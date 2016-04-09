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Криштиану – первый в истории!

Роналду выступает за «Реал» на протяжении семи сезонов. В первом он провел 26 мячей в 29 матчах, а уже затем стал забивать не меньше тридцатки. В следующих двух сезонах он забил соответственно 40 и 46 голов, затем отметился 34 мячами в чемпионате-2012/13 и 31-м в сезоне-2013/14, а рекордным для него стал розыгрыш чемпионата Испании-2014/15, где португалец умудрился 48 раз поразить ворота соперника.

Сегодня Роналду довел количество своих голов до 30 в текущем сезоне. «Реал» разгромил «Эйбар» со счетом 4:0, а Криштиану забил тот самый рекордный мяч. Вот как он это сделал:

Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Nice88
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Gans333
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Красава!)
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mihail1980
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)
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