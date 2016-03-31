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  • Кокорин снялся в сериале. Бендтнера выгнали из «Вольфсбурга». Дайджест событий дня

Кокорин снялся в сериале. Бендтнера выгнали из «Вольфсбурга». Дайджест событий дня

«Валенсия» готова платить Моуринью 15 миллионов в год

«Валенсия» буквально вчера уволила с поста главного тренера Гари Невилла, а уже сегодня замахнулась аж на самого Жозе Моуринью. Поговаривают, что владелец клуба Питер Лим готов выделить португальцу 100 миллионов фунтов на летние трансферы. Зарплата тренера при этом составит 15 миллионов в год. Впрочем, бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен: «Если Моуринью не станет тренером «МЮ», то возглавит «Реал».

«Реал» готов отдать за Левандовски 50 миллионов и Морату

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски уже давно интересует мадридский «Реал», и в ближайшее трансферное окно «сливочные» готовы не только выплатить за поляка 50 миллионов евро, но и отдать немцам своего нападающего Альваро Морату, который сейчас выступает за «Ювентус». «Реал» имеет приоритетное право выкупа испанца за 30 миллионов, так что возможный трансфер Левандовски обойдется мадридскому суперклубу в 80 миллионов евро.

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Витсель может перейти в «Манчестер Сити»

Очередной топ-клуб заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. На этот раз английские СМИ сообщают о возможной продаже бельгийца в «Манчестер Сити», хотя сам зенитовец непрочь перебраться в «Рому». Напомним, что действие контракта Витселя с «Зенитом» завершится в 2017 году, и сам игрок не горит желанием его продлевать.

«Зенит» готовится отбить Мурильо у «МЮ»

Если Витсель наверняка покинет «Зенит» уже в ближайшее трансферное окно, то защитник «Интера» и сборной Колумбии Джейсон Мурильо может усилить состав действующего чемпиона России. Санкт-петербургский клуб намерен выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» за южноамериканца, однако сумма трансфера при этом составит не менее 25 миллионов евро. В сезоне-2015/16 Мурильо сыграл 27 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя забитыми мячами.

ФИФА может дисквалифицировать Эбуэ на год

Защитнику «Сандерленда» Эммануэлю Эбуэ, подписавшему контракт с клубом всего три недели назад, грозит длительная дисквалификация ФИФА за невыплату комиссионных своему агенту. Кроме того, на него наложен штраф в размере 30 тысяч франков. Если Эбуэ не расплатится с агентом в течение 120 дней, то останется без футбола на год. Ситуация вывела из себя и боссов «Сандерленда», принявших решение расторгнуть недавно заключенный с футболистом контракт.

«Вольфсбург» расторг контракт с Бендтнером

«Вольфсбург» разорвал договор со своим нападающим Никласом Бендтнером, который в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил четыре гола. Ранее датчанина отстранили от тренировок с командой из-за непрофессионального отношения к своим обязанностям. Тогда сообщалось, что клуб в ближайшее время определит будущее игрока. Таким образом, 28-летний датский нападающий остался без команды за полтора месяца до конца сезона-2015/16.

Кокорин подался в киноактеры

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин снялся в телесериале «Физрук». В одной из серий футболист сыграл эпизодическую роль, повздорив с героем сериала. Показ сего шедевра отечественного кинематографа намечен на апрель. Что ж, зато съемки в фильме никак не помешали Кокорину забить гол за сборную России в матче с французами на «Стад де Франс» несколько дней назад.

«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина

Грецию грозят исключить из ФИФА и УЕФА

Очередной раз вмешательство греческих политиков в футбольные дела этой страны оборачивается скандалом и разговорами о возможных серьезных санкциях. Полуфинальный матч между «Олимпиакосом» и ПАОКом не был доигран из-за фанатов, которые закидали поле петардами и устроили драку с полицией, а правительство Греции заявило, что турнир вообще не будет возобновлен. Представители УЕФА и ФИФА выступили с требованием доиграть Кубок до конца. В противном случае, членство Греции в ФИФА и УЕФА будет приостановлено.

Мутко напророчил информационный вброс о «купленном ЧМ-2018»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заглянул в будущее. По его информации, через неделю в немецких СМИ появится большая статья с подробностями выбора страны-организатора ЧМ-2018, который состоится в России. «Информационный вброс в прессе Германии о том, что право проведения чемпионата мира по футболу было куплено, ожидается 7-8 апреля. Будет большая статья со смыслом – «русские купили чемпионат». Мы на это будем реагировать – вести обширную кампанию. Конгресс ФИФА в Мексике будем использовать», – заявил Мутко. Подробные детали ожидаемой публикации глава Российского футбольного союза раскрывать не стал.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Валенсия Реал Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Зенит Интер Эбуэ Эммануэль Кокорин Александр Левандовски Роберт Витсель Аксель Мората Альваро Мурильо Джейсон Моуринью Жозе Мутко Виталий
Комментарии (4)
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RealArsenal
1459477177
Норм. Немцев уличили в покупке ЧМ, теперь надо на всех компромат снимать.
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gandyv
1459488135
Кокорин точно футболист?
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Sergej-74
1459495443
Скорей засветился чем снялся
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