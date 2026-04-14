14.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
25
Мамардашвили
6
Керкез
93
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
20
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Собослаи
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Дембеле
20
Дуэ
7
Кварацхелия
15
Невеш
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
20
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
20
Мак Аллистер
9
Исак
11
Гакпо
11
Гакпо
9
Исак
Гомес
73
Нгумоха
73
Нгумоха
Гомес
22
Экитике
10
Салах
10
Салах
22
Экитике
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
4
Бералдо
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСЖ
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
4
4
Количество передач
451
418
Сейвы
3
6
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ливерпуль» против «ПСЖ», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ»
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Источник: «Бомбардир»