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  • "Нужно создать аллею неудачников и первым поставить бюст Капелло, чтоб потомки знали". Читатели "Бомбардира" - о главных событиях прошедшей недели

"Нужно создать аллею неудачников и первым поставить бюст Капелло, чтоб потомки знали". Читатели "Бомбардира" - о главных событиях прошедшей недели

<em>"Бомбардир" собрал в одном месте самые яркие высказывания своих читателей о событиях первой недели июля.<br /> </em><br /> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/434870.shtml" target="_blank">Гол Дзюбы принес "Зениту" победу</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>Виталий1</strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Посмотрим! Может и заиграет. Ведь можно вспомнить, что и Широков, и Зырянов, которых "Зенит" купил за ящик пива для усиления скамейки, хотя и всегда умели играть в футбол, но раскрылись полностью именно в Питере, будучи уж совсем взрослыми мальчиками.<br /> <br />  <img src="http://soccer.ru/images/upload/285071_1700x1100(1).jpg" width="580" height="353" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/434969.shtml" target="_blank">Аршавин договорился с "Кубанью"</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>viRUS 76</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">А я верю в Андрюху, на моей памяти лучшего футболиста в России не было, про другой век я молчу. Ребята, те кто позорят его здесь, хочу к вам обратиться:  а вы чего добились в своей жизни? Не понимаю почему его все позорят. Ну сказал пару раз то, чего не должен был говорить, а кто из нас этого не делал? Сами позорим лучших футболистов и при всем при этом хотим, чтобы их у нас было много...Гордитесь тем, что он вам принес радость на чемпионате Европы, возможно, больше вы такого не испытаете никогда. <br /> <br /> Андрей, удачи тебе в новом клубе и давай уже в сборную хотя бы на второй тайм<br />  </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/434864.shtml">Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>Sensual Seduction</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Месси великий игрок, исходя из индивидуального мастерства. Но какой из него капитан? Когда Маскерано начинал возмущаться из-за чистейшей желтой в его сторону, Месси просто стоял и смотрел. Он не гасит конфликты, у него нет сильной ауры, такой как у Терри, Тотти, Джеррарда и т.д. Маскерано, кстати, либо же Агуэро должны быть капитанами в сборных. Также и в Бразилии: какой Неймар, когда есть Тьяго Сильва? В этом-то вся и беда - становясь заложником своей медийности, Месси, не имеющий ярко выраженных лидерских и бойцовских качеств, становится еще более уязвим в этом плане. <br /> <br /> По КА - отвратный турнир получился, команды не выдавали феерических матчей. По турниру отметил бы Видаля и Санчеса. Рад за Чили, хотя предвзятое отношение к их соперникам имело место быть.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/434533.shtml">ВГТРК сокращает сотрудников спортивного отдела</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>Михаэль Кан</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">И где мне теперь прикажете Стогниенко слушать бесплатно? Под окнами его дома что ли?<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/1868495_w2(1).jpg" width="580" height="326" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><a href="https:///articles/434961.shtml" target="_blank"><strong>Сам себе режиссер. Почему никто и никогда не заменит Андреа Пирло</strong></a></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>Dammit</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Как болельщику "Юве", мне очень грустно. Я так хотел понаблюдать за его игрой хотя бы ещe год,а он мог бы. <br /> <br /> Этот человек из "теневых" гениев,если можно так выразиться. И спасибо ему огромное за его великую игру за "бьянконери". За удары, пасы, гениальное видение поля и красивый ДРИБЛИНГ в его возрасте, даже это было, и нередко. Как говорится, можно не любить "Юве", но не любить Пирло невозможно. По крайней мере, для адеквантых любителей футбола. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><a href="http://soccer.ru/articles/434581.shtml" target="_blank"><strong>STAR и млад. Звезды МЛС моложе 30 лет</strong></a></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>GeorgeFrimen </strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Смотрю иногда по Евроспорту, отличная лига на самом деле получается. Это при том, что соккер там даже в пятерку самых популярных видов спорта не входит, а лет 20 назад там даже о таком чуде и не слышали толком. Но это все равно не мешает на большинстве матчей болельщикам заполнять почти целиком все трибуны. Учитывая любовь в США делать из спорта крутое шоу, думаю, МЛС может через несколько лет много всего интересного в футбол принести.<br />  </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/434904.shtml" target="_blank">Сборная США выиграла женский чемпионат мира</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>Верг</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">На самом деле в футболе у женщин яйца куда больше и крепче, чем в мужском, который обабился и засимулировался в край в последние 10 лет </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/435002.shtml" target="_blank">"Ливерпуль" представил Милнера</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>The_BESTolo4b</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Чемпионшип представил "Ливерпуль" <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V9446(1).jpg" width="580" height="386" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/435002.shtml" target="_blank">Мутко: "У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>Rondon</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">В стране будет интерес к футболу хотя бы тогда, когда его будут показывать по ТВ. А не так как сейчас показывают один матч, который никто не смотрит (к примеру "Локомотив" - "Урал"). Потом включаешь Лигу чемпионов и понимаешь, что из какой-нибудь дортмундской "Боруссии" ты знаешь больше фамилий, чем у своей отечественной команды, которая против нее играет...</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><a href="https:///news/434929.shtml" target="_blank">ВЦИОМ: безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума</a></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong>nahan</strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Нужно создать аллею неудачников и первым поставить статую или бюст Капелло, чтобы потомки знали...<br /> <br /> <strong>Klasse</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Капелло, получающий в год 6,7 миллионов фунтов стерлингов, неудачник? ну ну <br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. 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Комментарии (62)
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Hesus_4erez_us
1436263438
Может скоро всю статью в название пихать начнете?
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musa_terek
1436263985
Мда, и такие \"подборки\" будут на бомбардире? Останусь на Соккере.
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Субъективное мнение
1436264801
\"Самые яркие высказывания\". Да вы издеваетесь что ли?! Помоему если пройтись по статьям, можно найти куда более ёмкие и уместные комментарии, нежели представленные здесь отрывки...
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Борисыч1
1436265042
Какую-то нуднятину отобрали.
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18JG
1436265444
Надеюсь, эта рубрика теперь будет появляться на постоянной основе. Когда-то она была, но потом про нее совсем забыли.
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Avalanche85
1436269497
Недотягивает до народного обозревателя. Или как там было. Вот там ребята отжигали. Реально было смешно и круто. А это фигня. могу отметить только Миху Кана. Хотя может это и не такая остроумная рубрика как прежде
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diego19
1436272813
Верните рубрику где были самые смешные коммы, её реально не хватает)
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Павлюченко 13
1436286895
Напоминает старый добрый соккеровский \"Народный обозреватель\", но там было понятно по какому критерию шел отбор комментариев, а здесь нет... Например, комментарий про Ливерпуль носит даже оскорбительный характер, а чем он понравился тому, кто его сюда выставлял? Либо у автора проблемы с чувством юмора, либо он болельщик МЮ...
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Die Roten
1436355250
раньше тоже такое было.и были смешные комментарии отдельно.не помню как рубрика называлась.
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ст_прапорщик
1436363034
Если это новая рубрика, то я ЗА!
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