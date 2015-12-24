Данни уйдет из «Зенита». Моуринью может вернуться в «Реал». Дайджест событий дня

Халк признан футболистом года в России. Боккетти не хочет продлевать контракт со "Спартаком". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Рома" пока не будет увольнять Гарсию

Римская "Рома" пока не будет увольнять главного тренера команды Руди Гарсию.

Руководство итальянского клуба не может достичь консенсуса в вопросе по отставке Гарсии. Владелец "Ромы" Джеймс Палотта хочет уволить тренера, но спортивный директор Вальтер Сабатини выступает с поддержкой французского специалиста.

В последнем туре чемпионата Италии "Рома" обыграла "Дженоа" (2:0) и сейчас команда занимает 5 место в Серии А с 4-очковым отставанием от лидирующего "Интера".

Данни покинет "Зенит" летом

Полузащитник "Зенита" Данни решил покинуть команду по окончании сезона. "Данни однозначно покинет "Зенит" летом. Он уже принял решение и дал команду своему агенту искать ему новый клуб", - сообщает источник. 32-летний португалец выступает за "Зенит" с 2008 года. В этом сезона Данни забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

"Челси" рассматривает кандидатуру Манчини

До окончания сезона "Челси" будет возглавлять голландец Гус Хиддинк. При этом клуб продолжает прорабатывать варианты с постоянным наставником. Одним из вариантов является главный тренер "Интера" Роберто Манчини. После окончания текущего сезона англичане готовы предложить ему контракт с годовым окладом около 8,4 миллиона евро.

Стоит отметить, что действующий контракт Манчини с "Интером" рассчитан до 2017 года. Руководство "Интера" предлагает специалисту новый контракт с улучшенными финансовыми условиями. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2018 года.

"Барселона" взяла в аренду игрока "Флуминенсе"

Полузащитник "Флуминенсе" Роберт Гонсалвеш продолжит карьеру в Европе. Его кандидатурой некоторое время назад серьезно заинтересовались скауты "Барселоны". 19-летний бразильский талант будет выступать за "Барселону-Б". Тренировки с командой он начнет в ближайший понедельник. Аренда будет предусматривать право выкупа игрока за шесть миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гонсалвеш сыграл в четырех матчах за первую команду "Флуминенсе" и забил один мяч.

Перес может вернуть Моуринью в "Реал"

Увольнение Жозе Моуринью из "Челси" подняло волну слухов о его дальнейшей карьере. Одним из вариантов ее продолжения считается мадридский "Реал", в котором португалец успешно работал с 2010 по 2013 годы. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес готов в ближайшее время уволить нынешнего наставника команды Рафаэля Бенитеса, чьей работой недовольны, в первую очередь, звездные игроки клуба.

Еженедельник "Футбол" признал Халка футболистом года в России

По опросу еженедельника "Футбол" форвард "Зенита" Халк смог набрать 652 очка и почти в два раза опередить ставшего вторым одноклубника Артема Дзюбу (357 очков). На третьей позиции оказался футболист столичного "Спартака" Квинси Промес с 135 очками.

Лучший игрок года по опросу еженедельника "Футбол" - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.

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Черышев, возможно, вернется в "Вильярреал"

Главный тренер "Вильярреала" Марселино Гарсия Тораль заявил, что он хотел бы видеть в своей команде российского полузащитника "Реала" Дениса Черышева.

"Не знаю, удастся ли совершить трансфер Черышева. Я знаю, что Денис хочет покинуть "Реал", поэтому он мог бы перейти к нам. Насколько я знаю, Черышев хочет перейти именно в "Вильярреал", но решение остается за "Реалом", - сказал Тораль.

Боккетти не обсуждает продление контракта со "Спартаком"

Агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико сказал, что его клиент не обсуждает продление контракта. Ранее сообщалось, что Д'Амико прилетел в Москву на переговоры. "Я действительно был в Москве. Но могу сказать, что в данный момент никаких переговоров с руководством "Спартака" мы не ведем", - сказал Д'Амико.

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