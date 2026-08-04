04.08.2026, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-2-2
32
Тереховский
89
Попенков
24
Неделчару
26
Эсковаль
13
Бардыбахин
80
Хосонов
8
Бистрович
10
Аревало
14
Железнов
81
Базилевский
51
4-3-3
84
Петров
27
Прохин
22
Семенчук
40
Ногейра
4
Мелехин
80
Мадрахимов
5
Михайлов
73
Азнауров
6
Олусегун
57
Жбанов
21
Шанталий
26
Эсковаль
19
Бокоев
19
Бокоев
26
Эсковаль
13
Бардыбахин
2
Роча
2
Роча
13
Бардыбахин
81
Базилевский
67
67
81
Базилевский
14
Железнов
28
28
14
Железнов
51
7
Беншимоль
7
Беншимоль
51
80
Мадрахимов
13
Титов
13
Титов
80
Мадрахимов
40
Ногейра
59
Бабакин
59
Бабакин
40
Ногейра
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
5
Михайлов
11
Аджаса
11
Аджаса
5
Михайлов
73
Азнауров
7
Роналдо
7
Роналдо
73
Азнауров
Остались в запасе
Акрон
Ростов
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
34
Даниил Голиков
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Акрон - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ростова», 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»