04.08.2026, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-2-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
85
Морозов
14
Джикия
45
Сильянов
88
Щетинин
8
Коваленко
32
Вера
19
Руденко
10
Батраков
11
Раков
4-1-3-2
39
Бориско
22
Гайич
23
Абдулкадыров
2
Рейс
90
Лукин
6
Баринов
62
Фиров
7
Алвес
17
Глебов
11
Мусаев
31
Кисляк
32
Вера
93
Карпукас
93
Карпукас
32
Вера
88
Щетинин
75
75
88
Щетинин
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
8
Коваленко
9
Пиняев
9
Пиняев
8
Коваленко
11
Раков
63
63
11
Раков
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
18
Козлов
18
Козлов
7
Алвес
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
62
Фиров
37
Кармо
37
Кармо
62
Фиров
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»