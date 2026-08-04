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  • «Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 19:35
Локомотив
04.08.2026, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
ЦСКА
90+3' А. Сильянов
40' М. Рейс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
39
Максим Бориско
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
62
Имран Фиров
АП
7
Матеус Алвес
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
75
I. Eremeev
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
17
Никита Салтыков
ЛВ
63
V. Golubev
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
10
Иван Обляков
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
85
Морозов
14
Джикия
45
Сильянов
88
Щетинин
8
Коваленко
32
Вера
19
Руденко
10
Батраков
11
Раков
4-1-3-2
39
Бориско
22
Гайич
23
Абдулкадыров
2
Рейс
90
Лукин
6
Баринов
62
Фиров
7
Алвес
17
Глебов
11
Мусаев
31
Кисляк
32
Вера
93
Карпукас
93
Карпукас
32
Вера
88
Щетинин
75
75
88
Щетинин
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
8
Коваленко
9
Пиняев
9
Пиняев
8
Коваленко
11
Раков
63
63
11
Раков
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
18
Козлов
18
Козлов
7
Алвес
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
62
Фиров
37
Кармо
37
Кармо
62
Фиров
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Локомотив
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