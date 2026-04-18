Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 15:50
Рубин
18.04.2026, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
48' Н. Лобов
62' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
51
Илья Рожков
ЛЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
99
Дардан Шабанхаджай
ЛП
14
Игнасио Сааведра
ЦП
22
Велдин Ходжа
ЦП
11
Назми Грипши
ПП
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
43
Жак Сиве
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
3-2-4-1
38
Ставер
5
Вуячич
98
Лобов
2
Тесленко
51
Рожков
12
Арройо
99
Шабанхаджай
14
Сааведра
22
Ходжа
11
Грипши
10
Даку
3-2-3-2
88
Гудиев
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
91
Болдырев
6
Кузьмин
71
Пестряков
7
Беншимоль
22
Дзюба
14
Сааведра
43
Сиве
43
Сиве
14
Сааведра
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
6
Кузьмин
26
Эсковаль
26
Эсковаль
6
Кузьмин
7
Беншимоль
80
Хосонов
80
Хосонов
7
Беншимоль
91
Болдырев
35
Джаковац
35
Джаковац
91
Болдырев
Остались в запасе
Рубин
Акрон
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Франк Артига
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
Статистика матча Рубин - Акрон
3
1
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
413
259
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Акрона», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Акрон»

«Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+