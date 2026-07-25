Точно не сыграют

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Не сыграют

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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Балтика»