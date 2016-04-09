Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

Не факт, что Слуцкий не продолжит совмещать

Виктор Михайлович периодически попадает в кадр, растворяясь на фоне нервного Слуцкого и напряженных Онопко с Овчинниковым. Белорусскому тренеру достались обязанности – поддерживать форму Панченко и Набабкина, пока основа вместе с тренером бьется за сборные. Но Гончаренко не может долго заниматься черновой работой.

«Да осталось там всего ничего», – заметите вы, и может быть, окажетесь правы. Слуцкий отдаст себя на два года сборной, а Гончаренко, уже впитав нужную инфу, попробует отреставрировать оборону и построить атаку без Ахмеда Мусы.

А вы уверены, что Слуцкий не продолжит исполнять партию Фигаро? Ну, вот смотрите. Прошлой осенью нам вдалбливали мысль: Слуцкий потренирует сборную четыре матча, а весной все равно одни товарняки; так что – не переживайте. Но ведь впереди два года таких же товарищеских матчей! И пусть несколько из них будут упакованы в Кубок конфедераций.

Евгений Гинер не любит менять тренеров, а еще он умеет убеждать. Леонид Викторович может попасть под пресс, который его убедит – КВН и театр подождут до лета 2018-го. Вот тогда-то, когда Родина переключится с футбола на что-то другое, можно снова выбрать ЦСКА, сборную или новый проект русских в Англии (а вдруг у Гончаренко получится неприлично круто?).

ЦСКА нужны свежие идеи

Армейцы зимой убили надоевший шаблон – ЦСКА однообразен и ему некем усилить игру. Широков, Ткачев, Оланаре, ворвавшийся со скамейки Головин и сохранение нынешнего костяка (за исключением Миланова) обещали нам что-то нестандартное и бесшабашное от прагматика Слуцкого.

Нынешний запас ЦСКА сочнее и интереснее большинства лидеров РФПЛ (удивительно, согласитесь), но принципы игры красно-синих не сломались под напором свежей кипучей крови.

По-прежнему армейцы страдают от неумения вскрывать защиту. Только свободные кубанские или спартаковские просторы дарят ЦСКА очки. А при организованном и агрессивном эшелоне у чужих ворот планы Слуцкого выглядят комкаными и безальтернативными, как передачи Еременко в последних матчах.

ЦСКА разучился играть главные игры. Опасаясь за медленную оборону, армейцы вжимаются в штрафную и уже думают, как отправят Мусу гнать за мячом на бровку. Мучения в Лиге чемпионов три года подряд подтверждают – ЦСКА перестраховывается и проигрывает.

Угу, ЦСКА играл с грандами. А Гончаренко с кем? Его БАТЭ смело пер дома на «Баварию» и «Лилль». Погорел с такой тактикой в других матчах, но с составом, который слабее армейского по всем позициям, выглядел хотя бы смело и не уныло. Драйв и бесстрашие – вот что нужно новому ЦСКА, чей самый раскрепощенный игрок сейчас – 19-летний Головин.

ЦСКА не будет фартить вечно

Слуцкий – везунчик. Но только в России, где армейцы за последние годы научились обыгрывать слабых и выезжать на финиш чемпионата с прекрасным запасом, дарящим осенью еще одну попытку в чемпионской Лиге. Кстати, в последний раз ЦСКА не попадал в ЛЧ в 2012 году, когда РФПЛ была распилена на восьмерки (к слову, о том, как армейцы играют с равными конкурентами).

А этой весной все смешалось и дарит гремучий расклад. Лестеризованный «Ростов», отошедший от Лиги чемпионов «Зенит», нудный, но способный повоевать «Локомотив». Еще «Краснодар», «Терек» (два поражения в сезоне), а там и «Спартак» в нескольких победах до нового этапа веры в Дмитрия Аленичева.

Назначение Виктора Гончаренко в этой суете – неожиданный и оживляющий пространство ход. Известная история, когда сам факт прихода нового тренера бодрит команду – просыпаются даже дублеры (сегодня в таком статусе Бибрас Натхо, например).

Конечно, никакого назначения Гончаренко в апреле не будет – от ЦСКА далеки авантюрные и эпатажные акции. Но это и рискует стать причиной краха. А третье место для ЦСКА – уже катастрофа. И все к ней постепенно идет.