ЦСКА и «Мордовия» устроили голевой карнавал

После двух странных матчей ЦСКА с МОРДОВИЕЙ, где лидер забил больше трети мячей за 23 тура, в Италии бы армейцы в следующем сезоне играли в лиге С (во второй лиге по-нашему)
Завершился матч 23-го тура РФПЛ ЦСКА – «Мордовия»,в котором армейцы одержали сверхубедительную победу, семь раз отправив мяч в сетку ворот голкипера саранской команды Ильи Чебану. Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.
1:0 – Шитов (автогол), 4
2:0 – Еременко, 12
3:0 – Головин, 22
4:0 – Муса, 25
5:0 – Игнашевич, 26
5:1 – Самодин, 67
6:1 – Еременко, 75
7:1 – Дзагоев, 78