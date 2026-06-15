Составы команд
Испания
Испания
3-1-4-2
23
Симон
24
Кукурелья
14
Ляпорт
22
Кубарси
16
Родри
5
Льоренте
20
Педри
8
Руис
9
Гави
21
Оярсабаль
7
Торрес
4-2-1-1-2
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
4
Лопеш
22
Морейра
3
Борхес
6
Ленини
15
Дуарте
10
Монтейру
7
Кабрал
19
Роша Ливраменто
20
Мендес
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
16
Родри
17
Уильямс
17
Уильямс
16
Родри
9
Гави
19
Ямаль
19
Ямаль
9
Гави
13
Лопеш Кабрал
8
Паулу
8
Паулу
13
Лопеш Кабрал
15
Дуарте
14
Дуарте
14
Дуарте
15
Дуарте
19
Роша Ливраменто
17
Семеду
17
Семеду
19
Роша Ливраменто
10
Монтейру
18
Арканджо
18
Арканджо
10
Монтейру
7
Кабрал
21
Да Кошта
21
Да Кошта
7
Кабрал
Остались в запасе
Испания
Кабо-Верде
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Испания - Кабо-Верде
1
1
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
1
Офсайды
2
3
Количество передач
800
278
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.2
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Смотреть прямую трансляцию Испания против Кабо-Верде, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Кабо-Верде
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»