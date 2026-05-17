Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-2
33
Карабашев
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
43
Ахмедов
6
Мубарик
16
Мрезиг
22
Аззи
47
Глушков
25
Агаларов
11
Миро
4-1-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
3
Ву
4
Джику
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
7
Солари
10
Маркиньос
9
Угальде
6
Мубарик
24
Аларкон
24
Аларкон
6
Мубарик
25
Агаларов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
25
Агаларов
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
11
Миро
7
Мастури
7
Мастури
11
Миро
9
Угальде
35
Мартинс
35
Мартинс
9
Угальде
47
Зобнин
17
Саусь
17
Саусь
47
Зобнин
83
Фернандеш
27
Дмитриев
27
Дмитриев
83
Фернандеш
97
Денисов
11
Гарсия
11
Гарсия
97
Денисов
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Илья Самошников
ЛЗ
5
Эсекьель Барко
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Динамо Мх
Точно не сыграют
Спартак
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
4
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
266
523
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Спартака», 30-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»