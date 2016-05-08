Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Интрига в АПЛ все еще жива. ПСВ – чемпион Нидерландов. Дайджест событий дня

Интрига в АПЛ все еще жива. ПСВ – чемпион Нидерландов. Дайджест событий дня

Ничья «Арсенала» и поражение «Тоттенхэма» обострили интригу в АПЛ

Судьба мест в лидирующей пятерке чемпионате Англии по-прежнему не решена. Если чемпион известен давно, то кто займeт второе место и выиграет четвертую путeвку в ЛЧ неясно до сих пор. Страсти накалены до предела, так как и за вторую, и за четвeртую строчку бьются извечные соперники-соседи: «Тоттенхэм» с «Арсеналом» и «Ман Юнайтед» с «Ман Сити». Неизвестно также, какие команды покинут турнир вместе с «Астон Виллой». Среди претендентов «Норвич», «Ньюкасл» и «Сандерленд». Все решится, как и полагается, в последнем туре через неделю.

Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»

Приостановлено строительство одного из стадионов ЧМ-2018

Виталий Мутко рассказал прессе о всей тяжести предстоящей недели. Информация о проблеме со строительством стадиона в Самаре оказалась правдивой. На данный момент стройка остановлена. Вопрос полетит решать на место сам министр. Помимо этого возникли проблемы с землей под арену в Калининграде, куда также намерен наведаться Мутко.

ПСВ защитил титул чемпиона Эредивизи

Самым сумасшедшим по количеству интриг в этом сезоне оказался последний тур чемпионата Нидерландов, где не только решался судьба чемпионства, но также еврокубков и вылета. Однако взгляды большинства болельщиков были прикованы именно к матчам «Аякса» и ПСВ, у которых было поровну очков. И если эйндховенцы без труда расправились с крепким «Зволле» (3:1), то «Аякс» неожиданно сыграл вничью с «Де Графсхапом», пропустив гол во втором тайме. ПСВ защитил титул, «аяксиды» вновь остались вторыми.

«Атлетико» не станет чемпионом Испании

Уставшие после матчей ЛЧ «матрасники» проиграли на выезде последнее командой Примеры – «Леванте» (1:2). Поражение стало обидным вдвойне, поскольку лишило мадридцев шансов на победу в чемпионате. За золото в последнем туре будут бороться «Барселона» и «Реал», у которых по 88 и 87 очков соответственно. Каталонцы гостят у «Гранады», а «сливочные» – у «Депортиво». «Атлетико» же имеет на своeм счету 85 очков, но по другим показателям отстает от конкурентов. 

«Ювентус» намерен приобрести Пьянича

Слухи об уходе боснийца из «Ромы» ходят достаточно давно. Однако ближе к открытию трансферного окна они приобретают все более реалистичный оттенок. В итальянской прессе появилась информация, что полузащитником всерьез заинтересовался «Ювентус». Туринцы готовы выложить за Пьянича целых 38 миллионов евро. Также сообщается, что с «Юве» в этом вопросе конкурируют четыре клуба, а сумму «бьянконерри» планируют покрыть продажей Мораты в «Реал».

Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича

Конте хотел бы видеть в «Челси» Пелле

Футбольная Англия готовится к приходу Антонио Конте в стан «Челси» и активно муссирует слухи о его шорт-листе. Сообщается, что в него включен нынешний подопечный тренера – форвард сборной Италии Грациано Пелле. По информации прессы, «Саутгемптон» готов расстаться с форвардов всего за 8 миллионов фунтов.

«Динамо» нависло над зоной вылета

После поражения от «Спартака» (0:3) бело-голубых отделяет от 13-ой строчки всего одно очко. До конца чемпионата три тура, в которых динамовцам предстоит встретиться с двумя командами из лидирующей тройки – «Ростовом» и «Зенитом», – а также борющейся за выживание «Кубанью». Существует большой риск того, что впервые в своей истории команда может покинуть РФПЛ.

Джека Коулбэка подозревают в игре на тотализаторе

Мало было «Ньюкаслу» проблем, как выяснилось, что основной полузащитник команды, возможно, замешан в игре на тотализаторе. Сообщается, что Коулбэк  делал ставки на матч «Бавария»«Атлетико» через Интернет. В Англии это считается нарушением, за которое отстраняют от футбола на несколько месяцев. 

Лучше звоните Саулю. 7 фактов про игрока «Атлетико», разбросавшего защиту «Баварии»

Ломать и строить. Что изменится в «Челси» при Конте

Англия. Премьер-лига Европа Арсенал Тоттенхэм ПСВ Ювентус Рома Челси Ньюкасл Спартак Динамо Атлетико Барселона Реал Пелле Грациано Пьянич Миралем Коулбэк Джек Конте Антонио Мутко Виталий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
denisov
1462732175
Атлетико удивил...
Ответить
Karpathian
1462733699
Сраные пылесосы...
Ответить
ari-_uri_94
1462759477
Атлетико выиграл Барсу и Баварию а Леванте проиграл, это говорить что мяч круглый и не кому не известно что будет на поле. Но "матрасники" доказали что они лучше! Желаю ч тоб выиграли ЛЧ!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+