезона. Болельщики целый год ждали, когда Роберто Мартинеса выгонят из клуба. Это произошло лишь в самой концовке, а ситуацию было уже не спасти. При этом Ромелу Лукаку выделялся на фоне остальных и тащил команду, которая буквально стремилась скатиться вниз. Ромелу наколотил в сезоне 18 мячей, заняв четвертое место в бомбардирской гонке. Бельгийцу есть что доказывать и самому Жозе, когда-то сплавившему его из «Челси». Теперь Лукаку возмужал, а Жозе наверняка пересмотрел свои взгляды. Таран, способный в одиночку уничтожить оборону соперника, «Манчестеру» пригодится.

    Цифра дня. Кошмарный антирекорд Луи ван Гаала

    Как «МЮ» не забил «Борнмуту» 19 голов в последнем матче чемпионата Англии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Tumblr
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +148

      P10NER 1 июля 2016, 19:21

      Мимо, игроки хорошие, но не уровень. Уже на исходе.

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 1 июля 2016, 12:18

      или ибра пребьет шизика или шизик его заморинует

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 30 июня 2016, 18:39

      вытащат

      0
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 26 мая 2016, 08:23

      в МЮ достаточно молодых для всех позиции все они хороший скоростью зачем игроки 30-35 лет нужен один ц.з и хороший мировой опорник

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      Рейтинг: +18

      Хавьер Бардем 24 мая 2016, 21:54

      3 нападающих много, даже если учесть , что Златан будет как Дрогба для Челси Жозе.

      0
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 24 мая 2016, 21:00

      ВАРДИ И ИБРА!!!

      0
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      Рейтинг: +23

      азат86 24 мая 2016, 19:43

      Ну очень спорный список составил автор, половина игроков возрастные, вторая половина заставляет задуматься это ли уровень для будущего Манчестера.

      0
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 24 мая 2016, 17:27

      варди и ибра - да. остальные никчемные.

      -3
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      Рейтинг: +80

      Kulim 24 мая 2016, 17:13

      Пожалуйста, не пишите слово "философия", от него уже трясёт!

      3
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder > Kulim 24 мая 2016, 17:23

      Философия!

      8
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      Рейтинг: +80

      Kulim > Pathfinder 24 мая 2016, 17:51

      Ну зачем ты так?(

      2
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