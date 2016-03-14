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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Ростову» грозит банкротство. Карасев назначен судьей матча «Барселона» – «Арсенал». Дайджест событий дня

«Ростову» грозит банкротство. Карасев назначен судьей матча «Барселона» – «Арсенал». Дайджест событий дня

«Ростов» потребовали признать банкротом

Претендующий на победу в чемпионате России «Ростов» неожиданно оказался на грани банкротства. Арбитражный суд Ростовской области зарегистрировал исковое заявление ООО «Агрофест-Дон», в котором организация требует признать ОАО «Футбольный клуб «Ростов» банкротом. «Агрофест-Дон» уже обращался в суд в декабре 2014-го, когда направил девять заявлений о взыскании 59 миллионов рублей задолженности с «Ростова». Требования компании связаны с непогашенными займами, которые были выданы клубу в 2005 году – в то время она являлась спонсором «Ростова».

Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами

Маурисио не хочет продлевать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Маурисио отверг предложение о новом контракте. Причина – уровень зарплаты, который не устраивает бразильца. По новому соглашению Маурисио получал бы 750 тысяч евро в год, однако сам футболист хочет зарабатывать ровно в два раза больше. Напомним, санкт-петербургский клуб приобрел игрока в статусе свободного агента нынешней зимой, подписав с ним контракт до конца текущего сезона.

Десять трансферных попаданий и промахов «Зенита»

«Терек» выиграл у «Динамо» и снова догнал «Зенит» и «Краснодар»

В последнем матче 20-го тура РФПЛ грозненский «Терек» на выезде переиграл московское «Динамо» благодаря точному удару Магомеда Митришева. К голу привели несогласованные действия новичка бело-голубых Хольмена и полузащитника Зобнина, а отыграться в оставшееся время динамовцы могли лишь однажды, но удар Денисова отразила перекладина. Таким образом, «Терек» вновь догнал в таблице «Зенит» и «Краснодар», располагаясь в одном очке от призовой тройки. «Динамо» же, под слухи об отставке Андрея Кобелева, никуда не сдвинулось с 11-го места, и от зоны стыковых матчей москвичей разделяют всего три балла.

Динамо (Москва) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Митришев, 68.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Чудо Бердыева, героизм Крицюка, рекорд Халка и другие сюжеты 20-го тура РФПЛ

Болельщики «Чарльтона» устроили клубные «похороны»

Во время матча против «Мидлсбро» фанаты «Чарльтона» закидали газон мячами, а до этого – прошагали к стадиону с искусственным гробом. Гнев болельщиков очередной раз вызвала политика клубного руководства, а именно – владельца Роланда Дюшателе и исполнительного директора – милую 31-летнюю девушку Кэтриен Мэйр. Представители клуба, конечно, заявили, что будут стараться сохранить добрые отношения с болельщиками. «Чарльтон», между тем, даже несмотря на победу над «Мидлсбро», гибнет в зоне вылета в Чемпионшипе, находясь на предпоследнем месте.

Бекхэма возмутила акция фанатов «Арсенала»

Еще одна новость, связанная с английскими болельщиками, дошла до бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Бексу жутко не понравился баннер фанатов «Арсенала», адресованный главному тренеру команды Арсену Венгеру. Надпись на нем гласила: «Арсен, спасибо за воспоминания, но пора попрощаться». Ответ Бекхэма в «Инстаграме» был резким: «Это постыдно. Те, кто так ищут внимания к себе, не заслуживают никакого уважения». Вот такую поддержку получил тренер, команде которого в среду предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Матч «Барселона» - «Арсенал» обслужит Сергей Карасев

Вот и еще один повод смотреть игру, в которой, вроде бы, уже угасла всякая интрига. Российские арбитры во главе с Сергеем Карасевым будут работать на втором матче 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Арсеналом»: Карасев назначен главным судьей, его помощниками – Антон Аверьянов и Тихон Калугин, четвертым арбитром – Николай Голубев, а дополнительными арбитрами определены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Матч состоится 16 марта в Барселоне. В первой игре «Барса» победила «Арсенал» в Лондоне со счетом 2:0.

«Брондбю» зовет к себе тренером Джона Терри

Владелец «Брондбю» Ян Бех Андерсен готов предложить капитану «Челси» Джону Терри возглавить датский клуб уже нынешним летом. Не исключено, что в этом случае Терри получит должность играющего тренера. Сообщается также, что финансовый вопрос не является проблемой для руководства «Брондбю». Напомним, что в конце сезона у англичанина закончится срок контракта с «Челси».

Диего Коста планирует покинуть АПЛ по окончании сезона

Форвард «Челси» Диего Коста намерен сменить не только клуб, но и чемпионат нынешним летом по причине недостаточной адаптации в АПЛ и излишнего давления со стороны СМИ, которые регулярно сообщают о поиске англичанами нового нападающего. Наиболее вероятно, что Коста вернется в мадридский «Атлетико». В текущем сезоне на счету футболиста 15 мячей и шесть голевых передач в составе «Челси».

[cr]

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Ростов Зенит Ахмат Динамо Чарльтон Арсенал Барселона Брондбю Челси Бекхэм Дэвид Терри Джон Митришев Магомед Коста Диего Маурисио Карасев Сергей
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