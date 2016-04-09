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    ЦСКА и «Мордовия» устроили голевой карнавал

    Завершился матч 23-го тура РФПЛ ЦСКА«Мордовия»,в котором армейцы одержали сверхубедительную победу, семь раз отправив мяч в сетку ворот голкипера саранской команды Ильи Чебану. Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

    1:0 – Шитов (автогол), 4

    2:0 – Еременко, 12

    3:0 – Головин, 22

    4:0 – Муса, 25

    5:0 – Игнашевич, 26

    5:1 – Самодин, 67

    6:1 – Еременко, 75

    7:1 – Дзагоев, 78

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 15:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5170

      ААМ 9 апреля 2016, 20:06

      После двух странных матчей ЦСКА с МОРДОВИЕЙ, где лидер забил больше трети мячей за 23 тура, в Италии бы армейцы в следующем сезоне играли в лиге С (во второй лиге по-нашему)

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 апреля 2016, 16:34

      купленный матч что и в первом круге)

      -2
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Челнинец 9 апреля 2016, 16:42

      Ага.))))
      И сколько ты заплатил?)))))

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > river31 9 апреля 2016, 23:26

      ГИНЕР ПЛАТИТ НЕ Я, У НЕГО СПРОСИ

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 9 апреля 2016, 16:15

      Уничтожили!!!

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