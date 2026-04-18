18.04.2026, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-2-4-1
38
Ставер
5
Вуячич
98
Лобов
2
Тесленко
51
Рожков
12
Арройо
99
Шабанхаджай
14
Сааведра
22
Ходжа
11
Грипши
10
Даку
3-2-3-2
88
Гудиев
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
91
Болдырев
6
Кузьмин
71
Пестряков
7
Беншимоль
22
Дзюба
14
Сааведра
43
Сиве
43
Сиве
14
Сааведра
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
6
Кузьмин
26
Эсковаль
26
Эсковаль
6
Кузьмин
7
Беншимоль
80
Хосонов
80
Хосонов
7
Беншимоль
91
Болдырев
35
Джаковац
35
Джаковац
91
Болдырев
Остались в запасе
Рубин
Акрон
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Франк Артига
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Акрон
3
1
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
413
259
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Акрона», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»