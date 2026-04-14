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  • «Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2026

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2026

14 апреля, 20:50
Атлетико
14.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Барселона
31' А. Лукман
4' Л. Ямаль 24' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-1-3
1
Муссо
3
Руджери
24
Ле Норман
2
Лангле
26
Молина
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
7
Гризманн
22
Лукман
9
Альварес
4-3-3
13
Гарсия
20
Канселу
5
Кунде
24
Гарсия
18
Мартин
9
Гави
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
10
Ольмо
7
Торрес
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
22
Лукман
23
Гонсалес
23
Гонсалес
22
Лукман
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
20
Канселу
4
Араухо
4
Араухо
20
Канселу
9
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
9
Гави
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
10
Ольмо
19
Барджи
19
Барджи
10
Ольмо
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
Точно не сыграют
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Давид Ганцко
ЦЗ
Марк Пубиль
ПЗ
Пабло Барриос
ЦП
Барселона
Точно не сыграют
Марк Берналь
ОП
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Пау Кубарси
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Статистика матча Атлетико - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
282
699
Сейвы
7
4
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.22
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Атлетико
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