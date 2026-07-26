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  • «Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 18:20
Оренбург
26.07.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
84' Р. Куль 90+4' А. Касаджиков
47' В. Мелехин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
(К) ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
8
Дамиан Пуэбла
АП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
24
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
(К) АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
7
Jersson González
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
77
Андрей Касаджиков
ЛФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
21
Benjamín Bosch
ЦФ
Ростов
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-1-3-3
1
Овсянников
6
Паласиос
4
Хотулев
3
Ведерников
57
Болотов
8
Пуэбла
27
Голыбин
20
Рыбчинский
24
9
Савельев
11
Назаренко
4-1-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
16
Мухин
8
Миронов
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
99
Сулейманов
6
Паласиос
5
Татаев
5
Татаев
6
Паласиос
11
Назаренко
7
7
11
Назаренко
8
Пуэбла
78
Куль
78
Куль
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
77
Касаджиков
20
Рыбчинский
27
Голыбин
30
Гузина
30
Гузина
27
Голыбин
40
Ногейра
22
Семенчук
22
Семенчук
40
Ногейра
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
16
Мухин
5
Михайлов
5
Михайлов
16
Мухин
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
18
Кучаев
6
Олусегун
6
Олусегун
18
Кучаев
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
21
Benjamín Bosch
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
21
Benjamín Bosch
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Джонатан Альба
Ростов
Точно не сыграют
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Статистика матча Оренбург - Ростов
2
1
6
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
288
409
Сейвы
4
1
Точность передач %
63
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
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