20.05.2026, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
Лига Европы, Финал
0 : 3
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-1-2-2-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
44
Манзамби
32
Грифо
19
Бесте
31
Матанович
3-2-2-1-2
23
Мартинес
4
Конса
14
Торрес
3
Линделеф
2
Кэш
12
Динь
8
Тилеманс
7
МакГинн
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
19
Бесте
30
Гюнтер
30
Гюнтер
19
Бесте
17
Кюблер
33
Макенго
33
Макенго
17
Кюблер
3
Линхарт
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
27
Хефлер
9
Хелер
9
Хелер
27
Хефлер
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
14
Торрес
5
Мингс
5
Мингс
14
Торрес
8
Тилеманс
21
Луис
21
Луис
8
Тилеманс
3
Линделеф
24
Онана
24
Онана
3
Линделеф
10
Буэндия
19
Санчо
19
Санчо
10
Буэндия
Остались в запасе
Фрайбург
Астон Вилла
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Унаи Эмери
Фрайбург
Точно не сыграют
Под вопросом
Астон Вилла
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Фрайбург - Астон Вилла
1
3
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
15
15
Офсайды
5
2
Количество передач
367
356
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Астон Виллы», финал Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»