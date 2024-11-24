Российская футболистка забила 13 голов за матч в чемпионате Беларуси

Российская нападающая команды «Зорка-БДУ» Екатерина Фролова забила 13 голов в матче последнего 33-го тура женского чемпионата Беларуси-2024 против «Сморгони», который завершился со счетом 28:0.

Фролова отличилась девять раз в первом тайме: на 8-й, 13-й, 15-й, 17-й, 22-й, 23-й, 37-й (с пенальти), 38-й и 40-й минутах. После перерыва она забила еще четыре гола на 49-й, 62-й, 74-й и 76-й минутах.

25-летняя Фролова ранее играла за женские команды «Локомотива», «Краснодара» и «Крыльев Советов», а также за ижевское «Торпедо», выступала за юношеские сборные России.

Эти 13 мячей сделал Фролову лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с 41 голом. У занявшей второе место Каролины Житко на счету 35 мячей.

«Зорка-БДУ» по итогам сезона заняла 3-е место с 71 очком за 30 матчей.

«Сморгонь» закончила сезон на последнем месте с 4 очками. Это поражение стало самым крупным для команды в сезоне. В этому году «Сморгонь» уступала со счетом 0:21 в кубковом матче и дважды 0:18 в чемпионате.

Рекордом всех времен в женском футболе считаются 15 голов за матч забитых Шокхан Салихи из Ирака в матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Сама» (18:0) в ноябре 2022 года. Пакистанская футболистка Малика-и-Нур забила 14 голов за игру в игре Кубка Пакистана «Янг-Райзинг Старс» – «Маргала» (25:0) в 2011 году.

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