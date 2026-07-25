Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
55
Осипенко
57
Рикардо
56
Зайдензаль
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
91
Гладышев
21
Миранчук
21
Миранчук
91
Гладышев
74
Фомин
88
Окишор
88
Окишор
74
Фомин
11
Гомес
33
Сергеев
33
Сергеев
11
Гомес
7
Баньяц
3
Галдамес
3
Галдамес
7
Баньяц
8
Витюгов
5
Ороз
5
Ороз
8
Витюгов
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
11
Рахманович
10
Крамарич
10
Крамарич
11
Рахманович
15
Рассказов
77
Макаров
77
Макаров
15
Рассказов
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
52
Егор Смелов
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
52
Егор Смелов
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
537
281
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»