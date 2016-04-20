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ЧМ-2018. Какой будет сборная Германии?

Вратарь – Мануэль Нойер

Немцы могут выставить основной состав из одних вратарей: Тер Штеген, Лено, Трапп, Фарманн, Цилер, Хорн, Кариус, Ульрайх, Велленройтер, Хут, Матения. Но первый номер «Баварии» все равно вне конкуренции. Голкипер – вакансия, куда принимают, не заглядывая в паспорт. Нойеру к чемпионату мира-2018 исполнится всего 32 года. Смешная цифра, учитывая, что уже, кажется, вечному Джанлуиджи Буффону к тому времени стукнет 40. И вполне вероятно, что защищать ворота сборной Италии будет он, а не условный тезка Доннарумма. Поспорить с Нойером в таланте могут многие немецкие вратари, но вряд ли через два года в Германии будет играть столь же харизматичный и опытный голкипер.

Альтернатива: Бернд Лено

Правый защитник – Маттиас Гинтер

После ухода из сборной Филиппа Лама ребус с правым защитником по-прежнему не решен. Игрока похожей формации в Германии нет. Попытки сдвинуть сюда игроков других позиций успеха не принесли. Пока идеальным вариантом видится Маттиас Гинтер. Он, впрочем, тоже центральный защитник. Только в нынешнем году его стабильно начали задействовать на правом фланге. Маттиас, безусловно, талантливый парень, умеющий выигрывать важные единоборства и отбирать мяч, но для игры на бровке ему может не хватить скорости и навыка хорошего кросса. Впрочем, есть вероятность, что Германия вообще попытается сыграть с тремя защитниками или же поставить на фланг того же Боатенга или Рюдигера, так как в центре обороны выбор обширнее.

Альтернатива: Лукас Клюнтер

Центральный защитник – Джером Боатенг

Джером Боатенг пятый сезон играет за «Баварию» и прогрессирует во всех компонентах: игра головой, выбор позиции, владение дальними передачами. За годы он поднатаскался в тактике, чтобы нивелировать минусы в скорости. Ни один защитник-новичок «Баварии» подвинуть Боатенга не смог. Против него играют лишь травмы. Похожая ситуация в сборной: Та, Рюдигер и Мустафи себя проявили, но уступают Боатенгу не только в росте, но и в наборе личностных качеств. Желание носить капитанскую повязку в сборной Германии – сильный поступок.

Альтернатива: Джонатан Та

Центральный защитник – Матс Хуммельс

Практически копия Боатенга, Хуммельс собрал в себе похожие опции: физические данные и навыки паса, способность разогнать атаку. Разве что Хуммельс не такой универсальный игрок. Переломным моментом в карьере был прошлый сезон, который Матс провалил вместе с «Боруссией». Он был капитаном команды и вдвойне отвечал за провалы. Хуммельс перезагрузился, снова выглядит уверенным в себе. Для «бундестим» он важный элемент атаки.

Альтернатива: Никлас Зюле

Левый защитник – Йонас Гектор

Одна из двух самых проблематичных позиций немецкой команды. Кандидатов у Йоахима Лева очень мало: Шмельцер, Шульц и Гектор. Защитник Дортмунда притормозил в развитии и потерял место в сборной. Гектор же в 2014 году только дебютировал. Уже этим летом он наверняка сменит «Кельн» на топовый клуб, где сможет поднять собственный статус.

Альтернатива: Нико Шульц

Опорный полузащитник – Тони Кроос

Тони Кроос – ключевая фигура сборной Германии. Сложно представить более подходящего футболиста для игры в опорной зоне. Потрясающие передачи, видение поля, мощный точный удар – для 25-летнего игрока это фантастический набор. Тони просто обязан через два года в России подтвердить свой статус мировой звезды.

Альтернатива: Кристоф Крамер

Опорный полузащитник – Юлиан Вайгль

В отличие от Гектора, Юлиан Вайгль в 2014 году только дебютировал в большом футболе, а уже через пару лет перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Вайгль – открытие этого сезона. Ему 20 лет, но он почти бессовестно ворвался в основу «Боруссии». Имеет очень высокий процент точных передач (свыше 90%), неуступчив, хладнокровен при принятии решений, а еще не боится брать игру на себя. Игроку прочат блестящее будущее, в котором, вполне вероятно, совсем скоро будут игры за национальную сборную в главном международном соревновании.

Альтернатива: Махмуд Дауд

Левый полузащитник – Марко Ройс

Фланговых полузащитников в Германии огромное количество, однако Марко Ройс продолжает удерживать лидерство. Некогда любимчик Юргена Клоппа продолжает из года в год демонстрировать отличную игру и верность клубу. У Марко отличные скоростные данные, высокая техника и хорошо поставленный удар с разных дистанций. Помешать ему могут только травмы. К 2018 году Ройс, возможно, будет играть в богатом клубе, что будет дополнительным вызовом.

Альтернатива: Юлиан Брандт

Правый полузащитник – Лерой Сане

Лерой Сане так лихо прошел путь от первого контракта до крутого гола «Реалу», что в «Шальке» выставили ценник – 60 млн евро. Сейчас это самый прогрессирующий игрок Германии, который вряд ли надолго задержится в Гельзенкирхене.

Пусть о нем лучше скажет сам Лев: «У Сане есть потрясающее умение вырываться на открытые пространства через скопление игроков. А так как он перемещается по полю с бешеной скоростью, защитники просто не успевают его остановить. Он сильно впечатлил меня и весь тренерский штаб сборной».

Альтернатива: Марио Гетце

Атакующий полузащитник – Месут Озил

Невидимый гений футбола. Несмотря на критику, Месут Озил продолжает контролировать мяч, игру и ассистировать в любой ситуации. Озил нравится Леву, поэтому находится в команде в любой ситуации. Есть подозрение, что к 2018 году Месут вернется в Бундеслигу, но в родной стихии ему будет куда легче, чем в толкотне английского чемпионата.

Альтернатива: Макс Майер

Нападающий – Томас Мюллер

Безоговорочно основной нападающий сборной, который будет стремиться побить рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам на чемпионате мира. Томас Мюллер – трудяга, всегда оказывается там, где нужно. Представить Германию без этого простого парня невозможно.

Альтернатива: Кевин Фолланд

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия. Бундеслига Германия Германия Хуммельс Матс Кроос Тони Озил Месут Нойер Мануэль Боатенг Джером Мюллер Томас Ройс Марко Гинтер Маттиас Гектор Майкл Вайгль Юлиан
Комментарии (3)
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Schicko_008
1461141079
Ну, сомнительная идея в принципе рассуждать о событиях, которые произойдут через 2 года. Сборная ФРГ, к тому же, традиционно одна из самых молодых сборных, и рассчитывать, что в состав этой сборной попадут исключительно игроки, которые успешны только в последних двух сезонов (Сане, Гинтер, Брандт, Гектор, Вайгль, ... ) не правильно. Эта сборная скорее для ЧЕ-2016!
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Bellamy90
1461173655
Учитывая, что за два года в Германии появятся как минимум дюжина игроков сборной, возможно о половине игрокос сборной Германии на Чм-2018 мы еще и не особо слышали
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