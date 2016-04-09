ЦСКА и «Мордовия» устроили голевой карнавал

Завершился матч 23-го тура РФПЛ ЦСКА – «Мордовия»,в котором армейцы одержали сверхубедительную победу, семь раз отправив мяч в сетку ворот голкипера саранской команды Ильи Чебану. Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Шитов (автогол), 4

2:0 – Еременко, 12

3:0 – Головин, 22

4:0 – Муса, 25

5:0 – Игнашевич, 26

5:1 – Самодин, 67

6:1 – Еременко, 75

7:1 – Дзагоев, 78