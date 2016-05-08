Интрига в АПЛ все еще жива. ПСВ – чемпион Нидерландов. Дайджест событий дня

Ничья «Арсенала» и поражение «Тоттенхэма» обострили интригу в АПЛ

Судьба мест в лидирующей пятерке чемпионате Англии по-прежнему не решена. Если чемпион известен давно, то кто займeт второе место и выиграет четвертую путeвку в ЛЧ неясно до сих пор. Страсти накалены до предела, так как и за вторую, и за четвeртую строчку бьются извечные соперники-соседи: «Тоттенхэм» с «Арсеналом» и «Ман Юнайтед» с «Ман Сити». Неизвестно также, какие команды покинут турнир вместе с «Астон Виллой». Среди претендентов «Норвич», «Ньюкасл» и «Сандерленд». Все решится, как и полагается, в последнем туре через неделю.

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Приостановлено строительство одного из стадионов ЧМ-2018

Виталий Мутко рассказал прессе о всей тяжести предстоящей недели. Информация о проблеме со строительством стадиона в Самаре оказалась правдивой. На данный момент стройка остановлена. Вопрос полетит решать на место сам министр. Помимо этого возникли проблемы с землей под арену в Калининграде, куда также намерен наведаться Мутко.

ПСВ защитил титул чемпиона Эредивизи

Самым сумасшедшим по количеству интриг в этом сезоне оказался последний тур чемпионата Нидерландов, где не только решался судьба чемпионства, но также еврокубков и вылета. Однако взгляды большинства болельщиков были прикованы именно к матчам «Аякса» и ПСВ, у которых было поровну очков. И если эйндховенцы без труда расправились с крепким «Зволле» (3:1), то «Аякс» неожиданно сыграл вничью с «Де Графсхапом», пропустив гол во втором тайме. ПСВ защитил титул, «аяксиды» вновь остались вторыми.

«Атлетико» не станет чемпионом Испании

Уставшие после матчей ЛЧ «матрасники» проиграли на выезде последнее командой Примеры – «Леванте» (1:2). Поражение стало обидным вдвойне, поскольку лишило мадридцев шансов на победу в чемпионате. За золото в последнем туре будут бороться «Барселона» и «Реал», у которых по 88 и 87 очков соответственно. Каталонцы гостят у «Гранады», а «сливочные» – у «Депортиво». «Атлетико» же имеет на своeм счету 85 очков, но по другим показателям отстает от конкурентов.

«Ювентус» намерен приобрести Пьянича

Слухи об уходе боснийца из «Ромы» ходят достаточно давно. Однако ближе к открытию трансферного окна они приобретают все более реалистичный оттенок. В итальянской прессе появилась информация, что полузащитником всерьез заинтересовался «Ювентус». Туринцы готовы выложить за Пьянича целых 38 миллионов евро. Также сообщается, что с «Юве» в этом вопросе конкурируют четыре клуба, а сумму «бьянконерри» планируют покрыть продажей Мораты в «Реал».

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Конте хотел бы видеть в «Челси» Пелле

Футбольная Англия готовится к приходу Антонио Конте в стан «Челси» и активно муссирует слухи о его шорт-листе. Сообщается, что в него включен нынешний подопечный тренера – форвард сборной Италии Грациано Пелле. По информации прессы, «Саутгемптон» готов расстаться с форвардов всего за 8 миллионов фунтов.

«Динамо» нависло над зоной вылета

После поражения от «Спартака» (0:3) бело-голубых отделяет от 13-ой строчки всего одно очко. До конца чемпионата три тура, в которых динамовцам предстоит встретиться с двумя командами из лидирующей тройки – «Ростовом» и «Зенитом», – а также борющейся за выживание «Кубанью». Существует большой риск того, что впервые в своей истории команда может покинуть РФПЛ.

Джека Коулбэка подозревают в игре на тотализаторе

Мало было «Ньюкаслу» проблем, как выяснилось, что основной полузащитник команды, возможно, замешан в игре на тотализаторе. Сообщается, что Коулбэк делал ставки на матч «Бавария» – «Атлетико» через Интернет. В Англии это считается нарушением, за которое отстраняют от футбола на несколько месяцев.

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