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  • ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2026

ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2026

24 июля, 18:50
ЦСКА
24.07.2026, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
33' Э. Андерсон (АГ) 36' К. Глебов
1' Ч. Оффор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Данила Козлов
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
11
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Матеус Алвес
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Балтика
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
4-3-3
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
17
Глебов
18
Козлов
31
Кисляк
32
Гонду
10
Обляков
20
Попович
3-3-3-1
39
Бориско
21
Андерсон
4
Гассама
2
Варатынов
18
Муфи
8
Мендель
22
Бевеев
11
Титков
10
Петров
73
Петров
9
Оффор
20
Попович
62
Фиров
62
Фиров
20
Попович
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
18
Муфи
77
Чивич
77
Чивич
18
Муфи
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
9
Оффор
40
Никитин
40
Никитин
9
Оффор
73
Петров
15
Йенне
15
Йенне
73
Петров
10
Петров
42
Поспелов
42
Поспелов
10
Петров
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Матеус Алвес
АП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Матеус Алвес
АП
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Максим Воронов
ЦФ
Балтика
Точно не сыграют
Александр Филин
ЦЗ
Статистика матча ЦСКА - Балтика
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
17
Офсайды
2
4
Количество передач
548
290
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
65
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»

ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
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