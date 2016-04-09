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    Криштиану – первый в истории!


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    Голосов: 0
    09.04.2016 21:25
    Роналду установил рекорд, на сей раз очень крутой. Тот, что не покорился даже Месси. До Криштиану еще никто не забивал по 30 и более голов в испанском чемпионате на протяжении шести сезонов подряд.

    Роналду выступает за «Реал» на протяжении семи сезонов. В первом он провел 26 мячей в 29 матчах, а уже затем стал забивать не меньше тридцатки. В следующих двух сезонах он забил соответственно 40 и 46 голов, затем отметился 34 мячами в чемпионате-2012/13 и 31-м в сезоне-2013/14, а рекордным для него стал розыгрыш чемпионата Испании-2014/15, где португалец умудрился 48 раз поразить ворота соперника.

    Сегодня Роналду довел количество своих голов до 30 в текущем сезоне. «Реал» разгромил «Эйбар» со счетом 4:0, а Криштиану забил тот самый рекордный мяч. Вот как он это сделал:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8

      600 10 апреля 2016, 07:12

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 апреля 2016, 06:57

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Gans333 9 апреля 2016, 22:08

      Красава!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Nice88 9 апреля 2016, 22:06

      лучший

      1
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