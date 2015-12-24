Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    24.12.2015 17:00
    Еженедельник «Футбол» объявил, что лучшим футболистом России в 2015 году признан нападающий петербургского «Зенита» Халк. «Бомбардир» решил узнать у читателей, считают ли они бразильца первым.

    Еженедельник "Футбол" объявил, что лучшим футболистом России в 2015 году признан нападающий петербургского "Зенита" Халк. "Бомбардир" решил узнать у читателей, считают ли они бразильца первым.

    Самая сексуальная жена футболиста. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Перед вами футболисты, которые заняли первые 15 мест в голосовании еженедельника "Футбол". Кликайте на стрелочку "вверх" или "вниз" рядом с тем игроком, чтобы повысить или понизить рейтинг игрока.

    Лучший игрок года по опросу еженедельника "Футбол" - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. В голосовании участвуют все футболисты, выступающие в чемпионате России, а также россияне, играющие за рубежом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 18 марта 2016, 12:06

      Акинфеев в списке???Н да,составители прикалываются по ходу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      GOOOI 13 февраля 2016, 21:17

      муса на 2-месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 6 февраля 2016, 15:41

      Акинфеев то ЗА ЧТО? Мало пропускает? СтИдобищА!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 25 января 2016, 06:47

      Смолов здесь откуда??? Игнашевич, Акинфеев???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2398

      shurik45 31 декабря 2015, 14:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Акинфеев - №1 в России на данный момент! И все шутки и ужимки не уместны!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 декабря 2015, 01:12

      Акинфеев? Антирекорд с ним!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 24 декабря 2015, 18:25

      Наличие в топе Акинфеева, улыбнуло)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 24 декабря 2015, 18:06

      Фаны Зенита не спят)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Sosnart 24 декабря 2015, 17:47

      Игоря для прикола поставили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +667

      Snerg 24 декабря 2015, 02:18

      *Еженедельник "Футбол" объявил * ---бомбардир повторил! потому что своих мозгов нету чтобы придумать самим )) только умеют слизывать)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 