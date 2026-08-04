Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА