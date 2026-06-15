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  • Испания – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Испания – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

15 июня, 17:50
Испания
15.06.2026, понедельник, 19:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Ларос Дуарте
ОП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
20
Райан Мендес
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
3-1-4-2
23
Симон
24
Кукурелья
14
Ляпорт
22
Кубарси
16
Родри
5
Льоренте
20
Педри
8
Руис
9
Гави
21
Оярсабаль
7
Торрес
4-2-1-1-2
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
4
Лопеш
22
Морейра
3
Борхес
6
Ленини
15
Дуарте
10
Монтейру
7
Кабрал
19
Роша Ливраменто
20
Мендес
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
16
Родри
17
Уильямс
17
Уильямс
16
Родри
9
Гави
19
Ямаль
19
Ямаль
9
Гави
13
Лопеш Кабрал
8
Паулу
8
Паулу
13
Лопеш Кабрал
15
Дуарте
14
Дуарте
14
Дуарте
15
Дуарте
19
Роша Ливраменто
17
Семеду
17
Семеду
19
Роша Ливраменто
10
Монтейру
18
Арканджо
18
Арканджо
10
Монтейру
7
Кабрал
21
Да Кошта
21
Да Кошта
7
Кабрал
Остались в запасе
Испания
Кабо-Верде
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
16
Янник Семедо
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Испания - Кабо-Верде
1
1
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
1
Офсайды
2
3
Количество передач
800
278
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.2
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45

Смотреть прямую трансляцию Испания против Кабо-Верде, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Кабо-Верде

Испания – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кабо-Верде Испания
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