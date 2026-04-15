15.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Москера
17
Салиба
3
Габриэль
3
Хинкапе
4
Райс
36
Субименди
2
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
17
Дьекереш
3-2-1-2-2
1
Силва
26
Дьоманде
14
Инасиу
72
Куарежма
42
Юльманн
5
Морита
8
Гонсалвеш
20
Араухо
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
20
Мадуэке
56
Доумэн
56
Доумэн
20
Мадуэке
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
10
Эзе
9
Жезус
9
Жезус
10
Эзе
17
Дьекереш
7
Хаверц
7
Хаверц
17
Дьекереш
8
Гонсалвеш
23
Браганца
23
Браганца
8
Гонсалвеш
72
Куарежма
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
72
Куарежма
5
Морита
52
Симойнш
52
Симойнш
5
Морита
10
Катамо
7
Кенда
7
Кенда
10
Катамо
16
Тринкау
90
Нель
90
Нель
16
Тринкау
Остались в запасе
Арсенал
Спортинг
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
39
H. Dudziak
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
15
Souleymane Faye
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
39
H. Dudziak
ЦП
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
15
Souleymane Faye
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Руй Боржес
Арсенал
Точно не сыграют
Спортинг
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Спортинг
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
443
445
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арсенал» против «Спортинга», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Спортинг»
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Источник: «Бомбардир»