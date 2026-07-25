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  • «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 12:50
Динамо
25.07.2026, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
(К) ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
55
Осипенко
57
Рикардо
56
Зайдензаль
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
91
Гладышев
21
Миранчук
21
Миранчук
91
Гладышев
74
Фомин
88
Окишор
88
Окишор
74
Фомин
11
Гомес
33
Сергеев
33
Сергеев
11
Гомес
7
Баньяц
3
Галдамес
3
Галдамес
7
Баньяц
8
Витюгов
5
Ороз
5
Ороз
8
Витюгов
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
11
Рахманович
10
Крамарич
10
Крамарич
11
Рахманович
15
Рассказов
77
Макаров
77
Макаров
15
Рассказов
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
52
Егор Смелов
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
52
Егор Смелов
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Сергей Булатов
Динамо
Точно не сыграют
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
Луис Чавес
ОП
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
537
281
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Балтика»

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
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