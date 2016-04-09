ЦСКА забил 7 голов «Мордовии». Роналду установил рекорд топ-лиг Европы. Дайджест событий дня

ЦСКА уничтожил «Мордовию» семью забитыми мячами

В первом субботнем матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА устроил голевой фейерверк, настреляв в ворота «Мордовии» сразу семь голов. «Армейцы» установили рекорд скорострельности в российских чемпионатах, забив пять раз за 24 минуты в первом тайме, и добили соперника после перерыва. Два гола забил Еременко, еще по разу отличились Головин, Муса, Игнашевич и Дзагоев, а однажды защитник «Мордовии» Шитов срезал мяч в свои ворота. Гости ответили лишь одним точным ударом Самодина.

Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

Дзюба забил свой 100-й мяч в карьере, Кокорин открыл счет своим голам в «Зените»

«Зенит» в игре 23-го тура РФПЛ против «Амкара» добился непростой победы 2:0 на выезде благодаря голам Дзюбы и Кокорина. Дзюба сумел забить свой 100-й гол в карьере, а Кокорин впервые отличился в составе санкт-петербургского клуба. По окончании матча шоу устроил главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, крайне нервно отреагировав на вопрос журналиста об игре.

В последнем матче дня «Рубин» дома нанес крупное поражение московскому «Динамо» со счетом 4:1 – на голы Карадениза, Канунникова, Портнягина и Девича гости ответили лишь реализованным пенальти Ионова.

Все голы 23-го тура РФПЛ в одном материале

Судьи матча «Анжи» – «Ростов» едва не попали в авиакатастрофу

Стартовый матч 23-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» (0:0) мог быть сорван из-за проблем с перелетом у судейской бригады. За день до игры самолет с делегатом встречи Александром Сафоновым и арбитрами Алексеем Николаевым, Дмитрием Мосякиным, Павлом Кулалаевым и Юрием Апонасенко из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Махачкалы. После двух безуспешных попыток посадить лайнер пилот был вынужден уйти в Минеральные Воды, где бригада судей вместе с делегатом провели ночь. В Каспийск арбитры прибыли в середине дня в пятницу, а вечером отработали на матче.

Мутко рассказал о возможном срыве информационного вброса о покупке ЧМ-2018

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил мнение, что его заявление о возможном информационном вбросе о покупке Россией права на проведение ЧМ-2018 могло сорвать соответствующую публикацию в иностранных СМИ. «Информационный вброс о покупке прав на проведение чемпионата мира 2018 года? Возможно, мы его сорвали. Как видите, мы тоже работаем. Но я подозреваю, что информационные атаки еще будут», – сказал Мутко.

Рекорд ведущих лиг Европы: Роналду шестой сезон подряд достиг отметки в 30 голов в Примере

В матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Эйбар», забив сопернику четыре безответных мяча. Один из голов на счету Криштиану Роналду, который сумел установить рекорд в истории испанских чемпионатов – никто до португальца не забивал в шести подряд сезонах Примеры 30 и более мячей. Да что там Примеры, во всех топ-пяти ведущих лигах Европы (Англии, Испании, Германии, Италии и Франции) такое достижение еще никому не покорялось.

Криштиану – первый в истории!

Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» защитника «Реала»

Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах защитника «Реала» Дани Карвахаля. Вероятно, что футболист присоединится к английской команде уже летом по окончании сезона. В нынешнем сезоне на счету Карвахаля 19 матчей в испанском чемпионате, в его активе – четыре голевые передачи.

«Челси» готов выделить 60 миллионов на трансфер Игуаина

Английский «Челси» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина и рассчитывает потратить на покупку аргентинца 60 миллионов евро. Сообщается, что в услугах Игуаина, прежде всего, заинтересован новый главный тренер синих Антонио Конте, который приступит к своим обязанностям в начале следующего сезона. Итальянцы не горят желанием продавать своего лидера за такую сумму и планируют выручить за него не менее 94 миллионов евро – таков размер отступных в контракте Игуаина.

Рибери может вернуться в турецкий чемпионат

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери может сменить клубную прописку по окончании сезона – французом активно интересуется турецкий «Фенербахче». Ранее Рибери уже играл в чемпионате Турции за «Галатасарай» в 2005 году. В текущем сезоне футболист провел всего восемь матчей за «Баварию» в Бундеслиге и забил два мяча.