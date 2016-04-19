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  • Спаллетти и Тотти не будут работать вместе. «ПСЖ» приглашает Моуринью и Роналду. Дайджест событий дня

Спаллетти и Тотти не будут работать вместе. «ПСЖ» приглашает Моуринью и Роналду. Дайджест событий дня

У Зидана – полная поддержка от лидеров «Реала»

Футболисты «Реала» выразили полную поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану и надеются на продолжение сотрудничества с ним независимо от результатов по итогам сезона. Игроки считают, что увольнение Зидана станет такой же ошибкой, какой было избавление от Карло Анчелотти. На данный момент «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая всего на одно очко от лидирующей «Барселоны». Кроме того, мадридскому клубу предстоит провести полуфинальные матчи в Лиге чемпионов.

Неймар подвергся критике от руководства «Барселоны»

По итогам анализа неудачных матчей «Барселоны», руководство клуба раскритиковало одного из своих звездных нападающих – бразильца Неймара. В клубе считают, что Неймар столкнулся с обширной и нелегкой жизнью в социальной области, предъявляющей к нему высокие требования. Прежде всего, имеется в виду участие в рекламе и различных праздниках. Впрочем, на данный момент на счету Неймара 21 гол и 10 голевых передач в 29 матчах чемпионата Испании.

Почему мы ненавидим «Барселону»

«Марсель» остался без тренера

Знаменитый французский «Марсель», занимающий непривычно низкое для себя 15-е место в чемпионате, объявил об отставке испанца Мичела Гонсалеса с поста главного тренера клуба. Причина банальна – неудовлетворительные результаты в текущем сезоне. Вместо 53-летнего специалиста команду до конца сезона будет тренировать его помощник – Франк Пасси.

Спаллетти ставит ультиматум: либо он, либо Тотти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти настолько разругался с Франческо Тотти, что пообещал руководству клуба покинуть свой пост, если контракт с ветераном будет продлен. Напомним, соглашение Тотти с клубом действует до конца сезона. Ранее стало известно, что после матча «Ромы» против «Аталанты» в рамках 33-го тура чемпионата Италии тренер и игрок серьезно поссорились между собой, а их конфликт едва не перерос в драку.

«ПСЖ» пытается пригласить Моуринью и Роналду

Французский «ПСЖ» сделал предложение Жозе Моуринью возглавить парижский клуб по окончании сезона. Сам португалец готовится работать в «Манчестер Юнайтед», а вариант с парижанами рассматривает в качестве запасного. Кроме того, французы снова провели переговоры с нападающим мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду – встреча состоялась сразу после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», на которую португалец отправился на личном самолете. Сообщается, что Роналду и президент парижского клуба Нассер аль-Хелайфи провели уже пять встреч за последнее время.

«Рубин» снова приглашает Хаджи

Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи получил новое предложение возглавить «Рубин». Генеральный директор румынского клуба Кристиан Биволару озвучил подробности: «Есть предложение от «Рубина», который работает над созданием долгосрочного проекта. Это серьезный российский клуб, и они собираются бороться за чемпионство. Они далеко зашли в переговорах и даже готовы вложить деньги в его академию – это серьезная сделка». Напомним, что ранее «Рубин» уже пытался пригласить Хаджи, но тогда румын ответил отказом.

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На «Зенит-Арене» может быть сыгран финал еврокубка

РФС готовится подать в УЕФА заявки на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на новом стадионе «Зенита». Информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко. «Что касается проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадионе в Санкт-Петербурге, это касается европейской ассоциации (УЕФА), мы подадим туда соответствующие заявки», – сообщил Мутко. Напомним, что «Зенит-Арена» строится с 2007 года и на данный момент готова на 84%.

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На чемпионате мира в России будут использованы видеотехнологии

Неужели судьбоносное решение ФИФА наконец-то принято? Слово новому президенту организации – Джанни Инфантино. «Мы приняли историческое решение – тестировать «видео-рефери». К чемпионату мира мы будем понимать, как это будет работать. В России это будет первый чемпионат мира, где будут использованы «видео-рефери», и это будет большое событие для футбола. Это первый чемпионат мира, где у судей будет возможность использовать технологии, и это поможет футболу».

Италия. Серия А Франция. Лига 1 Италия Реал Барселона Марсель Рома ПСЖ Рубин Роналду Криштиану Тотти Франческо Неймар Моуринью Жозе Спаллетти Лучано Мичел Зидан Зинедин Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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D'achkov
1461242303
роналду перейдёт в псж
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Ильгизар И
1462092866
роналду-псж?
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