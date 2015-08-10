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  • Рондон уехал из России, Думбия – вернулся. Дайджест новостей дня

Рондон уехал из России, Думбия – вернулся. Дайджест новостей дня

<em>Смолов спас для «Краснодара» ничью в дерби. Диарра заплатит «Локомотиву» большую компенсацию. «Газпром» будет спонсировать Лигу чемпионов до 2018 года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>РФС внесет изменение в регламент чемпионата ради ЦСКА задним числом</strong></span><br /> <br /> По информации "Бомбардира", Исполком РФС задним числом вынес на голосование вопрос об изменении в регламент проведения чемпионата России, которое позволит официально перенести матч 5-го тура РФПЛ "Спартака" - ЦСКА с 15 августа на 14-е число.<br /> <br /> Сегодня всем членам Бюро Исполкома были высланы документ (<a target="_blank" href="https:///news/?id=438487">см. фото</a>) поправки в регламент ЧР и бюллетень для голосования.<br />  <br /> Напомним, что ранее руководитель РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что еще в пятницу, 7 августа, Бюро Исполкома единогласно поддержало просьбу дополнить регламент соответствующей поправкой. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Газпром» будет спонсировать Лигу чемпионов до 2018 года</strong></span><br /> <br /> Российская нефтяная компания "Газпром", известная футбольным болельщикам как спонсор "Зенита", "Шальке-04" и "Челси", продолжит финансировать крупнейший европейский клубный турнир Лигу чемпионов.<br /> <br /> Предыдущий контракт действовал с 2012 года до окончания предыдущего розыгрыша кубка, но сегодня стало известно, что еще как минимум три сезона "Газпром" будет спонсировать проведение турнира.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> </span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дядюн: «В «Динамо» я заработал 140 миллионов»</strong></span><br /> <br />  "Новая Газета" опубликовала письмо, которое было написано нападающим Владимиром Дядюном в сентябре прошлого года на имя бывшего президента РФС Николая Толстых в ответ на требования агента футболиста  Владимира Дейнеки выплатить  примерно 13,5 миллионов рублей, которые футболист должен был отдать ему в течение сезона-2013/14 года в соответствии с условиями агентского договора. <br /> <br /> В письме футболист рассказывает об обстоятельствах своего перехода в московское "Динамо". В частности, о выплатах своему агенту .<br />  <br /> "У меня действительно был заключен 26.10.11 агентский договор с данным агентом. Данный агент действительно участвовал в подписании мной трудового договора с "Динамо-Москва".<br /> <br /> Но я ничего не должен данному агенту, так как все заплатил ему, причем сумму гораздо большую, чем было оговорено агентским договором.<br /> <…> За период моей карьеры в "Динамо" мной было выплачено агенту порядка 54 000 000 рублей. При этом всего за 12 месяцев контракта с "Динамо-Москва" мной было заработано около 140 000 000 рублей. То есть агентское вознаграждение составило почти 40% от моего дохода, тогда как по заключенному нами соглашению должно было составить 10%.<br /> <br /> Агент утверждает, что выплаченные мной ему пять сумм (всего 2,5 миллиона рублей) были займом, который он вернул. Это неправда. Эти деньги переводились мной на личный счет агента как 10% комиссии от моего заработка. Впоследствии агент просил меня подписать бумаги о том, что якобы это заем, который он будто бы вернул. На самом деле никакого займа не было, как не было и возврата денег.<br /> Мотивировал агент это тем, что у него могут быть неприятности с РФС, поскольку деньги переводились на его личный счет, а не на счет ИП, как того требует регламент РФС по агентской деятельности.<br /> <br /> Также при моем переходе в "Динамо" г н Дейнека объяснил мне, что подъемные в размере 58 841 380 рублей, которые клуб должен будет мне выплатить, я должен буду практически все отдать. Как мне объяснил г н Дейнека, часть этих денег пойдет ему в качестве комиссии от клуба, которую вписывают в мои подъемные, а часть денег ему надо раздать разным людям, имевшим отношение к моему переходу в "Динамо", в том числе и клубным функционерам, чтобы обеспечить мне комфортное будущее в клубе. Как только "Динамо" перевело эти деньги (23.07.2013), порядка 51 миллиона рублей, мной 24.07.2013 были обналичены и переданы г ну Дейнеке, который также еще взял с меня 10 процентную комиссию с оставшихся у меня денег.<br /> <br /> Как я понял впоследствии, я стал жертвой нечистоплотного коммерсанта, который за счет моей неосведомленности решил обогатиться. Я узнал, что, оказывается, агент не имеет права даже косвенно (как было в моем случае) получать деньги и с футболиста, и с клуба. Я также узнал, что никому никаких денег в "Динамо" передавать не было нужно, и фактически все деньги были присвоены г ном Дейнекой.<br /> Выяснив все это, я в январе 2014 года звонил в комиссию по агентской деятельности РФС и сообщил, что разрываю агентское соглашение с г ном Дейнекой.<br /> <br /> Я готов представить в РФС документы, sms-сообщения и различные свидетельские показания в поддержку моей позиции".<br />  <br /> Издание сообщает, что Николай Толстых от комментариев отказался, а связаться с бывшим исполнительным директором "Динамо" Василием Шергиным не удалось, Дядюн обсуждать свое письмо не стал, а слова агентов о присвоении игроком всей суммы подъемных прокомментировал емко: "Бог им судья".<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438513" target="_blank">Владимир Дядюн и еще четыре скандальные истории о деньгах в российском футболе</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Зидан(4).jpg" /><br /> <br /> Зидан отказал «Марселю»</strong></span><br /> <br /> Главный тренер "Реал Кастилья" Зинедин Зидан не собирается возвращаться во Францию ради работы с "Марселем".<br /> <br /> Перед началом сезона Зидан был претендентом на тренерское кресло главной команды мадридского "Реала", но после назначения Рафаэля Бенитеса он принял решение продолжить набираться опыта в дубле.<br /> <br /> Напомним, что после отставки Марсело Бьелсы на пост тренера "Марселя" претендуют Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Фабио Капелло.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Балахнин вошел в тренерский штаб сборной России</strong></span><br /> <br /> Бывший главный тренер "Сибири" Сергей Балахнин вошел в тренерский штаб сборной России. Он присоединился к команде в качестве "освобожденного тренера", приход которого анонсировал Виталий Мутко.<br />  <br /> "Предложение войти в тренерский штаб национальной сборной России я получил от Леонида Викторовича Слуцкого. Долго не раздумывал, потому что это очень почетная и ответственная работа.  Безусловно, очень приятно, что главный тренер остановил свой выбор на мне. Буду смотреть матчи российского чемпионата, собирать информацию, заниматься анализом. Круг рабочих вопросов мне абсолютно понятен", – заявил Балахнин.<strong><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Диарра выплатит «Локомотиву» внушительную компенсацию</span><br /> <br /> </strong>ФИФА обязала полузащитника "Марселя" Лассана Диарра заплатить 10,5 миллиона евро московскому "Локомотиву". Игрок подал апелляцию, после рассмотрения которой решение станет окончательным.<br />  <br /> "Согласно вердикту палаты по решению споров ФИФА от 18 мая 2015 года, компенсация, которую футболист должен выплатить российскому клубу, составляет 10,5 миллионов евро. К игроку не было применено никаких спортивных санкций.<br />  <br /> Футболист воспользовался своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Производство по данному делу пока не возобновилось. Таким образом, вынесенное палатой по разрешению споров решение не является окончательным", — сообщили в ФИФА.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Рондон перешел в «Вест Бромвич»</strong></span><br /> <br /> Нападающий сборной Венесуэлы Саломон Рондон официально завершил свой трансфер в "Вест Бромвич". <br /> <br /> Бывший нападающий "Зенита" уступил место в составе "сине-бело-голубых" Артему Дзюбе из-за лимита на легионеров, и вынужден был сменить клуб.<br /> <br /> За трансфер футболиста "Вест Бромвич" отправил в Петербург около 12 миллионов фунтов. Контракт подразумевает пребывание Рондона в Англии на протяжении как минимум четырех лет.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Думбия вернулся в ЦСКА</strong></span><br /> <br /> Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего "Ромы" Сейду Думбия.<br /> <br /> Как сообщил официальный Twitter клуба, ивуарийский форвард будет выступать за армейцев до конца нынешнего года, после чего договор аренды между командами может быть продлен до конца сезона.<br /> <br /> Ожидается, что Сейду сможет помочь ЦСКА уже в предстоящих матчах Лиги чемпионов против португальского "Спортинга".<br /> <br /> Напомним, Думбия выступал за "армейцев" с января 2010 по январь 2015 года и в 129 матчах забил 84 мяча, после чего перешел в "Рому".<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> РФПЛ. Смолов не позволил «Кубани» выиграть краснодарское дерби<br /> </strong></span><br /> Ничьей завершилось краснодарское дерби, прошедшее в рамках 4-го тура российской премьер-лиги.<br /> <br /> "Краснодару" удалось уйти от поражения в уже добавленное арбитром время – на гол Лоренцо Мельгарехо точным ударом ответил форвард "быков" Федор Смолов.<br /> <br /> Отметим, что "Кубань" по-прежнему не одержала в новом сезоне РФПЛ ни одной победы, а беспобедная серия "Краснодара" достигла отметки в три игры.<br /> <br /> <strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур</strong><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Краснодар – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0)</span></strong> <a href="https:///online/80943" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a><br /> <br /> <strong>Голы</strong>: 0:1 – Мельгарехо, 49. 1:1 – Смолов, 90.<br /> <br /> <strong>"Краснодар":</strong> Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Петров, Ахмедов (Перейра, 57), Смолов, Ари (Лаборде, 56), Вандерсон (Быстров, 79).<br /> <br /> <strong>"Кубань":</strong> Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Шуньич, Тлисов, Кулик (Бальде, 90), Игнатьев (Хубулов, 90), Ткачев (Аршавин, 82), Рабиу.<br /> <br /> <strong>Предупреждения:</strong> Ткачев, 71. Перейра, 72. Шуньич, 88. Армаш, 89<br /> <br /> <strong>Судья: </strong>Виталий Мешков (Дмитров)<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438526" target="_blank">Промесси. Каким был 4-й тур РФПЛ</a><br /> <br />

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Краснодар Кубань (ЛФЛ) Смолов Федор Диарра Лассана Дядюн Владимир Думбия Сейду Карпин Валерий Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Грыззь
1439274366
Гениальный ход: продать Думбия, что бы потом взять его в аренду!
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beka_)
1439281482
подали за 15?
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artydoc
1439356996
Газпром - нефтяная компания? Не знал))) Ресурс последнее время расстраивает. Режет глаза обилие орфографических и стилистических ошибок в материалах сайта. Кто тут пишет. Вы русский язык вообще в школе учили?
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Karpathian
1439361966
Смолова срочно в сборную! Нахрен Кокорина, в шею гнать
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