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    Цифра дня. Кошмарный антирекорд Луи ван Гаала


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    Голосов: 0
    23.05.2016 13:30
    Судный день настал в Манчестере, и Луи ван Гаала не простили за проваленный сезон. «Юнайтед» не попал в Лигу чемпионов, а его тренер умудрился довести клуб до худшей результативности в истории.

    Крупная победа над «Эвертоном», три гола «Ливерпулю», «Арсеналу» и другим соперникам, суперголевая ничья 3:3 с «Ньюкаслом», а в конечном итоге немыслимо низкий для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», показатель в 1,29 гола за игру. На десятку больше забили плетущиеся в середине «Челси» и «Эвертон», всего на один меньше – едва не вылетевший из АПЛ «Сандерленд». Для справки: мы говорим о клубе, который за три последних года отвалил за атакующих игроков более двух сотен миллионов евро, а в нынешнем сезоне умудрился установить антирекорд результативности.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      geragera 23 мая 2016, 19:29

      от одного избавились . и тут же второго шизика подписывают . чем думают не понимаю , наверно на неустойках хозяева деньги подымают хорошие раз такие шаги делают

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 мая 2016, 15:02

      наконец то это издевательство (гаал) закончилось

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 мая 2016, 14:36

      Чертенок на картинке, классный, зачет.

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