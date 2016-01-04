Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня

"Реал" уволил Бенитеса и назначил Зидана

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Реала". Об этом сообщил на специальной пресс-конференции президент мадридцев Флорентино Перес. Преемником станет, как и сообщалось ранее, Зинедин Зидан.

Почему уход Бенитеса спасет "Реал Мадрид"

Думбия не останется в ЦСКА – его интересует Англия

ЦСКА не станет выкупать у "Ромы" трансфер нападающего Сейду Думбия, соглашение которого истекает 4-го января. "Рома", которой ивуариец принадлежит до 2019-го года, подыскивает ему новый клуб. Среди претендентов – команды из Китая, но Думбия хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Мельгарехо: "Вероятность перехода в "Спартак" - 90 процентов"

Нападающий "Кубани" Лоренцо Мельгарехо близок к переходу в "Спартак". "Вероятность перехода в "Спартак" оцениваю в 90 процентов. Вопрос окончательно решится на этой неделе, самое позднее – на следующей", – цитирует Мельгарехо Cardinal Deportivo. В текущем сезоне парагваец провел 16 матчей в РФПЛ, забив 8 голов.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии

Полузащитник казанского "Рубина" Магомед Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии. О событии рассказал отец 23-летнего игрока. "Мой сын перед Новым годом открыл собственную футбольную школу в Ингушетии. Курировать еe буду я, так как заниматься проблемами школы нужно каждый день", — рассказал журналистам Мустафа Оздоев.

СМИ: Кокорин не перейдет в "Арсенал"

"Клуб не вел переговоров с лондонским "Арсеналом". Так что вся информация о якобы договоренности между клубами не соответствует действительности. Более того, можно уверенно сказать, что Кокорин в "Арсенал" не перейдет. На данный момент у клуба нет ни одного предложения по Кокорину. Говорить о том, что он точно останется до конца сезона, конечно, тоже нельзя: случиться может всякое", - сообщил источник в клубе.

"Милан" подписал Боатенга

"Милан" завершил оформление трансфера полузащитника Кевина-Принса Боатенга, прошлым клубом которого был "Шальке". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, договор "Милана" с Боатенгом официально зарегистрирован Серией А, и теперь футболист имеет право выступать за миланский клуб.

Зимнее трансферное окно. "Интер" готов подписать Лавесси

Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила итоговые результаты голосования в категории "Лучший плеймейкер 2015 года". Первое место рейтинга занял форвард "Барселоны" Лионель Месси, который удостоился звания первый раз в карьере. Он набрал 165 очков, опередив своего одноклубника Андреса Иньесту (91). Замкнул тройку лидеров полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло.

Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила общественности результаты голосования в категории "Лучший клубный тренер года". Безоговорочным лидером рейтинга стал Луис Энрике, работающий с "Барселоной". Испанец набрал 165 очков. Следом за ним в рейтинге разместился тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола (86). Почетное третье место занял наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри (43).