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Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»