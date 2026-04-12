12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
49
Тороп
3
Круговой
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
17
Глебов
10
Обляков
18
Козлов
32
Гонду
31
Кисляк
3-3-1-2-1
35
Дегтев
33
Алвес
4
Литвинов
3
Солдатенков
27
Заика
16
Мухин
17
Макарчук
8
Коваленко
8
Игнатов
10
Крамарич
9
Федоров
22
Гайич
27
Мойзес
27
Мойзес
22
Гайич
18
Козлов
37
Кармо
37
Кармо
18
Козлов
6
Баринов
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Баринов
17
Глебов
97
Воронов
97
Воронов
17
Глебов
17
Макарчук
82
Волков
82
Волков
17
Макарчук
8
Коваленко
79
Васильев
79
Васильев
8
Коваленко
8
Игнатов
7
Зиньковский
7
Зиньковский
8
Игнатов
10
Крамарич
23
Сантос
23
Сантос
10
Крамарич
9
Федоров
98
Ильин
98
Ильин
9
Федоров
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
Точно не сыграют
Сочи
Точно не сыграют
Статистика матча ЦСКА - Сочи
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
8
26
Офсайды
1
1
Количество передач
538
259
Сейвы
5
8
Точность передач %
83
64
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
14
4
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Сочи», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»