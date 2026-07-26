26.07.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-1-3-3
1
Овсянников
6
Паласиос
4
Хотулев
3
Ведерников
57
Болотов
8
Пуэбла
27
Голыбин
20
Рыбчинский
24
9
Савельев
11
Назаренко
4-1-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
16
Мухин
8
Миронов
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
99
Сулейманов
6
Паласиос
5
Татаев
5
Татаев
6
Паласиос
11
Назаренко
7
7
11
Назаренко
8
Пуэбла
78
Куль
78
Куль
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
77
Касаджиков
20
Рыбчинский
27
Голыбин
30
Гузина
30
Гузина
27
Голыбин
40
Ногейра
22
Семенчук
22
Семенчук
40
Ногейра
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
16
Мухин
5
Михайлов
5
Михайлов
16
Мухин
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
18
Кучаев
6
Олусегун
6
Олусегун
18
Кучаев
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
21
Benjamín Bosch
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
21
Benjamín Bosch
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Оренбург - Ростов
2
1
6
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
288
409
Сейвы
4
1
Точность передач %
63
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»