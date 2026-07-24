24.07.2026, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-3-3
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
17
Глебов
18
Козлов
31
Кисляк
32
Гонду
10
Обляков
20
Попович
3-3-3-1
39
Бориско
21
Андерсон
4
Гассама
2
Варатынов
18
Муфи
8
Мендель
22
Бевеев
11
Титков
10
Петров
73
Петров
9
Оффор
20
Попович
62
Фиров
62
Фиров
20
Попович
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
18
Муфи
77
Чивич
77
Чивич
18
Муфи
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
9
Оффор
40
Никитин
40
Никитин
9
Оффор
73
Петров
15
Йенне
15
Йенне
73
Петров
10
Петров
42
Поспелов
42
Поспелов
10
Петров
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Матеус Алвес
АП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Матеус Алвес
АП
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
Точно не сыграют
Балтика
Точно не сыграют
Статистика матча ЦСКА - Балтика
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
17
Офсайды
2
4
Количество передач
548
290
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
65
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»