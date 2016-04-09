Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

Не факт, что Слуцкий не продолжит совмещать

Виктор Михайлович периодически попадает в кадр, растворяясь на фоне нервного Слуцкого и напряженных Онопко с Овчинниковым. Белорусскому тренеру достались обязанности – поддерживать форму Панченко и Набабкина, пока основа вместе с тренером бьется за сборные. Но Гончаренко не может долго заниматься черновой работой.

«Да осталось там всего ничего», – заметите вы, и может быть, окажетесь правы. Слуцкий отдаст себя на два года сборной, а Гончаренко, уже впитав нужную инфу, попробует отреставрировать оборону и построить атаку без Ахмеда Мусы.

А вы уверены, что Слуцкий не продолжит исполнять партию Фигаро? Ну, вот смотрите. Прошлой осенью нам вдалбливали мысль: Слуцкий потренирует сборную четыре матча, а весной все равно одни товарняки; так что – не переживайте. Но ведь впереди два года таких же товарищеских матчей! И пусть несколько из них будут упакованы в Кубок конфедераций.

Евгений Гинер не любит менять тренеров, а еще он умеет убеждать. Леонид Викторович может попасть под пресс, который его убедит – КВН и театр подождут до лета 2018-го. Вот тогда-то, когда Родина переключится с футбола на что-то другое, можно снова выбрать ЦСКА, сборную или новый проект русских в Англии (а вдруг у Гончаренко получится неприлично круто?).

ЦСКА нужны свежие идеи

Армейцы зимой убили надоевший шаблон – ЦСКА однообразен и ему некем усилить игру. Широков, Ткачев, Оланаре, ворвавшийся со скамейки Головин и сохранение нынешнего костяка (за исключением Миланова) обещали нам что-то нестандартное и бесшабашное от прагматика Слуцкого.

Нынешний запас ЦСКА сочнее и интереснее большинства лидеров РФПЛ (удивительно, согласитесь), но принципы игры красно-синих не сломались под напором свежей кипучей крови.

По-прежнему армейцы страдают от неумения вскрывать защиту. Только свободные кубанские или спартаковские просторы дарят ЦСКА очки. А при организованном и агрессивном эшелоне у чужих ворот планы Слуцкого выглядят комкаными и безальтернативными, как передачи Еременко в последних матчах.

ЦСКА разучился играть главные игры. Опасаясь за медленную оборону, армейцы вжимаются в штрафную и уже думают, как отправят Мусу гнать за мячом на бровку. Мучения в Лиге чемпионов три года подряд подтверждают – ЦСКА перестраховывается и проигрывает.

Угу, ЦСКА играл с грандами. А Гончаренко с кем? Его БАТЭ смело пер дома на «Баварию» и «Лилль». Погорел с такой тактикой в других матчах, но с составом, который слабее армейского по всем позициям, выглядел хотя бы смело и не уныло. Драйв и бесстрашие – вот что нужно новому ЦСКА, чей самый раскрепощенный игрок сейчас – 19-летний Головин.

ЦСКА не будет фартить вечно

Слуцкий – везунчик. Но только в России, где армейцы за последние годы научились обыгрывать слабых и выезжать на финиш чемпионата с прекрасным запасом, дарящим осенью еще одну попытку в чемпионской Лиге. Кстати, в последний раз ЦСКА не попадал в ЛЧ в 2012 году, когда РФПЛ была распилена на восьмерки (к слову, о том, как армейцы играют с равными конкурентами).

А этой весной все смешалось и дарит гремучий расклад. Лестеризованный «Ростов», отошедший от Лиги чемпионов «Зенит», нудный, но способный повоевать «Локомотив». Еще «Краснодар», «Терек» (два поражения в сезоне), а там и «Спартак» в нескольких победах до нового этапа веры в Дмитрия Аленичева.

Назначение Виктора Гончаренко в этой суете – неожиданный и оживляющий пространство ход. Известная история, когда сам факт прихода нового тренера бодрит команду – просыпаются даже дублеры (сегодня в таком статусе Бибрас Натхо, например).

Конечно, никакого назначения Гончаренко в апреле не будет – от ЦСКА далеки авантюрные и эпатажные акции. Но это и рискует стать причиной краха. А третье место для ЦСКА – уже катастрофа. И все к ней постепенно идет.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Еременко Роман Широков Роман Головин Александр Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1460194700
Да пора уже Леню в ЦСКА менять, он конечно хороший тренер, но с ним в лиге чемпионов успехов не предвидеться. Третий год уже в этом убеждаемся, что если игра идет по трудному для ЦСКА сценарию, то кроме очевидных замен Леня ничего не делает. Не умеет он игру перестраивать, схемы менять или какие-то неординарные ходы делать.
Ответить
nemolod
1460198460
Все решится после Евро! Если сборная сможет пройти группу,то велика вероятность назначения ЛВС главным тренером сборной! В противном случае все останется по-прежнему,что скорее всего и случится!
Ответить
RUSARM
1460209347
По хорошему,надо дать Гончаренко шанс,а Слуцкий с перестраховкой пусть тренирует сборную!!
Ответить
GM
1460218821
Ради красного слова... Сама идея замены Слуцкого интересна, и хотелось бы на Гончаренко в деле посмотреть, но точно не из-за того, что автору статьи приспичило. Закончится сезон, тогда пусть Гинер с Бабаевым и думают об этом.
Ответить
miklos
1460228297
... и тут случились 7 голов )) и все равно - отличный материал
Ответить
арейская
1460248200
До Евро 2016 конечно ничего менять не надо, а вот если наша сборная справиться со своими задачами, Слуцкий, что всего вероятнее, уйдёт в сборную, и это будет шанс для Гончаренко, если-же Слуцкий останется в ЦСКА, Гончаренко нужно искать свою команду, негоже такому тренеру быть мальчиком на побегушках
Ответить
D'achkov
1460290990
останется
Ответить
bloodhound
1464292500
в принципе, согласен.. гончаренко не лох, а кони на одной и той же политике долго не выедут: иногда надо и денег потратить, чтобы в европе не ободраться, а защитная линия уже в песок рассыпается и евро это покажет..
Ответить
vladimir-7
1464325075
Рассуждайте сколько угодно, а решать всё будут Е. ГИНЕР, Р.БАБАЕВ и их штаб. За четыре года ЦСКА три года чемпион России, это показатель.
Ответить
bomilazdeshnii
1464526281
А по мне, дак технично устранили конкурента наимудрейшему Слуцекру.
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+