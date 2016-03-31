Кокорин снялся в сериале. Бендтнера выгнали из «Вольфсбурга». Дайджест событий дня

«Валенсия» готова платить Моуринью 15 миллионов в год

«Валенсия» буквально вчера уволила с поста главного тренера Гари Невилла, а уже сегодня замахнулась аж на самого Жозе Моуринью. Поговаривают, что владелец клуба Питер Лим готов выделить португальцу 100 миллионов фунтов на летние трансферы. Зарплата тренера при этом составит 15 миллионов в год. Впрочем, бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен: «Если Моуринью не станет тренером «МЮ», то возглавит «Реал».

«Реал» готов отдать за Левандовски 50 миллионов и Морату

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски уже давно интересует мадридский «Реал», и в ближайшее трансферное окно «сливочные» готовы не только выплатить за поляка 50 миллионов евро, но и отдать немцам своего нападающего Альваро Морату, который сейчас выступает за «Ювентус». «Реал» имеет приоритетное право выкупа испанца за 30 миллионов, так что возможный трансфер Левандовски обойдется мадридскому суперклубу в 80 миллионов евро.

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Витсель может перейти в «Манчестер Сити»

Очередной топ-клуб заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. На этот раз английские СМИ сообщают о возможной продаже бельгийца в «Манчестер Сити», хотя сам зенитовец непрочь перебраться в «Рому». Напомним, что действие контракта Витселя с «Зенитом» завершится в 2017 году, и сам игрок не горит желанием его продлевать.

«Зенит» готовится отбить Мурильо у «МЮ»

Если Витсель наверняка покинет «Зенит» уже в ближайшее трансферное окно, то защитник «Интера» и сборной Колумбии Джейсон Мурильо может усилить состав действующего чемпиона России. Санкт-петербургский клуб намерен выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» за южноамериканца, однако сумма трансфера при этом составит не менее 25 миллионов евро. В сезоне-2015/16 Мурильо сыграл 27 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя забитыми мячами.

ФИФА может дисквалифицировать Эбуэ на год

Защитнику «Сандерленда» Эммануэлю Эбуэ, подписавшему контракт с клубом всего три недели назад, грозит длительная дисквалификация ФИФА за невыплату комиссионных своему агенту. Кроме того, на него наложен штраф в размере 30 тысяч франков. Если Эбуэ не расплатится с агентом в течение 120 дней, то останется без футбола на год. Ситуация вывела из себя и боссов «Сандерленда», принявших решение расторгнуть недавно заключенный с футболистом контракт.

«Вольфсбург» расторг контракт с Бендтнером

«Вольфсбург» разорвал договор со своим нападающим Никласом Бендтнером, который в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил четыре гола. Ранее датчанина отстранили от тренировок с командой из-за непрофессионального отношения к своим обязанностям. Тогда сообщалось, что клуб в ближайшее время определит будущее игрока. Таким образом, 28-летний датский нападающий остался без команды за полтора месяца до конца сезона-2015/16.

Кокорин подался в киноактеры

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин снялся в телесериале «Физрук». В одной из серий футболист сыграл эпизодическую роль, повздорив с героем сериала. Показ сего шедевра отечественного кинематографа намечен на апрель. Что ж, зато съемки в фильме никак не помешали Кокорину забить гол за сборную России в матче с французами на «Стад де Франс» несколько дней назад.

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Грецию грозят исключить из ФИФА и УЕФА

Очередной раз вмешательство греческих политиков в футбольные дела этой страны оборачивается скандалом и разговорами о возможных серьезных санкциях. Полуфинальный матч между «Олимпиакосом» и ПАОКом не был доигран из-за фанатов, которые закидали поле петардами и устроили драку с полицией, а правительство Греции заявило, что турнир вообще не будет возобновлен. Представители УЕФА и ФИФА выступили с требованием доиграть Кубок до конца. В противном случае, членство Греции в ФИФА и УЕФА будет приостановлено.

Мутко напророчил информационный вброс о «купленном ЧМ-2018»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заглянул в будущее. По его информации, через неделю в немецких СМИ появится большая статья с подробностями выбора страны-организатора ЧМ-2018, который состоится в России. «Информационный вброс в прессе Германии о том, что право проведения чемпионата мира по футболу было куплено, ожидается 7-8 апреля. Будет большая статья со смыслом – «русские купили чемпионат». Мы на это будем реагировать – вести обширную кампанию. Конгресс ФИФА в Мексике будем использовать», – заявил Мутко. Подробные детали ожидаемой публикации глава Российского футбольного союза раскрывать не стал.