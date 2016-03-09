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    Четыре видео о том, как «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    09.03.2016 21:37
    «Зенит» сделал все возможное, чтобы впервые в истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако этого не хватило даже для того, чтобы наиграть на ничью. «Бомбардир» показывает как это было.

    Несмотря на только возобновившийся сезон и не лучшую форму игроков, «Зенит» вышел с боевым настроем на ответный матч с «Бенфико». В первом поединке питерцы уступили 0:1, и теперь подопечным Андре Виллаш-Боаша нужна только победа.

    Первый тайм прошел в обоюдной равной борьбе. Однако после выхода на поле Олега Шатова и Игоря Смольникова «Зенит» перехватил инициативу, что привело сначала к отличному моменту у Артема Дзюбы...

    ...А затем к голу Халка после отличного паса Жиркова.


    Игра шла к овертайму, однако шальной выстрел Хименеса, который с трудом потащил Лодыгин, решил исход встречи. После сейва Юрия на добивании сыграл Николас Гайтан, предрешивший исход противостояния.

    А финальную точку поставил Талиска.

    Тесктовая трансляция матча «Зенит» - «Бенфика»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: http://fc-zenit.ru/
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 10 марта 2016, 14:57

      Лютый Трэш,и безнадега тоже МЛЯ
      Лютая!Народное достояние на такой фуфломицин идет,ай ,я яй господин Миллер надо же совесть мать ее иметь,ни иметь ,а всмымсле хоть иногда у себя ее обнаруживать ну по крайне мере то ,что от нее осталось!

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 9 марта 2016, 23:42

      дно...

      -1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 9 марта 2016, 23:38

      Хорошо сыграли , ребята , я горжусь вами, вы сделали всё что могли

      0
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 9 марта 2016, 23:14

      Ломбертс сдулся. Защиты нет. А ведь Халка покупали на деньги от будущих побед в ЛЧ...

      -1
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 9 марта 2016, 22:50

      Дзюба баран, на последней минуте матча в центре поля в слепую пас назад отдал, кто ж его этому научил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Wiz94 9 марта 2016, 22:47

      С такой игрой можно и не лумать о зоне ЛЧ в чемпионате

      1
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      Рейтинг: +11

      Джонни Хейтер 9 марта 2016, 22:37

      жопоногие, жопорукие... про вас клип и песня... как так можно было то... #Зенит

      http://www.youtube.com
      /watch?v=9cDtIRuP2Zw

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 марта 2016, 22:24

      Это ж сколько миллионов валютой тратится впустую только на то,чтобы команда показывала столь низкокачественный футбол?

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 9 марта 2016, 22:16

      Ставил на ничью с коэф. 3,62. Такой коэф. ушатали мля.

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 9 марта 2016, 22:01

      Е*аный стыд, товарищи, иначе никак это не назвать.

      2
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