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  • «Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 15:05
Акрон
04.08.2026, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
0 : 4
Завершен
Ростов
4' О. Олусегун 7' Я. Михайлов 50' И. Азнауров 65' Д. Прохин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Кевин Аревало
ЛВ
51
Ruslan Metkalov
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Ростов
84
Артем Петров
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
67
N. Platon
ЦП
28
Dudu
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Ростов
34
Даниил Голиков
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-2-2
32
Тереховский
89
Попенков
24
Неделчару
26
Эсковаль
13
Бардыбахин
80
Хосонов
8
Бистрович
10
Аревало
14
Железнов
81
Базилевский
51
4-3-3
84
Петров
27
Прохин
22
Семенчук
40
Ногейра
4
Мелехин
80
Мадрахимов
5
Михайлов
73
Азнауров
6
Олусегун
57
Жбанов
21
Шанталий
26
Эсковаль
19
Бокоев
19
Бокоев
26
Эсковаль
13
Бардыбахин
2
Роча
2
Роча
13
Бардыбахин
81
Базилевский
67
67
81
Базилевский
14
Железнов
28
28
14
Железнов
51
7
Беншимоль
7
Беншимоль
51
80
Мадрахимов
13
Титов
13
Титов
80
Мадрахимов
40
Ногейра
59
Бабакин
59
Бабакин
40
Ногейра
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
5
Михайлов
11
Аджаса
11
Аджаса
5
Михайлов
73
Азнауров
7
Роналдо
7
Роналдо
73
Азнауров
Остались в запасе
Акрон
Ростов
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
34
Даниил Голиков
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Акрон - Ростов
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0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ростова», 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Ростов»

«Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Акрон
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