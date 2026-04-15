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  • «Арсенал» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

«Арсенал» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

15 апреля, 20:50
Арсенал
15.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спортинг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Деклан Райс
(К) ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Арсенал
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
39
H. Dudziak
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
15
Souleymane Faye
ЦП
52
Жоау Симойнш
АП
7
Жеовани Кенда
ПВ
70
Сальвадор Блопа
ПВ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Москера
17
Салиба
3
Габриэль
3
Хинкапе
4
Райс
36
Субименди
2
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
17
Дьекереш
3-2-1-2-2
1
Силва
26
Дьоманде
14
Инасиу
72
Куарежма
42
Юльманн
5
Морита
8
Гонсалвеш
20
Араухо
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
20
Мадуэке
56
Доумэн
56
Доумэн
20
Мадуэке
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
10
Эзе
9
Жезус
9
Жезус
10
Эзе
17
Дьекереш
7
Хаверц
7
Хаверц
17
Дьекереш
8
Гонсалвеш
23
Браганца
23
Браганца
8
Гонсалвеш
72
Куарежма
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
72
Куарежма
5
Морита
52
Симойнш
52
Симойнш
5
Морита
10
Катамо
7
Кенда
7
Кенда
10
Катамо
16
Тринкау
90
Нель
90
Нель
16
Тринкау
Остались в запасе
Арсенал
Спортинг
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
39
H. Dudziak
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
15
Souleymane Faye
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
39
H. Dudziak
ЦП
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
15
Souleymane Faye
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Руй Боржес
Арсенал
Точно не сыграют
Риккардо Калафьори
ЛЗ
Мартин Эдегор
АП
Букайо Сака
ПВ
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Микель Мерино
ЦП
Спортинг
Точно не сыграют
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Луис Гилерме
ПВ
Нуну Сантуш
ЦФ
Иван Фреснеда
ПЗ
Статистика матча Арсенал - Спортинг
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
443
445
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арсенал» против «Спортинга», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Спортинг»

«Арсенал» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Арсенал
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