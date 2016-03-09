«Зенит» покидает Лигу чемпионов. «Реал» готовит 100 миллионов на Обамеянга. Дайджест событий дня

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бенфики» и завершил выступления в еврокубках. Напомним, что в первом матче «Зенит» уступил на выезде со счетом 0:1. В середине второго тайма счет открыл форвард «Зенита» Халк, но в концовке хавбек гостей Николас Гайтан восстановил равновесие, а в компенсированное время Талиска принес победу португальцам.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 - Халк, 69; 1:1 - Гайтан, 85; 1:2 - Талиска, 90

Четыре видео о том, как «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов

«Сандерленд» подписал контракт с Эммануэлем Эбуэ

«Сандерленд» объявил о подписании контракта с защитником Эммануэлем Эбуэ. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что Эбуэ тренируется с командой уже несколько недель, но решение по нему тренерский штаб принял только сейчас. Последней командой ивуарийца был «Галатасарай», за который он выступал с 2011 года по 2015.

«Манчестер Юнайтед» летом намерен вернуть Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что за французского хавбека «красные дьяволы» готовы отдать 80 миллионов евро.

Напомним, за английский клуб Погба уже выступал с 2011 по 2012 год и покинул команду в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ювентус» в Серии А 26 матчей, в которых забил пять голов.

«Реал» готов предложить 100 миллионов за Обамеянга

Лидер атак дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился на переход в «Реал» по окончании сезона, о чем отметили в немецком издании Express. За форварда «сливочные» заплатят 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком заинтересованы руководители «Барселоны».

В текущем сезоне Бундеслиги Обамеянг сыграл 24 матча, забив в них 22 гола.

«Ювентус» следит за Гетце

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце снова заинтересовал «Ювентус».

Туринцы активно следили за немцев прошлым летом, однако теперь у итальяцев есть больше шансов на то, чтобы подписать хавбека, так как Гетце уже давно не выходил на поле из-за постоянных травм.

Из-за травмы приводящей мышцы бедра Гетце оказался вне футбола на четыре месяца.

Денис Колодин подписал контракт с командой Первой лиги

34-летний российский защитник Денис Колодин продолжит карьеру в Казахстане. По информации источника, он подписал контракт с представителем местной Первой лиги «Алтаем».

Сейчас футболист находится в расположении нового клуба, который проходит сборы в Турции. Контракт расчитан до конца нынешнего сезона.

В новой команде Денис Колодин будет играть под номером 25.

На счету Колодина 244 матча и 20 голов в РФПЛ. В составе сборной России опытный футболист провел 23 матча. Последним клубом Колодина был саратовский «Сокол».

В «Спартаке» озвучили условия, по которым Аленичев останется у руля команды

Дмитрий Аленичев не лишится должности наставника московского «Спартака» даже в том случае, если команда по итогам сезона займет место не в первой двойке.

В случае, если москвичи станут третьими, то тренер и руководство клуба начнут переговоры о дальнейшей судьбе тренерского штаба. Если же команда не попадет даже в первую пятерку, то Аленичев однозначно покинет «Спартак».

После 19-ти туров москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице.

Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

Гвардиола надеется переманить Окслед-Чемберлена

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен стал одной из трансферных целей для нового главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Окслэд-Чэмберлена испанский наставник планирует заиграть хавбека на правом фланге, а Рахима Стерлинга – на левом.

Напомним, что в «Арсенале» недавно заявили о готовности попрощаться с футболистом.

Ван дер Сар возобновит карьеру, чтобы помочь любительскому клубу

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Эдвин ван дер Сар возобновит карьеру, чтобы помочь любительскому «Нордвийку», за который он играл в юности, передает Voetbal in de Bollenstreek.

45-летний ван дер Сар закончил карьеру в 2011-м году сразу после финального матча ЛЧ против «Барселоны».

Ван дер Сар сохраняет связь с клубом, и после травмы голкипера Мустафы Маре Зине руководство клуба обратилось в королевский футбольный союз с просьбой позволить ван дер Сару сыграть в субботнем матче с «Йодан Бойз».

Предположительно, речь идет только об одной игре.

[cr]