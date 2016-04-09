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    Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас


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    Голосов: 1
    09.04.2016 12:00
    Проиграв «Ростову» и «Зениту», ЦСКА попрощался со статусом фаворита чемпионата. Дмитрий Проскурин объясняет, почему армейцам пора выводить на сцену Виктора Гончаренко – тренера, чья презентация намечена на лето.

    Не факт, что Слуцкий не продолжит совмещать

    Виктор Михайлович периодически попадает в кадр, растворяясь на фоне нервного Слуцкого и напряженных Онопко с Овчинниковым. Белорусскому тренеру достались обязанности – поддерживать форму Панченко и Набабкина, пока основа вместе с тренером бьется за сборные. Но Гончаренко не может долго заниматься черновой работой.

    «Да осталось там всего ничего», – заметите вы, и может быть, окажетесь правы. Слуцкий отдаст себя на два года сборной, а Гончаренко, уже впитав нужную инфу, попробует отреставрировать оборону и построить атаку без Ахмеда Мусы.

    А вы уверены, что Слуцкий не продолжит исполнять партию Фигаро? Ну, вот смотрите. Прошлой осенью нам вдалбливали мысль: Слуцкий потренирует сборную четыре матча, а весной все равно одни товарняки; так что – не переживайте. Но ведь впереди два года таких же товарищеских матчей! И пусть несколько из них будут упакованы в Кубок конфедераций.

    Евгений Гинер не любит менять тренеров, а еще он умеет убеждать. Леонид Викторович может попасть под пресс, который его убедит – КВН и театр подождут до лета 2018-го. Вот тогда-то, когда Родина переключится с футбола на что-то другое, можно снова выбрать ЦСКА, сборную или новый проект русских в Англии (а вдруг у Гончаренко получится неприлично круто?).

    ЦСКА нужны свежие идеи

    Армейцы зимой убили надоевший шаблон – ЦСКА однообразен и ему некем усилить игру. Широков, Ткачев, Оланаре, ворвавшийся со скамейки Головин и сохранение нынешнего костяка (за исключением Миланова) обещали нам что-то нестандартное и бесшабашное от прагматика Слуцкого.

    Нынешний запас ЦСКА сочнее и интереснее большинства лидеров РФПЛ (удивительно, согласитесь), но принципы игры красно-синих не сломались под напором свежей кипучей крови.

    По-прежнему армейцы страдают от неумения вскрывать защиту. Только свободные кубанские или спартаковские просторы дарят ЦСКА очки. А при организованном и агрессивном эшелоне у чужих ворот планы Слуцкого выглядят комкаными и безальтернативными, как передачи Еременко в последних матчах.

    ЦСКА разучился играть главные игры. Опасаясь за медленную оборону, армейцы вжимаются в штрафную и уже думают, как отправят Мусу гнать за мячом на бровку. Мучения в Лиге чемпионов три года подряд подтверждают – ЦСКА перестраховывается и проигрывает.

    Угу, ЦСКА играл с грандами. А Гончаренко с кем? Его БАТЭ смело пер дома на «Баварию» и «Лилль». Погорел с такой тактикой в других матчах, но с составом, который слабее армейского по всем позициям, выглядел хотя бы смело и не уныло. Драйв и бесстрашие – вот что нужно новому ЦСКА, чей самый раскрепощенный игрок сейчас – 19-летний Головин.

    ЦСКА не будет фартить вечно

    Слуцкий – везунчик. Но только в России, где армейцы за последние годы научились обыгрывать слабых и выезжать на финиш чемпионата с прекрасным запасом, дарящим осенью еще одну попытку в чемпионской Лиге. Кстати, в последний раз ЦСКА не попадал в ЛЧ в 2012 году, когда РФПЛ была распилена на восьмерки (к слову, о том, как армейцы играют с равными конкурентами).

    А этой весной все смешалось и дарит гремучий расклад. Лестеризованный «Ростов», отошедший от Лиги чемпионов «Зенит», нудный, но способный повоевать «Локомотив». Еще «Краснодар», «Терек» (два поражения в сезоне), а там и «Спартак» в нескольких победах до нового этапа веры в Дмитрия Аленичева.

    Назначение Виктора Гончаренко в этой суете – неожиданный и оживляющий пространство ход. Известная история, когда сам факт прихода нового тренера бодрит команду – просыпаются даже дублеры (сегодня в таком статусе Бибрас Натхо, например).

    Конечно, никакого назначения Гончаренко в апреле не будет – от ЦСКА далеки авантюрные и эпатажные акции. Но это и рискует стать причиной краха. А третье место для ЦСКА – уже катастрофа. И все к ней постепенно идет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА, GettyImages
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 29 мая 2016, 15:51

      А по мне, дак технично устранили конкурента наимудрейшему Слуцекру.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2016, 07:57

      Рассуждайте сколько угодно, а решать всё будут Е. ГИНЕР, Р.БАБАЕВ и их штаб. За четыре года ЦСКА три года чемпион России, это показатель.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 26 мая 2016, 22:55

      в принципе, согласен.. гончаренко не лох, а кони на одной и той же политике долго не выедут: иногда надо и денег потратить, чтобы в европе не ободраться, а защитная линия уже в песок рассыпается и евро это покажет..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 10 апреля 2016, 15:23

      останется

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 апреля 2016, 03:30

      До Евро 2016 конечно ничего менять не надо, а вот если наша сборная справиться со своими задачами, Слуцкий, что всего вероятнее, уйдёт в сборную, и это будет шанс для Гончаренко, если-же Слуцкий останется в ЦСКА, Гончаренко нужно искать свою команду, негоже такому тренеру быть мальчиком на побегушках

      1
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      Рейтинг: +13

      D1scon > арейская 27 мая 2016, 09:02

      Лучше не найдёт)
      Адекватней руководства в России нет, нежели руководство ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +177

      miklos 9 апреля 2016, 21:58

      ... и тут случились 7 голов ))

      и все равно - отличный материал

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 9 апреля 2016, 19:20

      Ради красного слова...
      Сама идея замены Слуцкого интересна, и хотелось бы на Гончаренко в деле посмотреть, но точно не из-за того, что автору статьи приспичило.
      Закончится сезон, тогда пусть Гинер с Бабаевым и думают об этом.

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 9 апреля 2016, 16:42

      По хорошему,надо дать Гончаренко шанс,а Слуцкий с перестраховкой пусть тренирует сборную!!

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 апреля 2016, 13:41

      Все решится после Евро! Если сборная сможет пройти группу,то велика вероятность назначения ЛВС главным тренером сборной! В противном случае все останется по-прежнему,что скорее всего и случится!

      2
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      Рейтинг: +19

      romario7777 9 апреля 2016, 13:06

      ДАВНО ПОРА.

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