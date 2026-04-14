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  • «Ливерпуль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2026

«Ливерпуль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2026

14 апреля, 20:50
Ливерпуль
14.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
ПСЖ
73' У. Дембеле 90+1' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
17
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
20
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
6
Керкез
93
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
20
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Собослаи
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Дембеле
20
Дуэ
7
Кварацхелия
15
Невеш
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
20
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
20
Мак Аллистер
9
Исак
11
Гакпо
11
Гакпо
9
Исак
Гомес
73
Нгумоха
73
Нгумоха
Гомес
22
Экитике
10
Салах
10
Салах
22
Экитике
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
4
Бералдо
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСЖ
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Харви Дэвис
ВР
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
4
4
Количество передач
451
418
Сейвы
3
6
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ливерпуль» против «ПСЖ», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ»

«Ливерпуль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль
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