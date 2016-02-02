Месси не поедет на Олимпиаду, «Зенит-Арене» снова понадобятся деньги. Дайджест событий дня

Локомотив» вернул Буссуфа к истокам

Мубарак Буссуфа перешел в клуб, где начинал свою профессиональную карьеру: «Гент» вытащил марокканца из тисков «Локомотива», в котором полузащитник не играл с августа прошлого года. Впрочем, в бельгийском клубе Буссуфа доиграет до конца сезона, а дальше уже возможны варианты. «Руководство клуба благодарит Мубарака за выступления в «Локомотиве» и вклад в достижения команды», — сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Месси не сможет снова стать олимпийским чемпионом

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино отказался вызывать лучшего игрока мира на Олимпийские игры-2016. Причина – жуткая загруженность футболиста. «Нам предстоят Кубок Америки, Олимпиада и матчи отборочного турнира чемпионата мира. Конечно, мы хотим побеждать, но не хочу заставлять футболистов умирать на поле. Да и сезон Месси в «Барселоне» обещает быть долгим», — сообщил аргентинский специалист. Восемь лет назад Аргентина уже выигрывала Олимпиаду как раз вместе с Лионелем Месси, но теперь будет сражаться за золото без своей главной звезды.

Вандерсон еще надеется сыграть за Россию на ЧМ-2018

Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал о своем тайном желании: «Конечно, мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России. Я заинтересован в получении российского гражданства. Ваша страна очень хорошо приняла меня. Если будет возможность получить российский паспорт, я не откажусь от нее. Но пока мне еще не хватает времени, прожитого в России». Да и голов, пожалуй, тоже – на счету Вандерсона всего пять забитых мячей за целый календарный год.

«Зенит-Арена» «требует» еще почти полмиллиарда рублей

Генподрядчик строительства стадиона «Зенит-Арена» компания «Инжтрансстрой-СПб» потребовала увеличить стоимость контракта на сумму в 435 миллионов рублей. В этом случае итоговая сметная стоимость превысит аж 35,3 миллиарда рублей. Причина? Удорожание строительных работ, оборудования и материалов из-за падения курса валюты. Следим дальше за развитием событий вокруг стройки века.

Почему экономический кризис убьет российский футбол

«Кубань» не дает уйти Игнатьеву, нарушая трудовое законодательство

Долгий уход из «Кубани« полузащитника Владислава Игнатьева может вызвать скандал вокруг краснодарского клуба, поскольку футболист до сих пор не получил на руки трудовую книжку. Вот как ситуацию прокомментировал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов: «Несмотря на поданное футболистом еще в конце прошлого года заявление об увольнении, «Кубань» не оформляет это увольнение. Игроку не отдают трудовую книжку, фактически нарушая трудовое законодательство. У нас в стране рабства нет, и любой работник может уволиться, подав соответствующее заявление. Дальше клуб будет решать, требовать ли применения санкций к футболисту, но уволить его он обязан. «Кубань» этого не делает уже в течение месяца».

Крицюк так и не сыграет за «Краснодар» в Лиге Европы

«Краснодар» дозаявит на Лигу Европы голкипера Андрея Синицына и защитника Николая Маркова. «Станислава Крицюка мы заявить не можем в связи с санкциями УЕФА. Он будет заявлен для участия в чемпионате России по футболу 4 февраля. После возвращения Антона Коченкова в «Локомотив» на место вратаря дозаявим Андрея Синицына», – сообщили в клубе.

«Лестер» и Варди: вместе до 2019-го

«Лестер« продлил контракт с одним из своих самых звездных игроков – речь идет о Джейми Варди, который подписал новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями. Теперь клуб и футболист скреплены контрактом до 2019 года. Напомним, на счету 29-летнего форварда 16 голов в 23 матчах нынешнего сезона АПЛ.

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Невилл возмущен вопросом о Черышеве и Кубке Испании

Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл ответил на вопрос, готов ли он, как английский любитель ставок, поставить деньги на то, что Денис Черышев сможет сыграть в Кубке Испании против «Барселоны». Да как ответил! «Вы просто унижаете целую нацию. По-вашему, все англичане любят пиво и ставки. Мне плевать на пиво, а ставки я действительно люблю. Мы ждем решения федерации по Черышеву и не хотим допускать никаких ошибок. Мы должны подождать. Это трудный вопрос», – гневно отреагировал английский специалист.

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УЕФА разрешил зрителям посетить матч «Динамо Киев» – «Манчестер Сити»

Болельщики будут допущены на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Манчестер Сити», такое решение сегодня было принято УЕФА. Организация уменьшила наказание до одной встречи, которое киевляне уже отбыли, сыграв при пустых трибунах против израильского «Маккаби» в шестом туре группового этапа.

Пато мог угодить в «Спартак» вместо «Челси»

Нападающий «Коринтианса» Пато, который присоединился на правах аренды к «Челси», мог оказаться в «Спартаке». Слово Нобелю Арустамяну: «Селекционеры присмотрелись к Алешандре и поняли, что он не подходит: требования по зарплате очень серьезные, характер непростой. Да и карьера в «Милане» у Пато не сложилась, просто загулял в какой-то момент. Нашлись причины не вступать в переговоры».

«Мы молимся в надежде продать Пато. Его переход – провал». Самый переоцененный игрок современности уходит в «Челси»