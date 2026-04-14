14.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-1-3
1
Муссо
3
Руджери
24
Ле Норман
2
Лангле
26
Молина
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
7
Гризманн
22
Лукман
9
Альварес
4-3-3
13
Гарсия
20
Канселу
5
Кунде
24
Гарсия
18
Мартин
9
Гави
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
10
Ольмо
7
Торрес
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
22
Лукман
23
Гонсалес
23
Гонсалес
22
Лукман
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
20
Канселу
4
Араухо
4
Араухо
20
Канселу
9
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
9
Гави
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
10
Ольмо
19
Барджи
19
Барджи
10
Ольмо
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
282
699
Сейвы
7
4
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.22
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»