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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 08 апреля 2026
Барселона
08.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Атлетико
45'
Х. Альварес
70'
А. Серлот
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетико
Завершен
90'
+3'
Замена
Алекс Бальде
️️️️➡️️
Жоау Канселу
86'
80'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
80'
Замена
Тиаго Алмада
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
Замена
Рональд Араухо
️️️️➡️️
Жюль Кунде
73'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Маркус Рэшфорд
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Александр Серлот
Пас отдал
Маттео Руджери
Желтая карточка
Гави
(фол)
65'
63'
Желтая карточка
Алекс Баэна
(фол)
60'
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Адемола Лукман
60'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Коке
Замена
Фермин Лопес
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
46'
Замена
Гави
️️️️➡️️
Педри
46'
45'
+1
Желтая карточка
Марк Пубиль
(фол)
45'
ГОЛ! 0:1!
Хулиан Альварес
45'
+4'
Красная карточка
Пау Кубарси
44'
Гол отменен
Пау Кубарси
42'
31'
Желтая карточка
Коке
(фол)
31'
Замена
Марк Пубиль
️️️️➡️️
Давид Ганцко
30'
Травма
Давид Ганцко
Желтая карточка
Жоау Канселу
-5'
Показать весь матч
Live: Барселона - Атлетико
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:2.
90+4'
Жоау Канселу (Барселона) получил желтую карточку.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 0:2.
90+3'
Момент не реализован! Дани Ольмо (Барселона). Пас после быстрого прохода сделал Рональд Араухо.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 0:2.
90+3'
Момент не реализован! Дани Ольмо (Барселона). Пас после быстрого прохода сделал Рональд Араухо.
90'
Сколько минут добавил судья? 3.
86'
Замена у команды Барселона. Жоау Канселу ушел, Алекс Бальде вышел.
86'
Пауза в матче. Травму получил Хуан Муссо (Атлетико).
82'
Правила нарушил Рональд Араухо (Барселона).
82'
Правила нарушил Рональд Араухо (Барселона).
80'
Замена у команды Атлетико. Джулиано Симеоне ушел, Тиаго Алмада вышел.
80'
Замена у команды Атлетико. Антуан Гризманн ушел, Nico Gonzalez вышел.
79'
Ламин Ямаль (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико).
79'
Маркос Льоренте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
78'
Удар заблокирован. Бил Жоау Канселу (Барселона).
77'
Правила нарушил Маркос Льоренте (Атлетико).
77'
Правила нарушил Маркос Льоренте (Атлетико).
74'
Момент не реализован! Рональд Араухо (Барселона). Навешивал Ламин Ямаль с углового.
73'
Замена у команды Барселона. Маркус Рэшфорд ушел, Ферран Торрес вышел.
73'
Замена у команды Барселона. Жюль Кунде ушел, Рональд Араухо вышел.
72'
Фермин Лопес (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Науэль Молина (Атлетико).
70'
Гол! 0:2! Забил Александр Серлот (Атлетико). Ассистент - Маттео Руджери (длинная передача).
65'
Гави (Барселона) получил желтую карточку за фол.
65'
Правила нарушил Гави (Барселона).
65'
Антуан Гризманн (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Алекс Баэна (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
63'
Правила нарушил Алекс Баэна (Атлетико).
63'
Правила нарушил Алекс Баэна (Атлетико).
62'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
62'
Гави (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Науэль Молина (Атлетико) в офсайде.
61'
Удар заблокирован. Бил Маркус Рэшфорд (Барселона). Ассистент - Эрик Гарсия.
60'
Замена у команды Атлетико. Коке ушел, Алекс Баэна вышел.
60'
Замена у команды Атлетико. Адемола Лукман ушел, Александр Серлот вышел.
58'
Маттео Руджери отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
54'
Момент не реализован! Фермин Лопес (Барселона). Пас отдал Гави.
53'
Хуан Муссо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
52'
Маркус Рэшфорд (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико).
51'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной в атаке.
51'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной в атаке.
50'
Момент не реализован! Маркус Рэшфорд (Барселона). Проникающий пас делал Ламин Ямаль.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Барселона. Роберт Левандовски ушел, Фермин Лопес вышел.
45'
Замена у команды Барселона. Педри ушел, Гави вышел.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+4'
Маркос Льоренте (Атлетико) в офсайде.
45+3'
Роберт Левандовски (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Жоау Канселу.
45+1'
Марк Пубиль (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
45+1'
Роберт Левандовски (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
45+1'
Правила нарушил Марк Пубиль (Атлетико).
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
45'
Гол! 0:1! Забил Хулиан Альварес (Атлетико).
44'
Пау Кубарси (Барселона) получил красную карточку.
42'
Решение ВАР. Пау Кубарси (Барселона) получает красную карточку.
41'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
41'
Правила нарушил Пау Кубарси (Барселона).
38'
Момент не реализован! Ламин Ямаль (Барселона).
36'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
36'
Педри (Барселона) заработал штрафной на левом фланге.
35'
Джулиано Симеоне отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
35'
Пауза в матче. Проблемы у команды Барселона.
34'
Правила нарушил Робен Ле Норман (Атлетико).
34'
Дани Ольмо (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
33'
Момент не реализован! Жерар Мартин (Барселона). Пас отдал Педри.
32'
Удар заблокирован. Бил Ламин Ямаль (Барселона).
32'
Удар заблокирован. Бил Ламин Ямаль (Барселона). Ассистент - Жюль Кунде.
32'
Замена у команды Атлетико. Давид Ганцко ушел, Марк Пубиль вышел.
31'
Коке (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
31'
Дани Ольмо (Барселона) заработал штрафной в атаке.
31'
Дани Ольмо (Барселона) заработал штрафной в атаке.
30'
Маркус Рэшфорд (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Дани Ольмо.
29'
Пауза окончена. Матч продолжается.
27'
Пауза в матче. Травму получил Давид Ганцко (Атлетико).
25'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Правила нарушил Роберт Левандовски (Барселона).
23'
Правила нарушил Роберт Левандовски (Барселона).
21'
Правила нарушил Маттео Руджери (Атлетико).
21'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
19'
Робен Ле Норман (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Жоау Канселу (Барселона).
17'
Ламин Ямаль (Барселона) в офсайде.
15'
Адемола Лукман (Атлетико) сыграл рукой.
14'
Момент не реализован! Маркус Рэшфорд (Барселона). Длинный пас отдал Эрик Гарсия.
11'
Момент не реализован! Джулиано Симеоне (Атлетико). Пас отдал Адемола Лукман.
10'
Жоау Канселу (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Маркус Рэшфорд.
8'
Правила нарушил Коке (Атлетико).
8'
Дани Ольмо (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Жюль Кунде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
7'
Удар заблокирован. Бил Адемола Лукман (Атлетико). Ассистент - Хулиан Альварес.
5'
Хулиан Альварес (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона).
4'
Маркус Рэшфорд (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Ламин Ямаль.
2'
Маркус Рэшфорд (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Педри.
1'
Правила нарушил Антуан Гризманн (Атлетико).
1'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Педри
(К)
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
20
Канселу
20
Педри
14
Рэшфорд
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
4-2-1-3
1
Муссо
26
Молина
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
22
Лукман
20
Канселу
3
Бальде
3
Бальде
20
Канселу
5
Кунде
4
Араухо
4
Араухо
5
Кунде
20
Педри
9
Гави
9
Гави
20
Педри
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
14
Рэшфорд
7
Торрес
7
Торрес
14
Рэшфорд
17
Ганцко
18
Пубиль
18
Пубиль
17
Ганцко
17
Симеоне
16
Алмада
16
Алмада
17
Симеоне
6
Коке
15
Баэна
15
Баэна
6
Коке
7
Гризманн
23
Гонсалес
23
Гонсалес
7
Гризманн
22
Лукман
7
Серлот
7
Серлот
22
Лукман
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
Точно не сыграют
Марк Берналь
ОП
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Френки де Йонг
ЦП
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Джонни Кардозо
ЦП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Ян Облак
ВР
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
17
Офсайды
1
2
Количество передач
596
427
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
59522
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