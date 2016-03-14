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    Кобелев может быть уволен из «Динамо» в ближайшее время

    Руководство «Динамо» может в ближайшее время уволить Андрея Кобелева с поста главного тренера. Напомним, сегодня бело-голубые потерпели поражение от «Терека» (0:1), а в прошлом туре сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Кроме того, динамовцы сошли с дистанции в кубке России, уступив «Амкару» (1:3)

    Как сообщает источник, еще накануне поединка с командой из Грозного Кобелеву было поставлено условие – набрать шесть очков в трех встречах. Таким образом, в двух следующих матчах с «Уфой» и «Краснодаром» специалиста устроит исключительно победа его подопечных.

    По итогам 20-ти туров «Динамо» расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2016 22:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 марта 2016, 11:16

      Раздали всех более менее играющих игроков -приняли заведомое бревно Погребняка и сразу определился виновный во всех бедах -дайте Кобелеву хоть какое то время.

      0
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      Рейтинг: +12

      отец григорий 15 марта 2016, 10:21

      сначала продали всех значимых игроков,а потом Кобелев виноват.тут лучший тренер мира вряд ли поможет

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 марта 2016, 02:10

      Уволить. Ха! В тюрьму! Это же ментовский клуб.

      -3
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      Рейтинг: +11

      Татошка 15 марта 2016, 00:17

      там всё руководство пинком под зад отправить надо ,
      сидят в кабинетах прятаться , не выполнимые задачи от дублёров ставят , капец , не команда а зенит-2.
      когда руководство в виде Гинера придёт тогда и результат будет , а сэтими лалками только ФНЛ светит.

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri 14 марта 2016, 23:55

      В школу физруком возьмут.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 23:12

      Правильно, ага.
      Свесьте все грехи всего Динамо на одного Кобелева - ох и пойдёт же у вас дела!!!

      8
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 14 марта 2016, 22:58

      Думаю, что это не сплетни. Кобелев своими метаниями с Денисовым и Погребняком наверняка достал руководство клуба. А отсутствие игровой дисциплины бросается в глаза.

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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 14 марта 2016, 22:45

      СМИ решили посудачить))) опять сплетни

      1
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