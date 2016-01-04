Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня

Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня

 

"Реал" уволил Бенитеса и назначил Зидана

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Реала". Об этом сообщил на специальной пресс-конференции президент мадридцев Флорентино Перес. Преемником станет, как и сообщалось ранее, Зинедин Зидан.

Почему уход Бенитеса спасет "Реал Мадрид"

Думбия не останется в ЦСКА – его интересует Англия

ЦСКА не станет выкупать у "Ромы" трансфер нападающего Сейду Думбия, соглашение которого истекает 4-го января. "Рома", которой ивуариец принадлежит до 2019-го года, подыскивает ему новый клуб. Среди претендентов – команды из Китая, но Думбия хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Мельгарехо: "Вероятность перехода в "Спартак" - 90 процентов"

Нападающий "Кубани" Лоренцо Мельгарехо близок к переходу в "Спартак". "Вероятность перехода в "Спартак" оцениваю в 90 процентов. Вопрос окончательно решится на этой неделе, самое позднее – на следующей", – цитирует Мельгарехо Cardinal Deportivo. В текущем сезоне парагваец провел 16 матчей в РФПЛ, забив 8 голов.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии

Полузащитник казанского "Рубина" Магомед Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии. О событии рассказал отец 23-летнего игрока. "Мой сын перед Новым годом открыл собственную футбольную школу в Ингушетии. Курировать еe буду я, так как заниматься проблемами школы нужно каждый день", — рассказал журналистам Мустафа Оздоев.

СМИ: Кокорин не перейдет в "Арсенал"

"Клуб не вел переговоров с лондонским "Арсеналом". Так что вся информация о якобы договоренности между клубами не соответствует действительности. Более того, можно уверенно сказать, что Кокорин в "Арсенал" не перейдет. На данный момент у клуба нет ни одного предложения по Кокорину. Говорить о том, что он точно останется до конца сезона, конечно, тоже нельзя: случиться может всякое", - сообщил источник в клубе.

"Милан" подписал Боатенга

"Милан" завершил оформление трансфера полузащитника Кевина-Принса Боатенга, прошлым клубом которого был "Шальке". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, договор "Милана" с Боатенгом официально зарегистрирован Серией А, и теперь футболист имеет право выступать за миланский клуб.

Зимнее трансферное окно. "Интер" готов подписать Лавесси

Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила итоговые результаты голосования в категории "Лучший плеймейкер 2015 года". Первое место рейтинга занял форвард "Барселоны" Лионель Месси, который удостоился звания первый раз в карьере. Он набрал 165 очков, опередив своего одноклубника Андреса Иньесту (91). Замкнул тройку лидеров полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло.

Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила общественности результаты голосования в категории "Лучший клубный тренер года". Безоговорочным лидером рейтинга стал Луис Энрике, работающий с "Барселоной". Испанец набрал 165 очков. Следом за ним в рейтинге разместился тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола (86). Почетное третье место занял наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри (43).

Испания. Примера Испания Реал Барселона Штутгарт Спартак Месси Лионель Боатенг Кевин-Принс Кокорин Александр Мельгарехо Лоренцо Бенитес Рафаэль Энрике Луис Зидан Зинедин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1451943249
Какой ужас. Понимаю, что стал старым, так как помню не только то, как Зидан закончил карьеру игрока, но и то, как он пылил в Ювентусе...
Ответить
Loko_Roma
1451946519
Зина и 10 туров не продержится, при всем уважении.
Ответить
mutabor0992
1451948631
Зизу нуна в Юве было идти...В Рыале он один из многих.
Ответить
3eмлянин
1451952645
Hitman возвращается - будет резать по живому ААААА Ха Ха Ха :~))
Ответить
dimOK752
1451974044
Как минимум в авторитете у игроков будет, а Бенитеса они по моему в х.. не ставили.
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+