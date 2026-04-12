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  • ЦСКА – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

ЦСКА – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 12:50
ЦСКА
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
11' М. Крамарич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Данила Козлов
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
23
Густаво Сантос
ЛФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-3-2
49
Тороп
3
Круговой
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
17
Глебов
10
Обляков
18
Козлов
32
Гонду
31
Кисляк
3-3-1-2-1
35
Дегтев
33
Алвес
4
Литвинов
3
Солдатенков
27
Заика
16
Мухин
17
Макарчук
8
Коваленко
8
Игнатов
10
Крамарич
9
Федоров
22
Гайич
27
Мойзес
27
Мойзес
22
Гайич
18
Козлов
37
Кармо
37
Кармо
18
Козлов
6
Баринов
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Баринов
17
Глебов
97
Воронов
97
Воронов
17
Глебов
17
Макарчук
82
Волков
82
Волков
17
Макарчук
8
Коваленко
79
Васильев
79
Васильев
8
Коваленко
8
Игнатов
7
Зиньковский
7
Зиньковский
8
Игнатов
10
Крамарич
23
Сантос
23
Сантос
10
Крамарич
9
Федоров
98
Ильин
98
Ильин
9
Федоров
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Сочи
Точно не сыграют
Макар Чирков
ЦЗ
Статистика матча ЦСКА - Сочи
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
8
26
Офсайды
1
1
Количество передач
538
259
Сейвы
5
8
Точность передач %
83
64
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
14
4

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Сочи», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА
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